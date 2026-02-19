Óriási magyar–amerikai üzletet jelentenek be napokon belül, ezzel üzen Trump az Európai Uniónak: akármit is csinál Brüsszel, működik a védőpajzs

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön személyesen képviselte Magyarországot a Béketanács első ülésén, amelyet Donald Trump amerikai elnök nyitott meg. Az ülést követően a kormányfő Szijjártó Péter külügyminiszterrel közös sajtótájékoztatót tartott, ahol többek között a Trumppal folytatott kétoldalú egyeztetésekről is beszélt.

A miniszterelnök szerint a gazdasági kapcsolatok az üzleti szinten már most is lendületesen fejlődnek, nem volt szükség azonnali konkrét állami megállapodásra. Mint fogalmazott, az elmúlt időszakban jelentős magyar beruházások történtek az Egyesült Államokban – a napokban újabb, nagy volumenű akvizíció várható a modern technológia területén –, így a kormány elsősorban háttértámogatást nyújt az ilyen irányú üzleti együttműködésekhez.

A felek egyetértettek abban, hogy a nukleáris energia, az űrkutatás, a hadiipar és az informatika a legfontosabb közös területek. Orbán hangsúlyozta: Trump ismét kifejezte politikai támogatását Magyarország iránt, ő elsősorban az anyagi dimenzióra koncentrált a találkozón.

Rámutatott a Brüsszel által alkalmazott súlyos pénzügyi szankciókra és a folyamatos fenyegetésekre, valamint egy szerinte kialakulóban lévő Kijev–Brüsszel-tengelyre, amely – állítása szerint – aktívan dolgozik Magyarország ellen. A kormányfő szerint különböző lépésekkel blokkolják a magyar gazdasági növekedést, ezért konkrétan arról egyeztettek, milyen gazdasági eszközökkel tudja Washington ellensúlyozni a brüsszeli nyomást.

„Trump egyértelmű ígéretet tett: számíthatunk Amerikára, akármit is csinál Brüsszel a kereskedelem, a beruházások és egy lehetséges pénzügyi védőpajzs kérdésében” – mondta a kormányfő. A miniszterelnök leszögezte, hogy a politikai gesztusok helyett ő az ország hosszú távú gazdasági biztonságát igyekezett erősíteni a találkozón.