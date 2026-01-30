Hivatalos: megkezdődött a tűzszünet Ukrajnában, Zelenszkij kiállt a nyilvánosság elé – "Elindult a visszaszámlálás"

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij szerint péntek éjtől Oroszország szinte teljesen beszüntette az ukrán energiainfrastruktúra elleni támadásokat. Az amerikai kezdeményezésre induló „energiatűzszünet” hatékonysága a következő napokban dől el.

Zelenszkij bejelentette, hogy péntek éjszakától kezdve Oroszország szinte teljesen beszüntette az ukrán energiainfrastruktúra elleni támadásokat / Fotó: NurPhoto via AFP

Péntek éjjel kezdődött el az a várva várt egyhetes periódus, amely alatt Oroszország – legalábbis az ukrán jelentések szerint – gyakorlatilag nem támadja Ukrajna energiainfrastruktúráját. Ezt maga Volodimir Zelenszkij jelentette be, kiemelve, hogy

az elmúlt órákban az ország minden régiójában szinte semmilyen energetikai célpontot nem értek támadások.

Az egyetlen kivétel a Donyecki régió, ahol egy légibomba-csapás érte a gázinfrastruktúrát. „Ez a nap a regionális jelentésekkel kezdődött: péntek éjtől valóban nem voltak csapások az energiaterületekre, szinte egyáltalán nem. Kivéve Donyecket, ahol egy légibomba csapódott be a gázinfrastruktúrába” – fogalmazott Zelenszkij.

Ugyanakkor az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy Oroszország a támadásait más területekre irányítja, elsősorban a logisztikai központokra és a vasúti hubokra. „Különösen reggel a Dnyepro régióban az Ukrzaliznytsia egyik különleges energiaállomás kocsija sérült” – tette hozzá.

Zelenszkij világossá tette, hogy a „energiafegyverszünet” sikeressége az Egyesült Államok kezében van. Ukrajna kész tartózkodni az orosz energialétesítmények elleni támadásoktól, és ennek megfelelően pénteken nem hajtottak végre csapásokat Oroszországban.

Washington lassan asztalhoz ülteti Zelenszkijt és Putyint

A háttérben Donald Trump amerikai elnök január 29-én közvetlenül kérte az orosz vezetőt, Vlagyimir Putyint, hogy egy hétig tartózkodjon a támadásoktól, mivel Ukrajna súlyos fagyokkal küzd. Zelenszkij január 30-án leszögezte, hogy nincs közvetlen megállapodás Kijev és Moszkva között az energiaellátás elleni támadások felfüggesztéséről, de folynak egyeztetések, többek között Abu-Dzabiban. Ukrajna a fejleményekre reagálva „tükrözni fogja” Oroszország lépéseit.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peskov is megerősítette, hogy Trump személyesen kérte Putyint, tartózkodjon az ukrán főváros elleni csapásoktól február 1-jéig, amikor jelentős hideghullám várható. Moszkva nyitottsága a tűzszünetre azonban egy újabb bizonyítéka annak, hogy a felek egyre közelednek a konfliktus békés lezárásához.