Deviza
EUR/HUF379,22 -0,08% USD/HUF322,37 0% GBP/HUF433,65 -0,09% CHF/HUF415,8 0% PLN/HUF89,83 -0,03% RON/HUF74,38 -0,08% CZK/HUF15,64 -0,1% EUR/HUF379,22 -0,08% USD/HUF322,37 0% GBP/HUF433,65 -0,09% CHF/HUF415,8 0% PLN/HUF89,83 -0,03% RON/HUF74,38 -0,08% CZK/HUF15,64 -0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 246,97 -0,34% MTELEKOM1 986 -0,3% MOL3 522 -1,36% OTP39 760 +0,18% RICHTER11 760 -0,51% OPUS540 -0,37% ANY7 500 -0,53% AUTOWALLIS169,5 +0,29% WABERERS5 300 -0,38% BUMIX10 009,37 -0,41% CETOP4 273,41 -0,14% CETOP NTR2 684,4 +0,26% BUX126 246,97 -0,34% MTELEKOM1 986 -0,3% MOL3 522 -1,36% OTP39 760 +0,18% RICHTER11 760 -0,51% OPUS540 -0,37% ANY7 500 -0,53% AUTOWALLIS169,5 +0,29% WABERERS5 300 -0,38% BUMIX10 009,37 -0,41% CETOP4 273,41 -0,14% CETOP NTR2 684,4 +0,26%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Szijjártó Péter
Ukrajna
olaj

Ukrán energiaválság: azonnal reagált a magyar kormány Ursula von der Leyenék rendkívüli döntésére – „Remek, de mondjuk cselekedhetnének is”

Az Európai Bizottság rendkívüli olajkoordinációs ülést hívott össze a Barátság vezeték leállása miatt kialakult helyzet miatt, de Szijjártó Péter szerint nem elég a tárgyalás: az uniós szabályok betartatására van szükség.
VG
2026.02.19, 18:31
Frissítve: 2026.02.19, 18:39

„Brüsszel olajkoordinációs ülést hívott össze. Remek, de mondjuk cselekedhetnének is, például az EU-szabályoknak megfelelően” – írta Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter.

Ukrán energiaválság: azonnal reagált a magyar kormány Ursula von der Leyenék rendkívüli döntésre – "Remek, de mondjuk cselekedhetnének is"
Fotó: AFP

A politikus elvárja a bizottságtól:

  • Európai Bizottságként és ne Ukrajna bizottságként viselkedjenek! Szólítsák fel az ukránokat, hogy tartsák be az EU–Ukrajna társulási megállapodást, mely előírja, hogy Ukrajna nem veszélyeztetheti egyetlen EU-tagország energiabiztonságát sem!
  • Vegyék komolyan az orosz kőolaj importjára vonatkozó EU-szabályokat, s jelezzék a horvátoknak, hogy a Barátság vezeték kiesésének idejére nem tagadhatják meg az orosz olaj tengeri szállítását Magyarországtól és Szlovákiától!

Mint ismert, az Európai Bizottság rendkívüli ülésre hívta össze olajkoordinációs csoportját, hogy foglalkozzon a Magyarország, Szlovákia és Ukrajna között egyre súlyosbodó vitával a Druzsba kőolajvezeték körül. Szerdán Magyarország és Szlovákia leállította a dízelolaj-szállítást Ukrajnának, miután egy orosz támadás az ukrán területen futó vezetékszakaszt a forgalomból kiszorította.

Budapest és Pozsony – amelyek mindketten nagymértékben támaszkodnak a vezetéken érkező orosz nyersolajra – azzal vádolják Kijevet, hogy politikai okokból szándékosan halogatja a javításokat. A bizottság csütörtökön jelentette be, hogy a rendkívüli ülésre a következő szerdán kerül sor,

  • Magyarország,
  • Szlovákia
  • és Horvátország

részvételével. Magyarország arra kérte a bizottságot, hogy segítse elő a tengeri úton szállított orosz olaj alternatív útvonalként történő továbbítását Horvátország Adria-kőolajvezetékén keresztül. Horvátország azonban már elutasította a kérelmet.

Bizottság: „nincs nyomás Ukrajnára”

A bizottság igyekezett elhatárolódni azoktól a jelentésektől, amelyek szerint nyomást gyakorolt volna Kijevre a csővezeték javításának felgyorsítása érdekében.

„Kapcsolatban állunk az ukrán hatóságokkal a csővezeték javításának ütemtervével kapcsolatban. Nagyon-nagyon fontos, hogy ezt ne úgy értelmezzék, mintha bármilyen nyomást gyakorolnánk Ukrajnára” – hangsúlyozta Itkonen. A bizottság közölte: Magyarország és Szlovákia egyaránt elegendő olajkészlettel rendelkezik, és ellátásbiztonságuk nincs közvetlen veszélyben

500 ezer tonna kőolajat rendelt meg a Mol tengeren

Első körben 500 ezer tonna kőolajat rendelt a tengeren a Mol – mondta újságírói kérdésre Gulyás Gergely a Kormányinfón. A miniszter hozzátette: ez nem egy rendelés, a céljuk, hogy folyamatosan, amíg a Barátság nem áll helyre, addig az Adrián biztosítsák az ellátást. Jelezte, hogy sok alternatíva nincsen, kőolaj esetében két vezeték áll a kormány rendelkezésre. Az Adria-vezeték vége a horvát kikötő, tehát oda el kell szállítani az olajat. 

Ennek akadálya nincsen

– mondta a miniszter. Emlékeztetett rá, hogy volt egy vita a Mol és Janaf között az Adria kapacitásairól, de az biztos, hogy ebben a nagyságrendben be tudják hozni az olajat. 

Az elmúlt hónapokban a Barátság vezetéket Gulyás szerint nem érte támadás, a tárolóegységet érte orosz támadás. De az ukránok is azt állították, hogy egy-két napig tart a javítás. Szerinte nyilvánvaló, hogy politikai döntés született, az ukránok leállították a Barátságot, erről pedig objektív, tényszerű tudásuk van. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu