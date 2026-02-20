Bikaerős eredményt szállított a Mol, Hernádi Zsolt kemény üzenetet küldött: mostantól még elszántabban küzdenek

A legfontosabb eredménysoron a vártnál is erősebb tavaly év végi eredményről számolt be péntek hajnalban a Mol. A hazai lajtársaság a bizonytalanabb és kihívásokkal teli környezetben is jól vizsgázott, teljesítményét az erős downstream és fogyasztói szolgáltatások is támogatta 2025 negyedik negyedévében.

A vártnál erősebb év végi teljesítményről adott számot a Mol / Fotó: csikiphoto / Shutterstock

A megszokottnál is izgalmasabb környezetben fedte fel 2025 utolsó három hónapjának eredményszámait a magyar olajtársaság, amely a hazai blue chip tőzsdei cégek közül elsőként jelentett csütörtök éjfél után.

Felülmúlta a várakozást, erős évet zárt a magyar olajtársaság

Az iparágban kiemelten figyelt,

az újrabeszerzási árakkal becsült, tisztított eredmény (CCS EBITDA) 28,6 százalékkal 877 millió dollárra nőtt éves alapon, felülmúlva ezzel a 820 millió dolláros elemzői konszenzust.

A CCS üzemi eredmény (EBIT) ennél is dinamikusabban, 44,7 százalékkal ugrott meg. Az itt elszámolt 434 millió dolláros tétel jócskán túllépett a 363 millió dolláros piaci várakozáson.

Az adózott nyereség ugyanakkor az előre jelzett 241,8 milliós összeg csupán töredéke, 35 millió dollár lett végül. Igaz, ez is kedvező fordulatot jelez a 2024 végén elkönyvelt 18 millió dolláros veszteség után.

A tavalyi év egészében 3,37 milliárd dolláros CCS EBITDA-t szállított a Mol, ami 300 millió dollárral haladja meg az előző évit. A tisztított üzemi eredmény a 2024-est minimáisan túllépve 1,77 milliárd dollárra futott be, míg az adózot nyereség mintegy ötödével csökkent, 810 millió dollárra.

A Dunai Finomító kiesése mellett is remekelt a downstream

Az üzletágak közül – a várakozásokkal összhangban – a finomítás (downstream) volt a katalizátor, amely a Dunai Finomítóban tavaly októberben keletkezett tűz és a kényszerű leállás árnyékában is meggyőző teljesítményt nyújtott.

A szegmens CCS EBITDA-ja közel másfélszeresére, 393,7 millió dollárra hízott október és december között, ezzel a legnagyobb eredménytermelő üzletággá lépett elő. Az elemzők tényadatnál valamelyest magasabb, 408,3 milliós eredményt vártak.

A kedvező külső feltételek támogatták a finomítói árréseket, amelyek ellensúlyozták a Dunai Finomító AV-3 üzemében történt tűzeset következtében feldolgozott alacsonyabb mennyiségeket és az egy évvel korábbinál gyengébb petrolkémiai teljesítmény hatásait.

A százhalombattai finomítóban keletkezett tűz nyomán megsérült termelőegység helyreállítása az idei harmadik negyedévben fejeződhet be, és 50 millió dolláros kiadást jelent a társaságnak.

A kutatás-termelés (upstream) EBITDA-szintű hozzájárulása tíz százalékkal mérséklődött éves alapon, ez 246,9 millió dolláros eredményt jelent, nagyjából összhangban az elemzők előrejelzésével.