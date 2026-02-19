Deviza
Hivatalos, megjelent a döntés a Magyar Közlönyben: brutális, mennyi olajába kerül az országnak a Barátság vezeték leállítása – határidőt kapott a Mol

Kiderültek a részletek, hogyan reagált az ukrán energiaválságra a kormány. A Barátság vezeték leállításának kivédésére óriási mennyiségű olajat kellett megmozdítani.
Hecker Flórián
2026.02.19, 21:47
Frissítve: 2026.02.20, 07:07

Megjelent a Magyar Közlönyben az a rendeletmódosítás, hogyan orvosolja a kormány az orosz olaj leállását a Barátság vezetéken.

Barátság vezeték: hivatalos, ennyi olajába kerül az országnak a leállítása / Fotó: Török János

Ennek kapcsán az Energiaügyi Minisztérium először is arra hívta fel a figyelmet, hogy a kőolajkészlet részleges felszabadításával garantálható az ellátás biztonsága.

Barátság vezeték: hivatalos, ennyi olajába kerül a leállítása

Mint írták, Ukrajna politikai okokból akadályozza a szállítások újraindítását a Barátság vezetéken. A kormány a hazai és régiós fogyasztók zavartalan üzemanyag-ellátása érdekében

250 ezer tonna kőolajat szabadít fel a biztonsági készletből.

Ez óriási tétel: az értékesítésre felajánlott mennyiség a teljes tartalék mintegy 40 százalékát teszi ki, visszapótlásáról legkésőbb augusztus végéig gondoskodni kell.

Kiemelték, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának műszaki feltételei február eleje óta adottak, a szállítások azonban bizonytalan ideig szünetelnek. 

A tárca szerint Ukrajna zsarolással próbálja a háborúpárti országok közé kényszeríteni Magyarországot. A politikai döntés a hazai és régiós fogyasztók ellátásának biztonságát fenyegeti. Arányos ellenlépésként leállt az Ukrajnába irányuló magyar dízelexport, de a kormány további válaszintézkedések lehetőségét is mérlegeli.

A Magyar Közlönyben megjelent rendeletmódosítás alapján a biztonsági készletből tehát 250 ezer tonna nyersolajat szabadítanak fel. A felajánlott mennyiség legkésőbb április közepéig áll az elsőbbségi hozzáférésre jogosult Mol rendelkezésére.

A vállalatnak az értékesített készletet legkésőbb 2026. augusztus 24-ig kell visszapótolnia.

A felszabadított készletmennyiség alkalmas és elegendő az átmeneti időszakban felmerülő szükségletek kiszolgálására – zárult a bejelentés.

