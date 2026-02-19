Orbán Viktor vészjósló üzenetet küldött Ukrajnának Amerikából, mi fog történni, ha nem térnek észhez: "Nem fenyegetőzünk, de ha folytatják, megvannak a válaszlépéseink"
Orbán Viktor személyesen képviselte Magyarországot a Béketanács első ülésén, amelyet Donald Trump amerikai elnök nyitott meg. Az eseményen a nemzetközi együttműködés és a béke fenntartása állt a középpontban, annak lezárását követően pedig a miniszterelnök Szijjártó Péter külügyminiszterrel tart sajtótájékoztatót.
Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Washingtonban, a Béketanács első ülését követően tart sajtótájékoztatót. A rendezvényen több mint húsz ország vezetője vett részt, az eseményt Donald Trump amerikai elnök nyitotta meg. A tanácskozás középpontjában a nemzetközi együttműködés, a béke fenntartása és a globális stabilitás kérdései álltak.
A találkozón a magyar kormányfő is felszólalt, amely során kiemelte, hogy mennyire fontos a világ számára, hogy a nemzetközi szervezetek valóban foglalkozzanak a békével és a globális stabilitással.
Szakértők szerint Orbán Viktor személyes jelenléte és az alapítói státusz jelzi: Magyarország geopolitikai súlya sosem volt még ilyen nagy. A miniszterelnök részvétele azt is mutatja, hogy hazánk aktívan kíván részt venni a nemzetközi döntéshozatalban és a globális folyamatok alakításában, Donald Trump amerikai elnök és kormánya pedig kiváló partner ebben.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábbi nyilatkozata szerint egy új világrend van kialakulóban, amelyben a vezetők közötti személyes kapcsolatok egyre fontosabbak.
Itt ma Washingtonban is valami új jön létre Donald Trump elnök kezdeményezésére, Magyarország pedig örömmel vesz részt a Béketanácsban, hiszen elvi és érdek alapon is itt a helyünk
– fogalmazott a miniszter.
Orbán Viktor: sűrűvé vált a világ, most nagy szükség van a Béketanácsra
A sajtótájékoztató elején Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Magyarország január 22-én, a davosi csúcson írta alá a csatlakozási megállapodást, majd a washingtoni alakuló ülésen, mintegy 30 ország részvételével elfogadták a Béketanács alapdokumentumait. Orbán Viktor emellett kétoldalú tárgyalást folytatott Donald Trump elnökkel a gazdasági együttműködés, az ukrajnai béketeremtés és a nemzetközi partnerségek további fejlesztése érdekében.
A kormányfő kiemelte, hogy a nemzetközi politika „sűrűvé vált”, és a hagyományos szervezetek, mint az ENSZ, nem képesek minden válságot kezelni. Ez váltotta ki az amerikai kezdeményezést: az új Béketanács nem konferenciákat szervez, hanem konkrét felajánlásokat és felelősségvállalást vár a résztvevő országoktól a problémák megoldásában, különösen Gáza térségében.
Orbán Viktor rámutatott, hogy a Béketanácsban elsősorban a konfliktuszónák és szomszédjaik vesznek részt.
Európa képviselete a szervezetben jelenleg gyenge, Magyarország így különleges helyzetben van: a Közel-Kelet földrajzilag és történelmileg közel áll hazánkhoz, a 2015-ös migránsválság tapasztalatai pedig kiemelték a térség jelentőségét. Továbbá Magyarországnak szoros történelmi és kulturális kapcsolatai vannak Izraellel, és a hazai zsidó közösség is erős.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország aktívan vállal szerepet a nemzetközi békefolyamatokban, és a Béketanács alapító tagjaként közvetlen lehetősége nyílik a konfliktusok kezelésében való részvételre.
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az összefüggés világos:
- ha a Közel-Keleten béke van, a magyar határ védelme könnyebb;
- ha nincs béke, nő az illegális migránsok száma, és nehezebb biztosítani a határt.
Hozzátette, hogy Magyarország nem ismeretlen terepen jár a régióban, hiszen évek óta jelen vannak a Hungary Helps program keretében, még ha keveset is beszélnek róla.
Európa nem maradhat ki a Béketanácsból
A miniszterelnök kiemelte, hogy a Béketanács európai alapító tagja egyedül Magyarország, ugyanakkor a részvétel lassan bővül: a román miniszterelnök és az olasz külügyminiszter is részt vett a tanácsülésen. Orbán Viktor szerint Európa nem maradhat ki a Közel-Kelet jövőjének alakításából, amely közvetlen hatással van az európai térségre.
Nem tudjuk még hogyan és milyen formában, de az események ebbe az irányba mutatnak. Tehát nem tartok attól, hogy egyedül maradnánk, a cseh és a szlovák külügyminisztert is láttam ma itt szintén megfigyelőként. Tehát biztos vagyok abban, hogy ahogy az már más ügyekben is előfordult, mi megyünk előre, aztán majd jönnek a többiek is. Magyarországnak nem igaza van, hanem igaza lesz
– jelentette ki Orbán Viktor.
Orbán Viktor beszélt arról is, hogy egyre nyilvánvalóbbak a különbségek az Egyesült Államok kormánya és az Európai Unió álláspontja között fontos nemzetközi ügyekben, például a Gázai övezet és az ukrán-orosz háború kapcsán.
A miniszterelnök rámutatott, hogy míg az amerikaiak folyamatos békekezdeményezéseket tesznek és közvetlen kapcsolatban állnak az oroszokkal, az európai vezetők nyíltan a háború folytatása mellett döntöttek.
„Az én határozott állításom, hogy nem tervezik, meg gondolkodnak erről, hanem döntést hoztak: ukrán területen le kell győzni az oroszokat, és erről nyíltan beszélnek. Ez nem a békére, hanem a háborúra mutat. A transzatlanti együttműködés, Amerika és Európa viszonya egyre bonyolultabbá válik. Most Grönlandot még nem is említettem. Tehát szerintem észnél kell lenni” – emelte ki Orbán Viktor.
Orbán Viktor a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy ne lássunk bele többet annál, ami van. A miniszterelnök szerint Ukrajnának az az érdeke, hogy Magyarországon ukránbarát kormány legyen, mert a mostani kormányt ők ukránellenesnek értelmezik.
Ebben nincsen igazuk. Magyarország kormánya egy magyarbarát kormány, minden segítséget megadunk, ami nem tesz tönkre bennünket
– mondta Orbán Viktor.
Hozzátette, Kijev azon gondolkodik, hogyan tudná a magyar kormányváltást elősegíteni, például a Tiszát finanszírozva, és informatikai szolgáltatásokat nyújtva ellenszolgáltatás nélkül. Ha Ukrajna nem szállítana olajat, és Magyarország nem tudná biztosítani az energiaellátást olcsó olajjal, a benzin ára akár ezer forintra is emelkedhetne, a rezsi pedig jelentősen nőne.
Orbán Viktor szerint Ukrajna érdekelt abban, hogy Magyarországon zűrzavar alakuljon ki, amelynek költségeit a lakosság fizeti, így hozzájárulva egy számukra kedvező ukránbarát kormány létrejöttéhez.
A miniszterelnök elmondta, hogy a Béketanács az ENSZ-en kívül működik, és sokkal hatékonyabbnak tűnik. Szerinte egy olyan ország, mint Magyarország, amely egyszerre szenved az orosz–ukrán háborútól és érdekelt a gyors békében, elementáris érdekkel bír a békekezdeményezésekben való részvételben. A miniszterelnök kiemelte, hogy a migrációs fenyegetés is jelentős, a déli háborús gócok felől érkező migránsok képében.
Miután Magyarországnak szuverén kormánya van, és nem szorulunk semmilyen brüsszeli mankóra, ezért mi azon nagyon kevés európai országok közé tartozunk, amely Brüsszellel szemben, vagy egy-egy európai nagyhatalommal szemben is ki tud, ki mer és ki akar állni a békéért. Ezek mind fölemelték Magyarország értékét, ezért is vesznek be bennünket szívesen békekezdeményezésekbe, akkor is, ha az Európai Unió többi tagállama nem jön
– fogalmazott Orbán Viktor.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy amíg a háború fennáll, nem lát esélyt a magyar-ukrán kapcsolatok rendezésére. „Mi a béke oldalán állunk, Ukrajna pedig mindenkit be akar vonni a háborúba. Ahol a kormányok nem mondanak igent Ukrajna háborús követeléseire, ott ukránbarát kormányok jönnek létre, és nyíltan be is avatkoznak, ahogy a mi választásunkba is” – mondta.
Külön kiemelte, hogy miért olyan fontos az áprilisi választás:
A választás egyik tétje, nem az egyetlen, az egyik tétje az az, hogy ukránbarát kormány lesz-e, viszik-e a magyarok pénzét, később a magyar fegyvereket, meg a magyar fiatalokat a háborúba, vagy nem viszik. Ez a tétje az igazi nagy tétje a választásnak.
Orbán Viktor újra hangsúlyozta, hogy Kijevben azon gondolkodnak, miként tudnák elősegíteni a magyar kormányváltást. „Ezen gondolkodnak Kijevben és eszerint is járnak el. Tudjuk, hogy finanszírozzák a Tiszát, és meglehetősen kifinomult informatikai szolgáltatásokat adnak át a Tisza javára ellenszolgáltatás nélkül. Ez dokumentált és ismert, a magyar parlament nemzetbiztonsági bizottsága is foglalkozott vele” – mondta.
Hozzátette, hogy ha Ukrajna nem szállít olajat, és Magyarország nem tudná biztosítani az energiaellátást olcsó olajjal, a benzin ára akár ezer forintra emelkedhetne, a rezsi pedig jelentősen nőne.
Ukrajna érdekelt abban, hogy Magyarországon zűrzavar legyen, lehetőleg olyan természetű zűrzavar, amelynek az árát az emberek fizetik meg, és így hozzá tudnak járulni egy nekik kedvező ukránbarát kormány létrehozásához
– fogalmazott Orbán Viktor.
