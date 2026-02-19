Most érkezett a hír: balesetet szenvedett a honvédelmi miniszter helyettese Budapesten, beléjük hajtott egy autó – ketten megsérültek

„Ma hat óra körül kollégáimmal balesetet szenvedtünk Budapesten, amikor egy hivatalos diplomáciai eseményre tartottunk, megkülönböztető jelzést használó gépjárművünkkel” – közölte percekkel ezelőtt a közösségi oldalán a Honvédelmi Minisztérium miniszterhelyettese, egyben Székesfehérvár országgyűlési képviselője.

Balesetet szenvedett a honvédelmi miniszter helyettese Budapesten / Fotó: AstroStar / Shutterstock (képünk illusztráció)

Vargha Tamás pontosan leírta, hogyan következett be a sajnálatos eset.

Sajnos a balesetnek voltak sérültjei. A miniszterhelyettes

szolgálati gépjárművet vezető kollégája,

valamint egy másik munkatársa

könnyebben sérült. Ez akkor következett be, amikor kanyarodás közben egy autó nekik ütközött. A másik, balesetben érintett gépjármű vezetője nem sérült meg, a segítségnyújtást követően a helyszínről távozott.

A harmadik kollégám nem sérült meg és én sem

– közölte Vargha Tamás.

Azt is hangsúlyozta, hogy az ilyenkor szükséges vizsgálatokat elvégezték, a gépjárművet vezető munkatársa semmilyen befolyásoltság alatt nem állt.

„Köszönjük a tűzoltók, a mentőszolgálat, valamint a rendőrség gyors és szakszerű segítségét. Minden érintettnek mielőbbi jobbulást és teljes felépülést kívánok!” – zárult a bejegyzés.

Ez már a második baleset, aminek magas rangú kormányzati szereplő az érintettje

Nem Vargha Tamás nem az egyetlen, aki magas rangú kormányzati szereplőként közlekedési balesetet szenvedett a napokban. Szombaton számoltunk be róla, hogy Tállai András, aki az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára, fogadóórára tartva volt részese egy autóbalesetnek.

Itt ő maga vezette a szolgálati autóját a baleset idején. Szintén köszönetet mondott a kiérkező szolgálatoknak is a precíz, pontos és mindenre kiterjedő munkájukért és emberségükért.

Az államtitkár szerint az ilyenkor szükséges teszteket is elvégezték, de természetesen nem állt semmilyen befolyásoltság alatt. A politikus emellett azoktól is elnézést kért, akiknek az elrendelt útzár kellemetlenséget okozott.

Mindenkit megnyugtatott, hogy kolléganőjével csak könnyebb sérüléseket szenvedtek, a balesetnek pedig más érintettje nem volt.