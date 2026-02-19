A német átok utolérte a lengyeleket, de van, aki szerint csak a hideg – se áru, se pénz

Egy jó hír, egy rossz hír a közép-európai gazdaságot is meghatározó németektől, ebben már semmi furcsa. Most azonban mintha a lengyelek is elirigyelték volna a német nyűglődést lekövető többi régiós állam sorsát, és kiábrándító évkezdő gazdasági adatokkal álltak elő. Van, aki a hanyatló, de fegyverkező szomszéd óriás helyett az időjárást okolja, és hogy nekik legyen igazuk, a lengyelek nyilván imádkoznak – ha a háború vége nem is látszik, a tavasz közel. A lengyel gazdaság eddig erős volt.

Lengyel gazdaság: lőni hidegben is lehet, a hadiipar felpörgetése azonban nekik egyelőre nem hozott áldást – sőt, lehet most aggódni / Fotó: Anadolu via AFP

Ismeretes, hogy a német ipar – különösen az autószektor – válsága visszaveti az ipari termelést egy sor uniós országban, különös tekintettel a visegrádiakra és a románokra. A lengyelek számára az ilyen nagy sokkokkal szemben hagyományosan pajzsot kínál a hatalmas negyvenmilliós belső piacuk.

A csütörtökön beérkezett januári gazdasági összesítések azonban biztosan nem varázsoltak mosolyt a lengyel arcokra. Már korábban is rosszat sejthettek is, hiszen az első havi fizetés már megérkezett, és sokan találhatták soványnak.

Eközben jól láthatóan találatot kapott a lengyel ipar is.

Lengyel gazdaság: egyszerre esett vissza az ipar és a bérek – nálunk ilyen nem volt

Miután a lengyel gazdaság irigylendően növekedett tavaly, árgus tekintetek követik, folytatódik-e a menetelés.

A politikában is, hiszen a balos kormányt tavaly Karol Nawrocki elnökválasztási győzelmével kínos kudarc érte, a jövő évi választásokat pedig oly közelinek érzik, hogy a kormányrúd visszaszerzésére törő ellenzéki PiS vezetője, Jaroslaw Kaczynski csütörtökön azt is bejelentette: kiválasztotta a párt majdani miniszterelnök-jelöltjét.

Donald Tusk kormánya számára az év rossz optikával kezdődött.

Ha csak a hideg volt, az kiváló, de a lengyel ipar is kezd rosszul festeni

Az ipari termelés az előző havi fiaskó után

decemberben szépen nőtt éves alapon, 7,3, százalékkal,

januárra azonban még a novemberinél is nagyobb, 1,5 százalékos visszaesést jelentettek.

Pedig az elemzők konszenzus-előrejelzése 2,4 százalékos növekedés volt.

Havi alapon egyébként már decemberben is hajszálnyi visszaesés volt, ami januárban határozott formát öltött: 6 százalékot zuhant a termelés. A durva pofont a lengyel feldolgozóipar kapta, amely decemberben még 7,9 százalékkal felülmúlta az egy évvel korábbi termelést, ami januárra 3,2 százalékos zuhanásba csapott át.