Bikaerős eredményt szállított a Mol, Hernádi Zsolt kemény üzenetet küldött: mostantól még elszántabban küzdenek
A legfontosabb eredménysoron a vártnál is erősebb tavaly év végi eredményről számolt be péntek hajnalban a Mol. A hazai lajtársaság a bizonytalanabb és kihívásokkal teli környezetben is jól vizsgázott, teljesítményét az erős downstream és fogyasztói szolgáltatások is támogatta 2025 negyedik negyedévében.
A megszokottnál is izgalmasabb környezetben fedte fel 2025 utolsó három hónapjának eredményszámait a magyar olajtársaság, amely a hazai blue chip tőzsdei cégek közül elsőként jelentett csütörtök éjfél után.
Felülmúlta a várakozást, erős évet zárt a magyar olajtársaság
Az iparágban kiemelten figyelt,
az újrabeszerzási árakkal becsült, tisztított eredmény (CCS EBITDA) 28,6 százalékkal 877 millió dollárra nőtt éves alapon, felülmúlva ezzel a 820 millió dolláros elemzői konszenzust.
A CCS üzemi eredmény (EBIT) ennél is dinamikusabban, 44,7 százalékkal ugrott meg. Az itt elszámolt 434 millió dolláros tétel jócskán túllépett a 363 millió dolláros piaci várakozáson.
Az adózott nyereség ugyanakkor az előre jelzett 241,8 milliós összeg csupán töredéke, 35 millió dollár lett végül. Igaz, ez is kedvező fordulatot jelez a 2024 végén elkönyvelt 18 millió dolláros veszteség után.
A tavalyi év egészében 3,37 milliárd dolláros CCS EBITDA-t szállított a Mol, ami 300 millió dollárral haladja meg az előző évit. A tisztított üzemi eredmény a 2024-est minimáisan túllépve 1,77 milliárd dollárra futott be, míg az adózot nyereség mintegy ötödével csökkent, 810 millió dollárra.
A Dunai Finomító kiesése mellett is remekelt a downstream
Az üzletágak közül – a várakozásokkal összhangban – a finomítás (downstream) volt a katalizátor, amely a Dunai Finomítóban tavaly októberben keletkezett tűz és a kényszerű leállás árnyékában is meggyőző teljesítményt nyújtott.
A szegmens CCS EBITDA-ja közel másfélszeresére, 393,7 millió dollárra hízott október és december között, ezzel a legnagyobb eredménytermelő üzletággá lépett elő. Az elemzők tényadatnál valamelyest magasabb, 408,3 milliós eredményt vártak.
A kedvező külső feltételek támogatták a finomítói árréseket, amelyek ellensúlyozták a Dunai Finomító AV-3 üzemében történt tűzeset következtében feldolgozott alacsonyabb mennyiségeket és az egy évvel korábbinál gyengébb petrolkémiai teljesítmény hatásait.
A százhalombattai finomítóban keletkezett tűz nyomán megsérült termelőegység helyreállítása az idei harmadik negyedévben fejeződhet be, és 50 millió dolláros kiadást jelent a társaságnak.
A kutatás-termelés (upstream) EBITDA-szintű hozzájárulása tíz százalékkal mérséklődött éves alapon, ez 246,9 millió dolláros eredményt jelent, nagyjából összhangban az elemzők előrejelzésével.
Az olaj és gázárak csökkenését ellensúlyozni tudta a termelés előző negyedévhez képest növekvő trendje, amit a kelet-közép-európai, valamint az iraki Kurdisztán régióban növekvő kitermelés egyarént támogatott. A Mol teljes szénhidrogén-termelése a negyedik negyedévben meghaladta a napi 99,4 ezer hordót. Az egész év az átlagos termelése 94,7 ezer hordó/nap volt, magasabb a vezetőség 92-94 ezer hordós iránymutatásánál.
A kiskereskedelem tovább száguld, termőre fordult a körforgásos gazdaság is
A Mol legdinamikusabban fejlődő, egyre nagyobb eredménytermelő szegmense, a fogyasztói szolgáltatások a vártnál is jobban teljesített. Az üzemanyag-kiskereskedelmet is magában foglaló divízió EBITDA-ja csaknem harmadával ugrott meg, 205 millió dollár fölé.
Az üzemanyag árrések erősödtek, főként a horvátországi és romániai jó teljesítménynek köszönhetően, míg a nem üzemanyag árrések pozitívan járultak hozzá a 2025 negyedik negyedévi eredményekhez. Az eredményt segítette a forint erősödése miatt kedvező devizahatás is.
A két legkisebb üzletág közül a gázszállítás eredménye a várakozásokkal nagyjából egybevágóan stabil maradt, és 50,4 millió dollárral járult hozzá a Mol csoport EBITDA-jához.
A körforgásos gazdaság rácáfolt a pesszimistának bizonyult prognózisra, és a 10 millió dolláros veszteség helyett 28 milliós pozitív EBITDA-t ért el az egy évvel korábbi 48 millió dolláros mínusz után. Az eredményességi fordulatot a szezonalitás, a kedvező külső tényezők és a belső hatékonysági törekvések támogatták.
Kijelölte az idei célokat a Mol vezetősége
A vezetőség kitűzte 2026-ra vonatkozó pénzügyi céljait is. Ennek megfelelően
- a CCS EBITDA 3 milliárd dollár lehet,
- az adózás előtti nyereség pedig 1,5 milliárd dollárra futhat be.
- Tőkeberuházásokra 1,7 milliárd dollárt fordítana idén a Mol,
- amely kitermelését napi átlagban 95-97 ezer hordón tartaná.
Még elszántabban állnak ki a régió érdekei mellett
Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató szerint 2025 utolsó negyedévében számos fontos mérföldkövet ért el a vállalatcsoport: döntöttek a holdingstruktúrára való átállásról, tovább erősítették a magyarországi megújuló portfóliójukat, szénhidrogén kitermelésük pedig megközelítette a napi 100 ezer hordó olajegyenértéket, ami Hernádi szerint a társaság integrált üzleti modelljének ellenálló képességét tükrözi.
A 2025-ös év erős pénzügyi eredményei megerősítik, hogy a Mol csoport egyre nehezebb körülmények között is képes értéket teremteni. Az ellátási zavarokkal, geopolitikai bizonytalansággal és működési kihívásokkal terhelt évben a Mol biztosította a folyamatos működést és a régió ellátásbiztonságát
– kommentálta az eredményeket Hernádi Zsolt.
A Dunai Finomítóban bekövetkezett tűzeset és a Barátság kőolajvezeték többszöri leállásai a Mol-vezér szerint ugyanakkor ismét rámutattak arra, milyen kihívásokkal jár a tengertől elzárt országok energiaellátása. A közelmúlt eseményei ismét rávilágítottak arra, hogy energiaszuverenitásunk a kőolaj beszerzési források sokszínűségén, a legalább kellő piaci áron működő szállítási útvonalon, illetve a régió érdekeit szem előtt tartó kormányzatokkal való együttműködésen alapszik.
Hernádi Zsolt ígéretet tett, hogy még elszántabban fognak kiállni a régió érdekei mellett és minden opciót életben tartanak annak érdekében, hogy döntési szabadságuk a lehető legnagyobb legyen. Mindezt azért, hogy továbbra is meg tudják tartani a térség ellátásbiztonsági ökoszisztémáját.