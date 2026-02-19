Iparpolitika alatt általánosságban azokat a kormányzati politikákat értjük, amelyek kifejezetten a gazdaság szerkezetének átformálását célozzák valamilyen állami stratégia keretében. Már önmagában ebből a meghatározásból is látszik, hogy valószínűleg nincs olyan ország, amely ne alkalmazná az iparpolitika valamely elemét, a különbség többnyire a célokban, az eszközökben és azok használatában mutatkozik. Emellett a jelenség új keletűnek sem mondható.

Iparpolitika tegnap és ma – van új a nap alatt? / Fotó: Denis Junker / Shutterstock

Iparpolitika-történet

Az USA első pénzügyminisztere, Alexander Hamilton már a 18. század végén felismerte, hogy a gazdasági fejlődés nem csupán a jólét megteremtéséről szól, hanem elválaszthatatlan kapcsolatban van egy nemzet függetlenségével és biztonságával. Hamilton többek között védővámokat tartott szükségesnek az új amerikai gyártóiparágak külföldi versenytől való megvédésére, emellett javasolta a hazai kisvállalkozások támogatását, importkorlátozásokat, az új technológiák exportjának kontrollját, valamint a stratégiai fontosságú szektoroknak nyújtott adókedvezményeket. Hamilton meglátásai szolgáltatták az alapot az USA ipari felzárkózási stratégiájához, amelynek célja az ipari önellátás megteremtése és az importfüggés csökkentése volt.

Ha ezek a célkitűzések és eszközök ma különösen ismerősnek tűnnek, az nem véletlen, ugyanis napjainkban az ipari nagyhatalmak ismét elővették a régi kottát, és az iparpolitika visszatérésétől hangos a szaksajtó. Visszatérésről azért lehet beszélni, mivel az 1970-es évektől egyre meghatározóbbá vált a gazdaságpolitikában az a nézet, amely az állami beavatkozás okozta torzulásokra hivatkozva a piaci mechanizmusokat és a szabadkereskedelmet részesítette előnyben. Ennek a korszaknak mottója lehetne Ronald Reagan amerikai elnök elhíresült mondása, amely szerint a kilenc legijesztőbb szó az angol nyelvben az „I’m from the government and I’m here to help” (vagyis „a kormánytól vagyok, és azért jöttem, hogy segítsek”). Ezzel együtt a visszatérés emlegetése napjainkban nem teljesen fedi a valóságot, az iparpolitika ugyanis a neoliberális gazdaságpolitika aranykora idején sem tűnt el teljes mértékben, legfeljebb visszafogottan és kevésbé feltűnően éltek vele egyes államok.