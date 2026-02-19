A német átok utolérte a lengyeleket, de van, aki szerint csak a hideg – se áru, se pénz
Egy jó hír, egy rossz hír a közép-európai gazdaságot is meghatározó németektől, ebben már semmi furcsa. Most azonban mintha a lengyelek is elirigyelték volna a német nyűglődést lekövető többi régiós állam sorsát, és kiábrándító évkezdő gazdasági adatokkal álltak elő. Van, aki a hanyatló, de fegyverkező szomszéd óriás helyett az időjárást okolja, és hogy nekik legyen igazuk, a lengyelek nyilván imádkoznak – ha a háború vége nem is látszik, a tavasz közel. A lengyel gazdaság eddig erős volt.
Ismeretes, hogy a német ipar – különösen az autószektor – válsága visszaveti az ipari termelést egy sor uniós országban, különös tekintettel a visegrádiakra és a románokra. A lengyelek számára az ilyen nagy sokkokkal szemben hagyományosan pajzsot kínál a hatalmas negyvenmilliós belső piacuk.
A csütörtökön beérkezett januári gazdasági összesítések azonban biztosan nem varázsoltak mosolyt a lengyel arcokra. Már korábban is rosszat sejthettek is, hiszen az első havi fizetés már megérkezett, és sokan találhatták soványnak.
Eközben jól láthatóan találatot kapott a lengyel ipar is.
Lengyel gazdaság: egyszerre esett vissza az ipar és a bérek – nálunk ilyen nem volt
Miután a lengyel gazdaság irigylendően növekedett tavaly, árgus tekintetek követik, folytatódik-e a menetelés.
A politikában is, hiszen a balos kormányt tavaly Karol Nawrocki elnökválasztási győzelmével kínos kudarc érte, a jövő évi választásokat pedig oly közelinek érzik, hogy a kormányrúd visszaszerzésére törő ellenzéki PiS vezetője, Jaroslaw Kaczynski csütörtökön azt is bejelentette: kiválasztotta a párt majdani miniszterelnök-jelöltjét.
Donald Tusk kormánya számára az év rossz optikával kezdődött.
Ha csak a hideg volt, az kiváló, de a lengyel ipar is kezd rosszul festeni
Az ipari termelés az előző havi fiaskó után
- decemberben szépen nőtt éves alapon, 7,3, százalékkal,
- januárra azonban még a novemberinél is nagyobb, 1,5 százalékos visszaesést jelentettek.
- Pedig az elemzők konszenzus-előrejelzése 2,4 százalékos növekedés volt.
Havi alapon egyébként már decemberben is hajszálnyi visszaesés volt, ami januárban határozott formát öltött: 6 százalékot zuhant a termelés. A durva pofont a lengyel feldolgozóipar kapta, amely decemberben még 7,9 százalékkal felülmúlta az egy évvel korábbi termelést, ami januárra 3,2 százalékos zuhanásba csapott át.
A rossz idő lehűtötte a lengyel gazdaságot – ezzel a címmel adták ki kommentárjukat az ING elemzői. Csakhogy a hideg miatt az iparon belül pont hogy felszökött az áram-gáz-gőz-légkondi ágazat, 18,7 százalékos éves növekedést produkálva a decemberi 2,6 százalékos visszaesés után. Ez pedig mérsékelte az ipari visszaesést, nem mélyítette. Az ING arra utalt, hogy a fagyok miatt az építőipar zakózott hatalmasat: 12,8 százalékkal esett vissza a teljesítménye.
Hozzáteszik:
a megnövekedett kereslet a fűtésenergiára fellökte az energiaárakat, ami ellenösztönzés volt a nem sürgős energiaigényes termelésben.
Megemelték a minimálbért, az átlagbér mégis kisebb lett mint novemberben
Ha tényleg csak a hideg a baj, az elmúlik, mindenesetre a megroppant versenyképességű Európában az energiaárak további növekedése mindig felszisszenést okoz. Nem kifejezetten népszerű egyéb fejlemények is történtek ugyanakkor a háztartások pénztárcája környékén.
A bérnövekedés éves üteme a vállalkozásoknál 6,1 százalékra lassult, pedig az elemzők 7,2-t vártak a decemberi 8,6 után. Ez még mindig nem rossz, mondhatnánk, ha a mindössze 2,2 százalékos januári lengyel inflációhoz mérjük.
Csakhogy a bérkimutatásokra januárban a minimálbér 3 százalékos emelkedése ellenére 6,1 százalékkal kisebb bruttó összeg került, mint decemberben, amikor 5,6 százalékos növekedésnek örülhettek novemberhez képest. Ez még akkor is rossz hír, ha a lengyel munkavállalók tudják, hogy a munkaadók a karácsony előtti időszakra szokták időzíteni a jutalmakat.
Van ám ebben egy számunkra jó hír, ha csúf is az összkép kisugárzása – az MNB is figyel
A 2026 elején tapasztalható visszafogottabb gazdasági aktivitás, a lassuló béremelkedés, a csökkenő foglalkoztatás és az inflációs nyomás hiánya erős érveket szolgáltat a Lengyel Nemzeti Bank (NBP) számára a további monetáris lazítás mellett
– sommázzák következtetésüket az ING-s szakemberek.
Ez utóbbi pedig a számunkra jó hír, ha az előbbiektől el is felhősödhetett a tekintetünk. Ha ugyanis a régiónk legnagyobb gazdaságában kamatcsökkentős a hangulat, ez növeli az esélyét, hogy kedden a Magyar Nemzeti Bank is meglépje másfél év után az első csökkentést a hitelezési költségekben.