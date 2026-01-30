A gazdák után a kamionosok is fellázadtak Brüsszel ellen: az EU máris megtört, öt napig se bírta ki a blokádot – óriási a kár
Az ötnapos kamionblokád után a nyugat-balkáni fuvarozók beszüntették a teherforgalmi határlezárásokat, miután Brüsszel beadta a derekát, és új vízumstratégiát hirdetett a schengeni tartózkodási korlátozások kezelésére.
Öt nap után véget ért a nyugat-balkáni kamionsofőrök határblokádja. Csütörtökön Montenegróban és Észak-Macedóniában, pénteken pedig Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában feloldották az összes teherforgalmi lezárást.
A blokád idején kilométeres kamionsorok torlódtak fel a határátkelőkön, súlyos fennakadásokat okozva a fuvarozásban és a kereskedelemben.
A tiltakozást a fuvarozók az Európai Unió új belépési és kilépési rendszerének (EES) bevezetése, valamint a schengeni tartózkodási idő korlátozása váltotta ki. Nem uniós sofőrként a járművezetők csupán 90 napot tölthetnek megszakítás nélkül az EU területén, ami jelentősen megnehezíti a nemzetközi fuvarozást.
A blokád feloldásáról azután született döntés, hogy az Európai Bizottság bemutatta új vízumstratégiáját. A javaslat külön vízumlehetőséget kínálna a hivatásos tehergépkocsi-vezetők számára, így enyhítve a tartózkodási idővel kapcsolatos problémákat.
A szakértők szerint a blokád okozta veszteség naponta több tízmillió euróra rúgott. A fuvarozók és a hatóságok most arra összpontosítanak, hogy a fennakadásokat gyorsan helyreállítsák, és megakadályozzák a hasonló események jövőbeni ismétlődését.
A kamionblokád majdnem bedöntött egy balkáni országot
A blokád Montenegró legfontosabb kikötőjét, Barit is érintette, ahol a teherautós tiltakozás miatt jelentős üzemanyaghiány alakult ki.
Az ország teljes mértékben az importált üzemanyagra támaszkodik, így a készletek gyorsan fogytak, a lakosság csak korlátozott ideig juthatott benzinkúti ellátáshoz. A helyzet rámutatott, hogy a fuvarozói akciók hatása nemcsak a nemzetközi szállítást, hanem a helyi gazdaságot és az alapvető ellátást is súlyosan érintheti.
