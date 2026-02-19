Nincs szükség több bizonyítékra: videóra vették, hogyan választotta az EU Ukrajnát Magyarország és Szlovákia helyett – ezért nem jön olaj a Barátság vezetéken

„Kapcsolatban állunk az ukrán hatóságokkal a csővezeték javításának ütemtervével kapcsolatban. Nagyon-nagyon fontos, hogy ezt ne úgy értelmezzék, mintha bármilyen nyomást gyakorolnánk Ukrajnára” – mondta Anna-Kaisa Itkonen, a Európai Bizottság szóvivője.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Itkonen igyekezett elhatárolódni azoktól a jelentésektől, amelyek szerint nyomást gyakorolt volna Kijevre a csővezeték javításának felgyorsítása érdekében. Hozzátette: összehívnak egy eseti olajkoordinációs csoportot, hogy megvitassák az ellátási zavarok hatását és az üzemanyag-ellátás lehetséges alternatíváit.

Mint ismert, szerdán Magyarország és Szlovákia leállította a dízelolaj-szállítást Ukrajnának. Az ügy előzménye, hogy a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszát január végén orosz támadás érte, azóta szünetel a tranzit mind Szlovákia, mind Magyarország felé.

Kijev hivatalos álláspontja szerint a károsodás miatt nem lehetséges a szállítás azonnali helyreállítása, miközben a technikai javítások folyamatban vannak. A szlovák és a magyar oldal ugyanakkor többször jelezte, hogy szerintük a késlekedés mögött politikai megfontolások is állhatnak.

Magyarország és Szlovákia figyelmeztetett: amennyiben a vezetéket nem javítják meg, intézkedéseiket akár az áram- és a gázellátásra is kiterjeszthetik. A bizottság az eset kapcsán azt is közölte: Magyarország és Szlovákia egyaránt elegendő olajkészlettel rendelkezik, és ellátásbiztonságuk nincs közvetlen veszélyben. Ugyanakkor aggodalmát fejezte ki Ukrajna tágabb energiahelyzete miatt.

Több száz ezer tonna kőolajat rendelt meg a Mol tengeren

Első körben 500 ezer tonna kőolajat rendelt a tengeren a Mol – mondta újságírói kérdésre Gulyás Gergely a Kormányinfón. A miniszter hozzátette: ez nem egy rendelés, a céljuk, hogy folyamatosan, amíg a Barátság nem áll helyre, addig az Adrián biztosítsák az ellátást. Jelezte, hogy sok alternatíva nincsen, kőolaj esetében két vezeték áll a kormány rendelkezésre. Az Adria-vezeték vége a horvát kikötő, tehát oda el kell szállítani az olajat.

„Ennek akadálya nincsen” – mondta a miniszter. Emlékeztetett rá, hogy volt egy vita a Mol és Janaf között az Adria kapacitásairól, de az biztos, hogy ebben a nagyságrendben be tudják hozni az olajat.