Itt az első fotó a venezuelai elnökről amerikai fogságban: maga Trump hozta nyilvánosságra – kiderült, hová viszik Madurót

Donald Trump percekkel ezelőtt nyilvánosságra hozta az első fotót a venezuelai elnökről, mióta Amerika fogságba ejtette.

Venezuelai elnök: itt az első fotó Maduróról amerikai fogságban / Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Madurót és feleségét szombat hajnalban hurcolta el egy amerikai elitkommandó az elnöki palotából, miután/miközben az Egyesült Államok hadserege súlyos légitámadást intézett a főváros és más venezuelai területek ellen.

A venezuelai elnök kilétéről, hollétéről eddig nem lehetett nyilvános információt elérni annak ellenére sem, hogy az erről való tájékoztatásra még az oroszok is felszólították az USA-t.

Az elnöki páron egészen hideglelős körülmények között ütött rajta a Delta Force, konkrétan a hálószobájukban, alvás közben csaptak le rájuk. Hogy az amerikai csapatok, milyen ellenállásba ütköztek, ütköztek-e egyáltalán, az egyelőre nem ismert, csupán azt erősítették meg hivatalosan, hogy az amerikai erők oldalán történtek személyi sérülések.

Trump egy sajtótájékoztatón később arról beszélt, hogy Nicolás Maduro egy "valóságos erődben" rejtőzött, a műveletben részt vevő amerikai katonáknak "acélajtókon kellett" áthatolniuk. Hozzátette, hogy a venezuelai elnök megpróbált elrejtőzni az épületen belül is, de annak különlegesen biztosított részébe nem sikerült eljutnia.

Donald Trump utalt arra is, hogy a szombati katonai műveletet eredetileg négy nappal korábbra tűzték ki, de az időjárási körülmények akkor nem tették lehetővé.

Az akcióról bizonyára kiváló filmeket készít majd Hollywood, de addig is, most bárki megnézheti, hogyan fest egy dél-amerikai elnök amerikai fogságban. Merthogy Donald Trump nyilvánosságra hozott a közösségi oldalán egy fényképet Maduróról, egyúttal azt is elárult, hová szállították a venezuelai elnököt.

A fotón az látszik, hogy Maduro elnök

talpig Nike-melegítőben,

egy üveg vízzel a kezében,

megbilincselve,

álló helyzetben valamilyen módon rögzítve,

fejhallgatóval és szemfedővel hermetikusan elzárva a külvilágtól,

egy Delta-kommandós őrzésében

valamilyen amerikai hadijárművön

tart valahová. Az amerikai elnök jóvoltából azt is tudni, pontosan milyen járműről van szó:

ez az USS Iwo Jima.

Ez az amerikai haditengerészet egyik hatalmas, kétéltű támadóhajója, amely helikopterek és harci repülőgépek hordozására is alkalmas. Jelenléte a térségben (a Karib-tengeren) kulcsfontosságú. A hajót 2001-ben állították hadrendbe.

Madurót bíróság elé állítják, a házaspárt New Yorkba szállítják.