Félelmetesnek látják a befektetők Amerikát – mondja a legnagyobb európai tőzsdeüzemeltető vezére

Egyre jobban aggódnak a befektetők az Egyesült Államokban zajló történések miatt, ezért több tőkét helyeznek ki más országokba – mondta az Euronex vezérigazgatója, Stephane Boujnah, akinek a cége főként Európában üzemeltet tőzsdéket, így az egyik nagy nyertese lehet a változásnak.

Az Euronext üzemelteti például az amszterdami tőzsdét / Fotó: Milos Ruzicka / Shutterstock

Az Euronext tőzsdéi lehetnek a befektetők új célpontjai

A cégvezető szerint főként az ázsiai és közel-keleti befektetők kutatnak új célpontok után, hogy diverzifikálni tudják az amerikai piacok kockázatait. A Bloomberg TV-nek nyilatkozva azt is hozzátette, hogy a befektetők mára rémisztőnek találják az amerikai tőzsdéket a döntéshozatal túlzott volatilitása és az ezzel járó túlzott bizonytalanság miatt.

Bár Boujnah szavait tekinthetjük vágyvezérelt gondolkodásnak, nem ő az egyetlen, aki úgy látja, hogy a befektetők új célpontokat keresnek.

Azonban a legtöbb befektető szerint az Egyesült Államok biztosan pótolhatatlan része marad minden globális portfóliónak. Csütörtökön a PME nevű holland nyugdíjalap közölte, hogy nagyobb figyelmet szentel az európai lehetőségekre, miután az Egyesült Államok már nem az a megbízható szövetséges, ami valaha volt. Az alap elnöke, Alae Lagrich a vámokat a fenyegetéseket és a szerződések betartásával kapcsolatos kockázatokat nevezte meg okokként, ami miatt elfordulnak Amerikától.

Sorra jönnek a hadiipari IPO-k

Az Euronext-vezér optimizmusát nemcsak ezek a fejlemények erősítik, hanem az is, hogy több listázásra is sor kerülhet a cég parkettjein, főként az európai hadiipari cégek köréből. Mint mondta, példátlan a listázási ügyletek száma a szektorban.

Az optimizmust erősítheti, hogy a cseh hadiipari vállalat, a Czechoslovak Group (CSG) sikeresen debütált a múlt héten az Euronexthez tartozó amszterdami tőzsdén, ráadásul ez minden idők legnagyobb tisztán hadiipari bemutatkozása volt. Boujnah azt is elárulta, hogy az athéni tőzsde megszerzése után további tranzakciókra is nyitottak, és európai konszolidáció, valamint lazább szabályozás mellett érvelt az interjúban.

Kérdés azonban, hogy az európai piacok valóban képesek lesznek-e profitálni az Egyesült Államokban esetlegesen megrendült bizalomból, hiszen az amerikai tőzsdék teljesítményében egyelőre nem sok jele van a sokat emlegetett „add el Amerikát” stratégiának, csak a devizapiacon. Ugyanakkor

a dollár gyengülése az elmúlt év során sokakat sarkallhat legalább az amerikai részvények devizakitettségének fedezésére.

Erre szükség is van, hiszen az elmúlt egy évben például az S&P 500 hiába erősödött mintegy 14 százalékot, aki forintban számolja befektetését, az veszteséget volt kénytelen egy S@P 500 ETF-en elkönyvelni, hiszen a magyar pénz ennél nagyobb mértékben emelkedett a dollárral szemben.