Hideg zuhanyként érte az elemzőket a friss amerikai adat: újra kilőhet az infláció

Az amerikai termelőiár-index havi összevetésben az elemzők által vártnál gyorsabb ütemben emelkedett decemberben. Az Amerikai Egyesült Államok munkaügyi minisztériumának statisztikai intézete, a U.S. Bureau of Labor Statistics pénteken közzétett adatai szerint decemberben a termelőiár-index havi bázison szezonális kiigazítással 0,5 százalékkal emelkedett a novemberi 0,2 százalékot követően. Az elemzők decemberre is 0,2 százalékos havi szintű növekedést vártak.

Az amerikai termelői árak a vártnál nagyobb mértékben emelkedtek decemberben / Fotó: Shutterstock

Decemberben a termelőiár-index éves szinten az előző havival azonos ütemben, 3,0 százalékkal emelkedett, szemben az elemzők által várt 2,7 százalékkal. A gyakran változékony élelmiszer- és energiaárakat nem tartalmazó termelői maginfláció éves összevetésben az előző havi 3,1 százalék után 3,3 százalék volt, szemben az elemzői konszenzusban szereplő 2,9 százalékkal.

A termelői magárindex havi összevetésben az elemzők által várt 0,2 százaléknál nagyobb mértékben, 0,7 százalékkal emelkedett a novemberi stagnálás után. Az ipari termelői árak megbízhatóan jelzik előre a fogyasztói árak alakulásának trendjét, mivel közvetlenül megjelennek az áruk és szolgáltatások végső árában.

Az amerikai ipari termelői árak decemberi alakulására vonatkozó jelentést, amely eredetileg január közepén lett volna esedékes, a szövetségi kormány 43 napos leállása miatt tették közzé később.

Donald Trump megint meglepte a világot, tapasztalt harcost ültet a az amerikai jegybank élére

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump pénteken közölte, hogy a korábbi jegybanki kormányzót, Kevin Warsht választotta a Federal Reserve következő elnökének, amikor Jerome Powell jelenlegi elnök májusban távozik posztjáról.

Elemzők hangsúlyozzák, hogy jelölés dollárra gyakorolt hatás semleges, és a részvénypiacokra is az. A Fed Warsh irányítása alatt várhatóan továbbra is az alacsonyabb kamatokat részesíti előnyben, ami támogatja a kockázatos eszközöket. Ugyanakkor jelentősen csökkentené a Fed mérlegét, amely eddig komoly támaszt adott az eszközárak gyors emelkedésének.