Rendkívüli: az ukránok bejelentették, mikor indítják újra az orosz olajat a Barátság vezetéken, egyelőre csak Szlovákia felé – máris összevissza beszélnek a dátumokról
Ukrajna ismét elhalasztotta a Barátság kőolajvezetéken keresztül Szlovákiába irányuló orosz nyersolajszállítások újraindítását – közölte csütörtökön a szlovák Gazdasági Minisztérium. A legfrissebb tájékoztatás szerint a szállítások szombaton (február 21-én) indulhatnának újra, ami egy nappal későbbi időpont, mint az előzőleg jelzett pénteki határidő – írja a HNonline.
A vezeték ukrajnai szakaszán január végén orosz támadás érte az infrastruktúrát, azóta szünetel a tranzit mind Szlovákia, mind Magyarország felé. Kijev hivatalos álláspontja szerint a károsodás miatt nem lehetséges a szállítás azonnali helyreállítása, miközben a technikai javítások folyamatban vannak. A szlovák és a magyar oldal ugyanakkor többször jelezte, hogy szerintük a késlekedés mögött politikai megfontolások is állhatnak.
Robert Fico szlovák miniszterelnök és Szijjártó Péter magyar külgazdasági miniszter korábban egyaránt Ukrajnát tette felelőssé a helyzet elhúzódásáért, hangsúlyozva, hogy a vezeték műszakilag már alkalmas lenne a üzemeltetésre. A szlovák kormány a héten szükséghelyzetet hirdetett ki, és a stratégiai tartalékokból legfeljebb 250 ezer tonna kőolajat biztosít a Mol csoporthoz tartozó pozsonyi Slovnaft finomítónak.
Ez átmenetileg fedezi a hazai piac ellátását, miközben a vállalat leállította az Ukrajnába irányuló dízelexportot, és kizárólag belföldi igényekre koncentrál. A szlovák Gazdasági Minisztérium szerint a hazai üzemanyag-ellátás jelenleg nincs veszélyben, a tartalékok és a meglévő készletek elegendőek a következő időszakban.
Az Európai Bizottság rendkívüli olajkoordinációs ülést hívott össze
Az Európai Bizottság rendkívüli ülésre hívta össze olajkoordinációs csoportját, hogy foglalkozzon a Magyarország, Szlovákia és Ukrajna között egyre súlyosbodó vitával a Druzsba kőolajvezeték körül. Szerdán Magyarország és Szlovákia leállította a dízelolaj-szállítást Ukrajnának, miután egy orosz támadás az ukrán területen futó vezetékszakaszt a forgalomból kiszorította.
Budapest és Pozsony – amelyek mindketten nagymértékben támaszkodnak a vezetéken érkező orosz nyersolajra – azzal vádolják Kijevet, hogy politikai okokból szándékosan halogatja a javításokat. A bizottság csütörtökön jelentette be, hogy a rendkívüli ülésre a következő szerdán kerül sor,
- Magyarország,
- Szlovákia
- és Horvátország
részvételével. Magyarország arra kérte a bizottságot, hogy segítse elő a tengeri úton szállított orosz olaj alternatív útvonalként történő továbbítását Horvátország Adria-kőolajvezetékén keresztül. Horvátország azonban már elutasította a kérelmet.
A bizottság igyekezett elhatárolódni azoktól a jelentésektől, amelyek szerint nyomást gyakorolt volna Kijevre a csővezeték javításának felgyorsítása érdekében.
500 ezer tonna kőolajat rendelt meg a Mol tengeren
Első körben 500 ezer tonna kőolajat rendelt a tengeren a Mol – mondta újságírói kérdésre Gulyás Gergely a Kormányinfón. A miniszter hozzátette: ez nem egy rendelés, a céljuk, hogy folyamatosan, amíg a Barátság nem áll helyre, addig az Adrián biztosítsák az ellátást. Jelezte, hogy sok alternatíva nincsen, kőolaj esetében két vezeték áll a kormány rendelkezésre. Az Adria-vezeték vége a horvát kikötő, tehát oda el kell szállítani az olajat.
„Ennek akadálya nincsen” – mondta a miniszter. Emlékeztetett rá, hogy volt egy vita a Mol és Janaf között az Adria kapacitásairól, de az biztos, hogy ebben a nagyságrendben be tudják hozni az olajat.
Az elmúlt hónapokban a Barátság vezetéket Gulyás szerint nem érte támadás, a tárolóegységet érte orosz támadás. De az ukránok is azt állították, hogy egy-két napig tart a javítás. Szerinte nyilvánvaló, hogy politikai döntés született, az ukránok leállították a Barátságot, erről pedig objektív, tényszerű tudásuk van.