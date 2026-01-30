Ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő az Európai Unióról, ez brutális: feketén-fehéren leírták, mit okoz Ursula von der Leyen

Részben pozitív, ugyanakkor egyben drámai képet is mutat a nagy amerikai hitelminősítő, a Fitch Ratings friss döntése az Európai Unióról.

Először is megerősítette az Európai Unió lehetséges legjobb, AAA besorolását változatlan, stabil kilátással. A Fitch Ratings elsősorban azzal a véleményével indokolta a döntést, hogy az uniós tagországok erőteljesen elkötelezettek az EU pénzügyi támogatása mellett.

A nemzetközi hitelminősítő a londoni bejelentéshez fűzött elemzésében kiemeli: az AAA osztályzat elsősorban az ugyancsak AAA szuverén besorolással nyilvántartott uniós gazdaságok, mint

Németország,

Hollandia,

Svédország,

Dánia

és Luxemburg

pótlólagos uniós költségvetés-finanszírozási képességére és hajlandóságára alapul, arra az esetre, ha e finanszírozás szükségessé válik az adósságtörlesztés teljesítéséhez.

A Fitch hangsúlyozza, hogy az elit AAA osztályzattal ellátott EU-tagországok a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) alapján kiszámított uniós költségvetési befizetések 37 százalékát adják.

A hitelminősítő számításai szerint viszont az Európai Unió teljes kötelezettségállománya 2025 végéig 739 milliárd euróra nőtt az egy évvel korábban mért 601 milliárd euróról. A Fitch közölte: azzal számol, hogy

a koronavírus-járvány következményeinek felszámolására Next Generation EU (NGEU) néven meghirdetett uniós helyreállítási alap utolsó folyósításai, a tagállamok által felhasználható 150 milliárd eurós uniós védelmi beruházási program (SAFE) kifizetései és az Ukrajnának összeállított 90 milliárd eurós, idén és jövőre kihelyezendő hitelcsomag révén

az Európai Unió adósságállománya 2027 végére meghaladhatja az ezermilliárd eurót.

Ez tehát Ursula von der Leyen munkásságának egyik, kevésbé ismert serpenyője. A hitelminősítő szerint ugyanakkor erőteljes az EU-tagországok hajlandósága arra, hogy pénzügyi támogatásban részesítsék az EU-t.

A Fitch szerint ezt a megítélést alátámasztja, hogy a tagországok jelentősen növelték az Európai Uniónak szánt erőforrásokat a 2021–2027-es költségvetési ciklusban, és az a szerep is, amelyet az EU tölt be a tagállamok által Ukrajnának nyújtott többoldalú pénzügyi támogatások fő folyósítójaként.