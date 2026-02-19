Deviza
EUR/HUF379,22 -0,08% USD/HUF322,48 +0,03% GBP/HUF433,84 -0,04% CHF/HUF415,8 0% PLN/HUF89,84 -0,02% RON/HUF74,4 -0,06% CZK/HUF15,65 -0,05% EUR/HUF379,22 -0,08% USD/HUF322,48 +0,03% GBP/HUF433,84 -0,04% CHF/HUF415,8 0% PLN/HUF89,84 -0,02% RON/HUF74,4 -0,06% CZK/HUF15,65 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 223,91 -0,36% MTELEKOM1 986 -0,3% MOL3 522 -1,36% OTP39 750 +0,15% RICHTER11 760 -0,51% OPUS540 -0,37% ANY7 500 -0,53% AUTOWALLIS169,5 +0,29% WABERERS5 300 -0,38% BUMIX10 007 -0,44% CETOP4 273,41 -0,14% CETOP NTR2 683,89 +0,24% BUX126 223,91 -0,36% MTELEKOM1 986 -0,3% MOL3 522 -1,36% OTP39 750 +0,15% RICHTER11 760 -0,51% OPUS540 -0,37% ANY7 500 -0,53% AUTOWALLIS169,5 +0,29% WABERERS5 300 -0,38% BUMIX10 007 -0,44% CETOP4 273,41 -0,14% CETOP NTR2 683,89 +0,24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Vargha Tamás
Honvédelmi Minisztérium
miniszterhelyettes
baleset
sérülés

Most érkezett a hír: balesetet szenvedett a honvédelmi miniszter helyettese Budapesten, beléjük hajtott egy autó – ketten megsérültek

Megkülönböztető jelzést használtak. A balesetnek sérültjei is vannak és akkor következett be, amikor a minisztérium dolgozói egy hivatalos diplomáciai eseményre tartottak.
Hecker Flórián
2026.02.19, 19:22
Frissítve: 2026.02.19, 19:49

„Ma hat óra körül kollégáimmal balesetet szenvedtünk Budapesten, amikor egy hivatalos diplomáciai eseményre tartottunk, megkülönböztető jelzést használó gépjárművünkkel” – közölte percekkel ezelőtt a közösségi oldalán a Honvédelmi Minisztérium miniszterhelyettese, egyben Székesfehérvár országgyűlési képviselője.

baleset, rendőrség, police
Balesetet szenvedett a honvédelmi miniszter helyettese Budapesten / Fotó: AstroStar / Shutterstock (képünk illusztráció)

Vargha Tamás pontosan leírta, hogyan következett be a sajnálatos eset.

Balesetet szenvedett a honvédelmi miniszter helyettese Budapesten

Sajnos a balesetnek voltak sérültjei. A miniszterhelyettes

  • szolgálati gépjárművet vezető kollégája,
  • valamint egy másik munkatársa

könnyebben sérült. Ez akkor következett be, amikor kanyarodás közben egy autó nekik ütközött. A másik, balesetben érintett gépjármű vezetője nem sérült meg, a segítségnyújtást követően a helyszínről távozott. 

A harmadik kollégám nem sérült meg és én sem

– közölte Vargha Tamás.

 

Azt is hangsúlyozta, hogy az ilyenkor szükséges vizsgálatokat elvégezték, a gépjárművet vezető munkatársa semmilyen befolyásoltság alatt nem állt.

„Köszönjük a tűzoltók, a mentőszolgálat, valamint a rendőrség gyors és szakszerű segítségét. Minden érintettnek mielőbbi jobbulást és teljes felépülést kívánok!” – zárult a bejegyzés.

Ez már a második baleset, aminek magas rangú kormányzati szereplő az érintettje

Nem Vargha Tamás nem az egyetlen, aki magas rangú kormányzati szereplőként közlekedési balesetet szenvedett a napokban. Szombaton számoltunk be róla, hogy Tállai András, aki az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára, fogadóórára tartva volt részese egy autóbalesetnek.

Itt ő maga vezette a szolgálati autóját a baleset idején. Szintén köszönetet mondott a kiérkező szolgálatoknak is a precíz, pontos és mindenre kiterjedő munkájukért és emberségükért.

Az államtitkár szerint az ilyenkor szükséges teszteket is elvégezték, de természetesen nem állt semmilyen befolyásoltság alatt. A politikus emellett azoktól is elnézést kért, akiknek az elrendelt útzár kellemetlenséget okozott.

Mindenkit megnyugtatott, hogy kolléganőjével csak könnyebb sérüléseket szenvedtek, a balesetnek pedig más érintettje nem volt.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu