Hivatalos, megjelent a döntés a Magyar Közlönyben: brutális, mennyi olajába kerül az országnak a Barátság vezeték leállítása – határidőt kapott a Mol

Megjelent a Magyar Közlönyben az a rendeletmódosítás, hogyan orvosolja a kormány az orosz olaj leállását a Barátság vezetéken.
Ennek kapcsán az Energiaügyi Minisztérium először is arra hívta fel a figyelmet, hogy a kőolajkészlet részleges felszabadításával garantálható az ellátás biztonsága.
Barátság vezeték: hivatalos, ennyi olajába kerül a leállítása
Mint írták, Ukrajna politikai okokból akadályozza a szállítások újraindítását a Barátság vezetéken. A kormány a hazai és régiós fogyasztók zavartalan üzemanyag-ellátása érdekében
250 ezer tonna kőolajat szabadít fel a biztonsági készletből.
Ez óriási tétel: az értékesítésre felajánlott mennyiség a teljes tartalék mintegy 40 százalékát teszi ki, visszapótlásáról legkésőbb augusztus végéig gondoskodni kell.
Kiemelték, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának műszaki feltételei február eleje óta adottak, a szállítások azonban bizonytalan ideig szünetelnek.
A tárca szerint Ukrajna zsarolással próbálja a háborúpárti országok közé kényszeríteni Magyarországot. A politikai döntés a hazai és régiós fogyasztók ellátásának biztonságát fenyegeti. Arányos ellenlépésként leállt az Ukrajnába irányuló magyar dízelexport, de a kormány további válaszintézkedések lehetőségét is mérlegeli.
A Magyar Közlönyben megjelent rendeletmódosítás alapján a biztonsági készletből tehát 250 ezer tonna nyersolajat szabadítanak fel. A felajánlott mennyiség legkésőbb április közepéig áll az elsőbbségi hozzáférésre jogosult Mol rendelkezésére.
A vállalatnak az értékesített készletet legkésőbb 2026. augusztus 24-ig kell visszapótolnia.
A felszabadított készletmennyiség alkalmas és elegendő az átmeneti időszakban felmerülő szükségletek kiszolgálására – zárult a bejelentés.
