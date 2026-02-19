Ez nyílt lázadás? Putyin örülhet: évek óta nem vett annyi orosz energiát az EU-tagjelölt ország, mint most – a tél elhozta a valóságot

Georgia januárban jelentősen megnövelte az Oroszországból származó villamosenergia-importját, elérve a 2019 óta mért legmagasabb havi szintet – derül ki a grúz Nemzeti Statisztikai Szolgálat adataiból.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A 2026. januári orosz import értéke 7,95 millió dollár volt, ami jelentős növekedést jelent a 2025. januári 189,7 ezer dollárhoz képest. 2025-ben az orosz forrásból származó villamosenergia-vásárlások összértéke mindössze 11,5 millió dollárt tett ki.

A januári 7,95 millió dolláros orosz import a 2019 októbere óta mért legmagasabb havi érték – akkor körülbelül kilencmillió dollár érkezett Oroszországból –, és megközelíti a 2011. márciusi csúcsot is (8,3 millió dollár). Az elmúlt hónapban Grúzia összesen 22,5 millió dollár értékben importált villamosenergiát.

Ebből a legnagyobb részt Törökország adta (10,2 millió dollár), őt követte Oroszország 7,9 millió dollárral, majd Örményország négymillió dollárral és Azerbajdzsán mintegy 280 ezer dollárral. A szakértők szerint a jelentős növekedés elsősorban az évszakos keresletemelkedésnek köszönhető.

Télen a fűtési igények miatt az energiarendszer terhelése jelentősen megnő, miközben a hazai termelés kapacitása gyakran nem elegendő a teljes ellátáshoz. Emiatt az ország rendszeresen külső forrásokra támaszkodik a téli hónapokban.

A georgiai finomítók és az orosz olajkereskedelem közötti titkos együttműködés

Georgiának sikerült újra magára haragítania az Európai Uniót: a Transparency International szerint a Kulevi finomítóban orosz olajszállítmányokat címkézhettek át helyi termékként, közvetve kikerülve a nyugati szankciókat.

A szervezet friss jelentése szerint a Kulevi olajfinomító kulcsszerepet játszott Georgiában az Oroszország elleni szankciók kijátszásában. A közzétett háttéranyag szerint a Kayseri nevű tanker októberben több mint 105 ezer tonna szibériai nyersolajat szállított a georgiai Kulevi terminálra.

A Kulevi finomítót a Black Sea Petroleum üzemelteti, tulajdonosa, Maka Asatiani szoros kapcsolatban áll a kormányzó Georgiai Álom párttal. Családja egyébként oroszországi olajterminálokban és vállalatokban is érdekelt, köztük egy magas rangú GRU-tiszt fiával közös cégekben.