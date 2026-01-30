Deviza
A gazdák után a kamionosok is fellázadtak Brüsszel ellen: az EU máris megtört, öt napig se bírta ki a blokádot – óriási a kár

Montenegró, Észak-Macedónia, Szerbia és Bosznia-Hercegovina teherautósai újra szabadon léphetnek át a határokon. A kamionblokád az EU 90 napos tartózkodási szabálya és az EES-rendszer miatt alakult ki, napi több tízmillió eurós kárt okozva, így Brüsszelnek végül meg kellett hajolnia a fuvarozók előtt.
VG/MTI
2026.01.30, 20:31
Frissítve: 2026.01.30, 21:12

Az ötnapos kamionblokád után a nyugat-balkáni fuvarozók beszüntették a teherforgalmi határlezárásokat, miután Brüsszel beadta a derekát, és új vízumstratégiát hirdetett a schengeni tartózkodási korlátozások kezelésére.

Ukrainian truckers line up to cross the borders between Slovakia and Ukraine külker kamionblokád
A kamionblokád az EU 90 napos tartózkodási szabálya és az EES-rendszer miatt alakult ki, napi több tízmillió eurós kárt okozva, így Brüsszelnek végül meg kellett hajolnia a fuvarozók előtt / Fotó: Anadolu via AFP

Öt nap után véget ért a nyugat-balkáni kamionsofőrök határblokádja. Csütörtökön Montenegróban és Észak-Macedóniában, pénteken pedig Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában feloldották az összes teherforgalmi lezárást. 

A blokád idején kilométeres kamionsorok torlódtak fel a határátkelőkön, súlyos fennakadásokat okozva a fuvarozásban és a kereskedelemben.

A tiltakozást a fuvarozók az Európai Unió új belépési és kilépési rendszerének (EES) bevezetése, valamint a schengeni tartózkodási idő korlátozása váltotta ki. Nem uniós sofőrként a járművezetők csupán 90 napot tölthetnek megszakítás nélkül az EU területén, ami jelentősen megnehezíti a nemzetközi fuvarozást.

A blokád feloldásáról azután született döntés, hogy az Európai Bizottság bemutatta új vízumstratégiáját. A javaslat külön vízumlehetőséget kínálna a hivatásos tehergépkocsi-vezetők számára, így enyhítve a tartózkodási idővel kapcsolatos problémákat.

A szakértők szerint a blokád okozta veszteség naponta több tízmillió euróra rúgott. A fuvarozók és a hatóságok most arra összpontosítanak, hogy a fennakadásokat gyorsan helyreállítsák, és megakadályozzák a hasonló események jövőbeni ismétlődését.

A kamionblokád majdnem bedöntött egy balkáni országot

A blokád Montenegró legfontosabb kikötőjét, Barit is érintette, ahol a teherautós tiltakozás miatt jelentős üzemanyaghiány alakult ki.

Az ország teljes mértékben az importált üzemanyagra támaszkodik, így a készletek gyorsan fogytak, a lakosság csak korlátozott ideig juthatott benzinkúti ellátáshoz. A helyzet rámutatott, hogy a fuvarozói akciók hatása nemcsak a nemzetközi szállítást, hanem a helyi gazdaságot és az alapvető ellátást is súlyosan érintheti.

Nagy a baj: kifogy az üzemanyagból az EU-tagjelölt ország, kitört a pánikvásárlás – a kormány felszólította a lakosságot

A tiltakozás az Európai Unió új belépési szabályai ellen irányul, és súlyosan érinti az adriai-tengeri kikötő forgalmát. Montenegróban üzemanyaghiány fenyeget a kamionosok által indított kikötőblokád miatt.

 

Energiaválság

Energiaválság
1116 cikk

 

 

