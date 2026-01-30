Hihetetlen bejelentés: lebonthatnak egy focistadiont Magyarországon, óriási bevásárlóközpont épülhet a helyén – ilyen még nem volt

Witzmann Mihály, Somogy vármegye 4. számú országgyűlési egyéni választókerületének képviselője egy friss Facebook-videójában részletesen beszélt Siófok keleti városrészének régóta húzódó bevásárlási problémájáról, és két lehetséges áruházlánc – a Lidl és az Auchan – megjelenésének esélyeiről.

Fotó: NemA / BFC Siófok hivatalos oldala / Facebook

A képviselő hangsúlyozta, hogy a keleti városrészben – ahol az elmúlt években jelentősen nőtt a lakosságszám – évek óta hiányzik a megfelelő, helyben elérhető üzlet. Ez nemcsak a helyiek, hanem a Siófoktól keletre fekvő települések lakói számára is mindennapi nehézséget jelent: a bevásárlás miatt a város másik végébe kell utazniuk, ami dugókat okoz, időt rabol és az egész település forgalmát terheli.

Witzmann szerint nem „vagy-vagy” helyzetről van szó, hanem komoly fejlesztési lehetőségről, akár mindkét lánc megjelenéséről. Elmondta, hogy kitartó lobbitevékenysége nyomán, a Lázár János építési és közlekedési miniszterrel folytatott egyeztetések után a Somogy Vármegyei Kormányhivatal korábbi negatív állásfoglalását felülvizsgálták, így a Lidl beruházása kivételes eljárásban engedélyezhetővé válhat – feltéve, hogy a siófoki önkormányzat is lépéseket tesz az ügyben.

Emellett egy nagyobb volumenű elképzelésről is beszélt: másfél éve tárgyal az Auchan képviselőivel, akik érdeklődnek a keleti városrész iránt. A megfelelő terület hiánya eddig akadályozta a tervet, de most egy komplex városfejlesztési koncepció körvonalazódik. Ennek részeként szóba került a város tulajdonában lévő, leromlott állapotú stadion helyén egy Auchan áruház építése nagy parkolóval, esetleg bérlakásokkal kiegészítve.

A hatályos sporttörvény értelmében azonban sportterület más célra csak akkor hasznosítható, ha helyette legalább azonos paraméterű új sportlétesítményt biztosít az önkormányzat. A koncepció ezért tartalmazza egy modern, fenntartható focipark, stadion és utánpótlásközpont létrehozását is – akár a régi stadion értékesítéséből finanszírozva.

A képviselő elismerte, hogy a jelenlegi stadion sorsa neki is érzelmi kérdés, de úgy fogalmazott: nem a régi temetéséről, hanem egy új, korszerűbb létesítmény ünnepléséről lehet szó, számos pozitív hozadékkal a városnak és a térségnek. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a döntés nem az ő hatáskörébe tartozik, hanem az önkormányzatéba.