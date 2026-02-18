Édeskevés: így áll most a hazai cukoripar

Egy a 2010-es évek végén készült ENSZ-felmérés szerint – amely Európára és Közép-Ázsiára terjedt ki – hazánkban az egy főre jutó cukorfogyasztás, a megelőző évtizedek csökkenő tendenciáját betetőzve alacsony szintre jutott: 55 gramm/nap/fő értéket ért el. Ez az érték a töredéke Belgiuménak (132 gramm), Lengyelországénak (120 gramm) vagy Ausztriáénak (119 gramm), nagyjából azonos Szlovákia (60 gramm) értékével, és érdemben felülmúlja Luxemburg hasonló mutatóját (30 gramm).

Cukoripar – mára csupán egy hazai tulajdonban álló cukorgyár maradt talpon / Fotó: Varga György / MTI

Ez a tény önmagában pozitív, sőt kifejezetten reményteli a nemzeti egészségállapot összefüggésrendszerében. Természetesen a képet árnyalja, ha a természetes, növényi eredetű cukrot tömegesen szintetikus édesítőszerekkel „pótolják”, helyettesítik. Utóbbiakról nap nap után jelennek meg olyan információk, amelyek azok közvetett vagy közvetlen egészségkárosító hatására figyelmeztetnek. Mindenesetre a fentebb rögzített ténynek örüljünk – ezen a téren a rendszerváltás, a piacgazdasági átalakulás következtében mondhatni 1:0 a javunkra. Ez volt az egyik aspektusa egy bonyolult kérdéskörnek.

Cukorgyártás helyzete Magyarországon

A másik aspektus a hazai cukoripar teljesítménye. Történetileg igazolt, hogy a magyar modern gyáripar egyik legelső egysége az 1800-as évek elején, Fiumében létesült nádcukor-feldolgozó üzem volt. A cukoripar – elsődlegesen a nádcukor kiváltására alkalmas cukorrépa által – az 1830-as években fejlődött először dinamikusan, majd a kiegyezést követő ipari fellendülés időszakának eredményeként a századfordulóra már negyvennél is több termelőegységgel rendelkezett. A dualizmus gyors gazdasági gyarapodásának egyik zászlóshajója volt a hazai cukorgyártás, amely nem csupán a mennyiségi és a minőségi árutermelés növelésében mutatkozott meg, de az itt képződött profit egy része már nemzeti-szellemi gazdagodásunkban is megnyilvánult (lásd a Hatvany-Deutsch család kultúratámogató szerepét).

A lakossági fogyasztás és az export felfutását az I. világháború derékba törte, Trianon a termelés alapjait csonkította meg: a háború előtti 31 cukorgyárból csak 12 maradt az ország területén. A cukorgyártás alakulása számottevő szerepet játszott a gazdaságban; egyfelől tipikus példája volt a mezőgazdasági termelés és az ipar összekapcsolódásának, másfelől exportot biztosított, támasza volt a tradicionális magyar édesiparnak, jelentős munkahelyteremtő és -megtartó szerepet játszott az országban területi koncentráció nélkül.