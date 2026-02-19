Ukrán energiaválság: azonnal reagált a magyar kormány Ursula von der Leyenék rendkívüli döntésére – „Remek, de mondjuk cselekedhetnének is”
„Brüsszel olajkoordinációs ülést hívott össze. Remek, de mondjuk cselekedhetnének is, például az EU-szabályoknak megfelelően” – írta Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter.
A politikus elvárja a bizottságtól:
- Európai Bizottságként és ne Ukrajna bizottságként viselkedjenek! Szólítsák fel az ukránokat, hogy tartsák be az EU–Ukrajna társulási megállapodást, mely előírja, hogy Ukrajna nem veszélyeztetheti egyetlen EU-tagország energiabiztonságát sem!
- Vegyék komolyan az orosz kőolaj importjára vonatkozó EU-szabályokat, s jelezzék a horvátoknak, hogy a Barátság vezeték kiesésének idejére nem tagadhatják meg az orosz olaj tengeri szállítását Magyarországtól és Szlovákiától!
Mint ismert, az Európai Bizottság rendkívüli ülésre hívta össze olajkoordinációs csoportját, hogy foglalkozzon a Magyarország, Szlovákia és Ukrajna között egyre súlyosbodó vitával a Druzsba kőolajvezeték körül. Szerdán Magyarország és Szlovákia leállította a dízelolaj-szállítást Ukrajnának, miután egy orosz támadás az ukrán területen futó vezetékszakaszt a forgalomból kiszorította.
Budapest és Pozsony – amelyek mindketten nagymértékben támaszkodnak a vezetéken érkező orosz nyersolajra – azzal vádolják Kijevet, hogy politikai okokból szándékosan halogatja a javításokat. A bizottság csütörtökön jelentette be, hogy a rendkívüli ülésre a következő szerdán kerül sor,
- Magyarország,
- Szlovákia
- és Horvátország
részvételével. Magyarország arra kérte a bizottságot, hogy segítse elő a tengeri úton szállított orosz olaj alternatív útvonalként történő továbbítását Horvátország Adria-kőolajvezetékén keresztül. Horvátország azonban már elutasította a kérelmet.
Bizottság: „nincs nyomás Ukrajnára”
A bizottság igyekezett elhatárolódni azoktól a jelentésektől, amelyek szerint nyomást gyakorolt volna Kijevre a csővezeték javításának felgyorsítása érdekében.
„Kapcsolatban állunk az ukrán hatóságokkal a csővezeték javításának ütemtervével kapcsolatban. Nagyon-nagyon fontos, hogy ezt ne úgy értelmezzék, mintha bármilyen nyomást gyakorolnánk Ukrajnára” – hangsúlyozta Itkonen. A bizottság közölte: Magyarország és Szlovákia egyaránt elegendő olajkészlettel rendelkezik, és ellátásbiztonságuk nincs közvetlen veszélyben.
500 ezer tonna kőolajat rendelt meg a Mol tengeren
Első körben 500 ezer tonna kőolajat rendelt a tengeren a Mol – mondta újságírói kérdésre Gulyás Gergely a Kormányinfón. A miniszter hozzátette: ez nem egy rendelés, a céljuk, hogy folyamatosan, amíg a Barátság nem áll helyre, addig az Adrián biztosítsák az ellátást. Jelezte, hogy sok alternatíva nincsen, kőolaj esetében két vezeték áll a kormány rendelkezésre. Az Adria-vezeték vége a horvát kikötő, tehát oda el kell szállítani az olajat.
Ennek akadálya nincsen
– mondta a miniszter. Emlékeztetett rá, hogy volt egy vita a Mol és Janaf között az Adria kapacitásairól, de az biztos, hogy ebben a nagyságrendben be tudják hozni az olajat.
Az elmúlt hónapokban a Barátság vezetéket Gulyás szerint nem érte támadás, a tárolóegységet érte orosz támadás. De az ukránok is azt állították, hogy egy-két napig tart a javítás. Szerinte nyilvánvaló, hogy politikai döntés született, az ukránok leállították a Barátságot, erről pedig objektív, tényszerű tudásuk van.