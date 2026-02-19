Orbán Viktor vészjósló üzenetet küldött Ukrajnának Amerikából, mi fog történni, ha nem térnek észhez: "Nem fenyegetőzünk, de ha folytatják, megvannak a válaszlépéseink"

Orbán Viktor személyesen képviselte Magyarországot a Béketanács első ülésén, amelyet Donald Trump amerikai elnök nyitott meg. Az eseményen a nemzetközi együttműködés és a béke fenntartása állt a középpontban, annak lezárását követően pedig a miniszterelnök Szijjártó Péter külügyminiszterrel tart sajtótájékoztatót.

Magyarország aktív szerepet vállal a nemzetközi döntéshozatalban, Orbán Viktor képviseletében pedig hazánk volt az egyetlen uniós tagállam a Béketanács első ülésén / Fotó: AFP

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Washingtonban, a Béketanács első ülését követően tart sajtótájékoztatót. A rendezvényen több mint húsz ország vezetője vett részt, az eseményt Donald Trump amerikai elnök nyitotta meg. A tanácskozás középpontjában a nemzetközi együttműködés, a béke fenntartása és a globális stabilitás kérdései álltak.

A találkozón a magyar kormányfő is felszólalt, amely során kiemelte, hogy mennyire fontos a világ számára, hogy a nemzetközi szervezetek valóban foglalkozzanak a békével és a globális stabilitással.

Szakértők szerint Orbán Viktor személyes jelenléte és az alapítói státusz jelzi: Magyarország geopolitikai súlya sosem volt még ilyen nagy. A miniszterelnök részvétele azt is mutatja, hogy hazánk aktívan kíván részt venni a nemzetközi döntéshozatalban és a globális folyamatok alakításában, Donald Trump amerikai elnök és kormánya pedig kiváló partner ebben.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábbi nyilatkozata szerint egy új világrend van kialakulóban, amelyben a vezetők közötti személyes kapcsolatok egyre fontosabbak.

Itt ma Washingtonban is valami új jön létre Donald Trump elnök kezdeményezésére, Magyarország pedig örömmel vesz részt a Béketanácsban, hiszen elvi és érdek alapon is itt a helyünk

– fogalmazott a miniszter.

Orbán Viktor: sűrűvé vált a világ, most nagy szükség van a Béketanácsra

A sajtótájékoztató elején Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Magyarország január 22-én, a davosi csúcson írta alá a csatlakozási megállapodást, majd a washingtoni alakuló ülésen, mintegy 30 ország részvételével elfogadták a Béketanács alapdokumentumait. Orbán Viktor emellett kétoldalú tárgyalást folytatott Donald Trump elnökkel a gazdasági együttműködés, az ukrajnai béketeremtés és a nemzetközi partnerségek további fejlesztése érdekében.