Deviza
EUR/HUF379,22 -0,08% USD/HUF322,48 +0,03% GBP/HUF433,84 -0,04% CHF/HUF415,8 0% PLN/HUF89,84 -0,02% RON/HUF74,4 -0,06% CZK/HUF15,65 -0,05% EUR/HUF379,22 -0,08% USD/HUF322,48 +0,03% GBP/HUF433,84 -0,04% CHF/HUF415,8 0% PLN/HUF89,84 -0,02% RON/HUF74,4 -0,06% CZK/HUF15,65 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 239,28 -0,34% MTELEKOM1 986 -0,3% MOL3 522 -1,36% OTP39 760 +0,18% RICHTER11 760 -0,51% OPUS540 -0,37% ANY7 500 -0,53% AUTOWALLIS169,5 +0,29% WABERERS5 300 -0,38% BUMIX10 004,73 -0,46% CETOP4 273,41 -0,14% CETOP NTR2 684,34 +0,26% BUX126 239,28 -0,34% MTELEKOM1 986 -0,3% MOL3 522 -1,36% OTP39 760 +0,18% RICHTER11 760 -0,51% OPUS540 -0,37% ANY7 500 -0,53% AUTOWALLIS169,5 +0,29% WABERERS5 300 -0,38% BUMIX10 004,73 -0,46% CETOP4 273,41 -0,14% CETOP NTR2 684,34 +0,26%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Orbán Viktor
Egyesült Államok
Donald Trump

Óriási magyar–amerikai üzletet jelentenek be napokon belül, ezzel üzen Trump az Európai Uniónak: akármit is csinál Brüsszel, működik a védőpajzs

Orbán Viktor szerint Donald Trump találkozójukon egyértelműen kijelentette: Magyarország gazdasági téren is számíthat az Egyesült Államokra. A felek egyetértettek abban, hogy a nukleáris energia, az űrkutatás, a hadiipar és az informatika a legfontosabb közös területek.
VG
2026.02.19, 21:42
Frissítve: 2026.02.20, 07:18

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön személyesen képviselte Magyarországot a Béketanács első ülésén, amelyet Donald Trump amerikai elnök nyitott meg. Az ülést követően a kormányfő Szijjártó Péter külügyminiszterrel közös sajtótájékoztatót tartott, ahol többek között a Trumppal folytatott kétoldalú egyeztetésekről is beszélt.

TRUMP, Donald; SZIJJÁRTÓ Péter; ORBÁN Viktor Óriási magyar–amerikai üzletet jelentenek be napokon belül, ezzel üzen Trump az Európai Uniónak: akármit is csinál Brüsszel, működik a védőpajzs
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán

A miniszterelnök szerint a gazdasági kapcsolatok az üzleti szinten már most is lendületesen fejlődnek, nem volt szükség azonnali konkrét állami megállapodásra. Mint fogalmazott, az elmúlt időszakban jelentős magyar beruházások történtek az Egyesült Államokban – a napokban újabb, nagy volumenű akvizíció várható a modern technológia területén –, így a kormány elsősorban háttértámogatást nyújt az ilyen irányú üzleti együttműködésekhez.

A felek egyetértettek abban, hogy a nukleáris energia, az űrkutatás, a hadiipar és az informatika a legfontosabb közös területek. Orbán hangsúlyozta: Trump ismét kifejezte politikai támogatását Magyarország iránt, ő elsősorban az anyagi dimenzióra koncentrált a találkozón.

Rámutatott a Brüsszel által alkalmazott súlyos pénzügyi szankciókra és a folyamatos fenyegetésekre, valamint egy szerinte kialakulóban lévő Kijev–Brüsszel-tengelyre, amely – állítása szerint – aktívan dolgozik Magyarország ellen. A kormányfő szerint különböző lépésekkel blokkolják a magyar gazdasági növekedést, ezért konkrétan arról egyeztettek, milyen gazdasági eszközökkel tudja Washington ellensúlyozni a brüsszeli nyomást.

„Trump egyértelmű ígéretet tett: számíthatunk Amerikára, akármit is csinál Brüsszel a kereskedelem, a beruházások és egy lehetséges pénzügyi védőpajzs kérdésében” – mondta a kormányfő. A miniszterelnök leszögezte, hogy a politikai gesztusok helyett ő az ország hosszú távú gazdasági biztonságát igyekezett erősíteni a találkozón.

Újabb fordulat Trump budapesti látogatásában: Orbán Viktor beszámolt a legfrissebb fejleményekről
A konkrét dátum meghatározása még folyamatban van. Orbán Viktor szerint Donald Trump látogatása óriási politikai és diplomáciai jelentőséggel bírna.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu