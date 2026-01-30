Megtalált levél: teljes pénzügyi összeomlás jöhet az ENSZ vezetője szerint, semmi ok nincs a boldogságra – napról napra romlik a helyzet, ha nem lépnek a tagállamok

A nagyhatalmi egyensúly átrendeződése közepette a régi világrend egyik legfontosabb szervezete a csőd szélére került: az ENSZ főtitkára január végén bejelentette, hogy a tagállamok csökkenő befizetései miatt néhány hónapon belül elfogyhat a pénz, ennek következtében több száz globális humanitárius program és békefenntartó művelet érhet véget.

Antonio Guterres január végén felszólította a tagállamokat, hogy mielőbb teljesítsék pénzügyi kötelezettségeiket, mivel az ENSZ tartalékai pár hónapon belül el fognak fogyni / Fotó: AFP

Az ENSZ pénzügyi helyzete kritikus szintre süllyedt: Antonio Guterres főtitkár január 28-i levelében az „azonnali pénzügyi összeomlás” veszélyére hívta fel a tagállamok figyelmét. Guterres figyelmeztetett:

Ha a tagállamok nem teljesítik kötelezettségeiket, a szervezet akár júliusra felélheti a pénztartalékokat, veszélyeztetve az ENSZ programjait és a békefenntartó műveleteket.

A globális szervezet működését ugyanis a legnagyobb hozzájáruló, az Egyesült Államok kötelező és önkéntes befizetéseinek csökkentése fenyegeti.

A pénzügyi válság mélyebb problémákat is jelez: a globális intézmények – az ENSZ, az EU és a NATO – alapvető átalakulás előtt állnak. A nemzetközi erőviszonyok eltolódása a „globális dél” és India előretörését hozza magával, miközben a hagyományos nyugati politikai struktúrák gyengülnek.

Az új erőközpontok, különösen az indopacifikus térség, lehetőséget teremtenek új katonai és gazdasági szövetségek kialakítására. India egyre határozottabban követeli helyét a globális döntéshozatalban, miközben a globális dél országai – Dél-Amerika, Afrika és Délkelet-Ázsia – önálló szerepre törekednek. Ez a dinamika egyidejűleg nyomást gyakorol az ENSZ költségvetésére, hiszen a finanszírozási rendszer a hagyományos nyugati forrásokra épült, amelyek egyre kevésbé biztosíthatók.

Az ENSZ csődje köszöntheti az új világrendet

Guterres levele világos üzenetet küldött: a nemzeteknek választaniuk kell, vagy teljesítik kötelezettségeiket, vagy alapvetően felül kell vizsgálniuk az ENSZ pénzügyi szabályait. A főtitkár hangsúlyozta, hogy a válság nem csupán költségvetési kérdés, hanem a nemzetközi szervezet hitelességének és működőképességének jövőjét is érinti.