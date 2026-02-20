Deviza
Bikaerős eredményt szállított a Mol, Hernádi Zsolt kemény üzenetet küldött: mostantól még elszántabban küzdenek

A legfőbb eredménysoron jócskán várakozáson felüli negyedéves eredményt ért el a magyar olajtársaság. A Mol 2025 egészében 3,37 milliárd dolláros CCS EBITDA-t termelt, 10 százalékos növekedést felmutatva. Idén ennél szerényebb, hárommilliárd dolláros eredménnyel is beérné a vezetőség, amely a Barátság kőolajvezeték leállása után még elszántabban állna ki a régió érdekei mellett. A Dunai Finomító helyreállítása 50 millió dollárjába kerül a vállalatnak, a körforgásos gazdaság végre nyereséges.
Kadlót Tibor
2026.02.20, 01:16
Frissítve: 2026.02.20, 06:26

A legfontosabb eredménysoron a vártnál is erősebb tavaly év végi eredményről számolt be péntek hajnalban a Mol. A hazai lajtársaság a bizonytalanabb és kihívásokkal teli környezetben is jól vizsgázott, teljesítményét az erős downstream és fogyasztói szolgáltatások is támogatta 2025 negyedik negyedévében.

Mol, eredmény, olajtársaság,
A vártnál erősebb év végi teljesítményről adott számot a Mol / Fotó: csikiphoto / Shutterstock

A megszokottnál is izgalmasabb környezetben fedte fel 2025 utolsó három hónapjának eredményszámait a magyar olajtársaság, amely a hazai blue chip tőzsdei cégek közül elsőként jelentett csütörtök éjfél után.

Felülmúlta a várakozást, erős évet zárt a magyar olajtársaság

Az iparágban kiemelten figyelt, 

az újrabeszerzási árakkal becsült, tisztított eredmény (CCS EBITDA) 28,6 százalékkal 877 millió dollárra nőtt éves alapon, felülmúlva ezzel a 820 millió dolláros elemzői konszenzust.

A CCS üzemi eredmény (EBIT) ennél is dinamikusabban, 44,7 százalékkal ugrott meg. Az itt elszámolt 434 millió dolláros tétel jócskán túllépett a 363 millió dolláros piaci várakozáson.

Az adózott nyereség ugyanakkor az előre jelzett 241,8 milliós összeg csupán töredéke, 35 millió dollár lett végül. Igaz, ez is kedvező fordulatot jelez a 2024 végén elkönyvelt 18 millió dolláros veszteség után.

A tavalyi év egészében 3,37 milliárd dolláros CCS EBITDA-t szállított a Mol, ami 300 millió dollárral haladja meg az előző évit. A tisztított üzemi eredmény a 2024-est minimáisan túllépve 1,77 milliárd dollárra futott be, míg az adózot nyereség mintegy ötödével csökkent, 810 millió dollárra.

A Dunai Finomító kiesése mellett is remekelt a downstream

Az üzletágak közül – a várakozásokkal összhangban – a finomítás (downstream) volt a katalizátor, amely a Dunai Finomítóban tavaly októberben keletkezett tűz és a kényszerű leállás árnyékában is meggyőző teljesítményt nyújtott.

A szegmens CCS EBITDA-ja közel másfélszeresére, 393,7 millió dollárra hízott október és december között, ezzel a legnagyobb eredménytermelő üzletággá lépett elő. Az elemzők tényadatnál valamelyest magasabb, 408,3 milliós eredményt vártak.

A kedvező külső feltételek támogatták a finomítói árréseket, amelyek ellensúlyozták a Dunai Finomító AV-3 üzemében történt tűzeset következtében feldolgozott alacsonyabb mennyiségeket és az egy évvel korábbinál gyengébb petrolkémiai teljesítmény hatásait.

A százhalombattai finomítóban keletkezett tűz nyomán megsérült termelőegység helyreállítása az idei harmadik negyedévben fejeződhet be, és 50 millió dolláros kiadást jelent a társaságnak.

A kutatás-termelés (upstream) EBITDA-szintű hozzájárulása tíz százalékkal mérséklődött éves alapon, ez 246,9 millió dolláros eredményt jelent, nagyjából összhangban az elemzők előrejelzésével.

Az olaj és gázárak csökkenését ellensúlyozni tudta a termelés előző negyedévhez képest növekvő trendje, amit a kelet-közép-európai, valamint az iraki Kurdisztán régióban növekvő kitermelés egyarént támogatott. A Mol teljes szénhidrogén-termelése a negyedik negyedévben meghaladta a napi 99,4 ezer hordót. Az egész év az átlagos termelése 94,7 ezer hordó/nap volt, magasabb a vezetőség 92-94 ezer hordós iránymutatásánál.

A kiskereskedelem tovább száguld, termőre fordult a körforgásos gazdaság is

A Mol legdinamikusabban fejlődő, egyre nagyobb eredménytermelő szegmense, a fogyasztói szolgáltatások a vártnál is jobban teljesített. Az üzemanyag-kiskereskedelmet is magában foglaló divízió EBITDA-ja csaknem harmadával ugrott meg, 205 millió dollár fölé.

Az üzemanyag árrések erősödtek, főként a horvátországi és romániai jó teljesítménynek köszönhetően, míg a nem üzemanyag árrések pozitívan járultak hozzá a 2025 negyedik negyedévi eredményekhez. Az eredményt segítette a forint erősödése miatt kedvező devizahatás is.

A két legkisebb üzletág közül a gázszállítás eredménye a várakozásokkal nagyjából egybevágóan stabil maradt, és 50,4 millió dollárral járult hozzá a Mol csoport EBITDA-jához.

A körforgásos gazdaság rácáfolt a pesszimistának bizonyult prognózisra, és a 10 millió dolláros veszteség helyett 28 milliós pozitív EBITDA-t ért el az egy évvel korábbi 48 millió dolláros mínusz után. Az eredményességi fordulatot a szezonalitás, a kedvező külső tényezők és a belső hatékonysági törekvések támogatták.

Kijelölte az idei célokat a Mol vezetősége

A vezetőség kitűzte 2026-ra vonatkozó pénzügyi céljait is. Ennek megfelelően 

  • a CCS EBITDA 3 milliárd dollár lehet, 
  • az adózás előtti nyereség pedig 1,5 milliárd dollárra futhat be. 
  • Tőkeberuházásokra 1,7 milliárd dollárt fordítana idén a Mol, 
  • amely kitermelését napi átlagban 95-97 ezer hordón tartaná.

Még elszántabban állnak ki a régió érdekei mellett

Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató szerint 2025 utolsó negyedévében számos fontos mérföldkövet ért el a vállalatcsoport: döntöttek a holdingstruktúrára való átállásról, tovább erősítették a magyarországi megújuló portfóliójukat, szénhidrogén kitermelésük pedig megközelítette a napi 100 ezer hordó olajegyenértéket, ami Hernádi szerint a társaság integrált üzleti modelljének ellenálló képességét tükrözi.

A 2025-ös év erős pénzügyi eredményei megerősítik, hogy a Mol csoport egyre nehezebb körülmények között is képes értéket teremteni. Az ellátási zavarokkal, geopolitikai bizonytalansággal és működési kihívásokkal terhelt évben a Mol biztosította a folyamatos működést és a régió ellátásbiztonságát 

– kommentálta az eredményeket Hernádi Zsolt.

A Dunai Finomítóban bekövetkezett tűzeset és a Barátság kőolajvezeték többszöri leállásai a Mol-vezér szerint ugyanakkor ismét rámutattak arra, milyen kihívásokkal jár a tengertől elzárt országok energiaellátása. A közelmúlt eseményei ismét rávilágítottak arra, hogy energiaszuverenitásunk a kőolaj beszerzési források sokszínűségén, a legalább kellő piaci áron működő szállítási útvonalon, illetve a régió érdekeit szem előtt tartó kormányzatokkal való együttműködésen alapszik.

Hernádi Zsolt ígéretet tett, hogy még elszántabban fognak kiállni a régió érdekei mellett és minden opciót életben tartanak annak érdekében, hogy döntési szabadságuk a lehető legnagyobb legyen. Mindezt azért, hogy továbbra is meg tudják tartani a térség ellátásbiztonsági ökoszisztémáját.

