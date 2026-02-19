Deviza
olaj
Ukrajna
Szlovákia

Rendkívüli: az ukránok bejelentették, mikor indítják újra az orosz olajat a Barátság vezetéken, egyelőre csak Szlovákia felé – máris összevissza beszélnek a dátumokról

Szlovákia szerint Ukrajna újabb halasztással él, így a Barátság-vezetéken érkező orosz kőolaj tranzitja szombaton indulhatna újra. A januári ukrajnai támadások miatti leállás óta Szlovákia szükséghelyzetet hirdetett.
VG
2026.02.19, 19:05
Frissítve: 2026.02.19, 19:52

Ukrajna ismét elhalasztotta a Barátság kőolajvezetéken keresztül Szlovákiába irányuló orosz nyersolajszállítások újraindítását – közölte csütörtökön a szlovák Gazdasági Minisztérium. A legfrissebb tájékoztatás szerint a szállítások szombaton (február 21-én) indulhatnának újra, ami egy nappal későbbi időpont, mint az előzőleg jelzett pénteki határidő – írja a HNonline.

barátság kőolajvezeték, Százhalombatta
Fotó: BERNADETT SZABO

A vezeték ukrajnai szakaszán január végén orosz támadás érte az infrastruktúrát, azóta szünetel a tranzit mind Szlovákia, mind Magyarország felé. Kijev hivatalos álláspontja szerint a károsodás miatt nem lehetséges a szállítás azonnali helyreállítása, miközben a technikai javítások folyamatban vannak. A szlovák és a magyar oldal ugyanakkor többször jelezte, hogy szerintük a késlekedés mögött politikai megfontolások is állhatnak.

Robert Fico szlovák miniszterelnök és Szijjártó Péter magyar külgazdasági miniszter korábban egyaránt Ukrajnát tette felelőssé a helyzet elhúzódásáért, hangsúlyozva, hogy a vezeték műszakilag már alkalmas lenne a üzemeltetésre. A szlovák kormány a héten szükséghelyzetet hirdetett ki, és a stratégiai tartalékokból legfeljebb 250 ezer tonna kőolajat biztosít a Mol csoporthoz tartozó pozsonyi Slovnaft finomítónak. 

Ez átmenetileg fedezi a hazai piac ellátását, miközben a vállalat leállította az Ukrajnába irányuló dízelexportot, és kizárólag belföldi igényekre koncentrál. A szlovák Gazdasági Minisztérium szerint a hazai üzemanyag-ellátás jelenleg nincs veszélyben, a tartalékok és a meglévő készletek elegendőek a következő időszakban.

Az Európai Bizottság rendkívüli olajkoordinációs ülést hívott össze

Az Európai Bizottság rendkívüli ülésre hívta össze olajkoordinációs csoportját, hogy foglalkozzon a Magyarország, Szlovákia és Ukrajna között egyre súlyosbodó vitával a Druzsba kőolajvezeték körül. Szerdán Magyarország és Szlovákia leállította a dízelolaj-szállítást Ukrajnának, miután egy orosz támadás az ukrán területen futó vezetékszakaszt a forgalomból kiszorította.

Budapest és Pozsony – amelyek mindketten nagymértékben támaszkodnak a vezetéken érkező orosz nyersolajra – azzal vádolják Kijevet, hogy politikai okokból szándékosan halogatja a javításokat. A bizottság csütörtökön jelentette be, hogy a rendkívüli ülésre a következő szerdán kerül sor,

  • Magyarország,
  • Szlovákia
  • és Horvátország

részvételével. Magyarország arra kérte a bizottságot, hogy segítse elő a tengeri úton szállított orosz olaj alternatív útvonalként történő továbbítását Horvátország Adria-kőolajvezetékén keresztül. Horvátország azonban már elutasította a kérelmet.

A bizottság igyekezett elhatárolódni azoktól a jelentésektől, amelyek szerint nyomást gyakorolt volna Kijevre a csővezeték javításának felgyorsítása érdekében.

500 ezer tonna kőolajat rendelt meg a Mol tengeren

Első körben 500 ezer tonna kőolajat rendelt a tengeren a Mol – mondta újságírói kérdésre Gulyás Gergely a Kormányinfón. A miniszter hozzátette: ez nem egy rendelés, a céljuk, hogy folyamatosan, amíg a Barátság nem áll helyre, addig az Adrián biztosítsák az ellátást. Jelezte, hogy sok alternatíva nincsen, kőolaj esetében két vezeték áll a kormány rendelkezésre. Az Adria-vezeték vége a horvát kikötő, tehát oda el kell szállítani az olajat. 

„Ennek akadálya nincsen” – mondta a miniszter. Emlékeztetett rá, hogy volt egy vita a Mol és Janaf között az Adria kapacitásairól, de az biztos, hogy ebben a nagyságrendben be tudják hozni az olajat. 

Az elmúlt hónapokban a Barátság vezetéket Gulyás szerint nem érte támadás, a tárolóegységet érte orosz támadás. De az ukránok is azt állították, hogy egy-két napig tart a javítás. Szerinte nyilvánvaló, hogy politikai döntés született, az ukránok leállították a Barátságot, erről pedig objektív, tényszerű tudásuk van. 

