energia
grúzia
Georgia
Oroszország

Ez nyílt lázadás? Putyin örülhet: évek óta nem vett annyi orosz energiát az EU-tagjelölt ország, mint most – a tél elhozta a valóságot

Georgia idén januárban több mint negyvenszeresére növelte az orosz villamosenergia-importot az előző év januári szintjéhez képest, elérve a 2019 óta mért legnagyobb havi volument.
VG
2026.02.19, 20:54
Frissítve: 2026.02.20, 07:22

Georgia januárban jelentősen megnövelte az Oroszországból származó villamosenergia-importját, elérve a 2019 óta mért legmagasabb havi szintet – derül ki a grúz Nemzeti Statisztikai Szolgálat adataiból.

Winter weather in Bavaria
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A 2026. januári orosz import értéke 7,95 millió dollár volt, ami jelentős növekedést jelent a 2025. januári 189,7 ezer dollárhoz képest. 2025-ben az orosz forrásból származó villamosenergia-vásárlások összértéke mindössze 11,5 millió dollárt tett ki.

A januári 7,95 millió dolláros orosz import a 2019 októbere óta mért legmagasabb havi érték – akkor körülbelül kilencmillió dollár érkezett Oroszországból –, és megközelíti a 2011. márciusi csúcsot is (8,3 millió dollár). Az elmúlt hónapban Grúzia összesen 22,5 millió dollár értékben importált villamosenergiát.

Ebből a legnagyobb részt Törökország adta (10,2 millió dollár), őt követte Oroszország 7,9 millió dollárral, majd Örményország négymillió dollárral és Azerbajdzsán mintegy 280 ezer dollárral. A szakértők szerint a jelentős növekedés elsősorban az évszakos keresletemelkedésnek köszönhető. 

Télen a fűtési igények miatt az energiarendszer terhelése jelentősen megnő, miközben a hazai termelés kapacitása gyakran nem elegendő a teljes ellátáshoz. Emiatt az ország rendszeresen külső forrásokra támaszkodik a téli hónapokban.

A georgiai finomítók és az orosz olajkereskedelem közötti titkos együttműködés

Georgiának sikerült újra magára haragítania az Európai Uniót: a Transparency International szerint a Kulevi finomítóban orosz olajszállítmányokat címkézhettek át helyi termékként, közvetve kikerülve a nyugati szankciókat.

A szervezet friss jelentése szerint a Kulevi olajfinomító kulcsszerepet játszott Georgiában az Oroszország elleni szankciók kijátszásában. A közzétett háttéranyag szerint a Kayseri nevű tanker októberben több mint 105 ezer tonna szibériai nyersolajat szállított a georgiai Kulevi terminálra.

A Kulevi finomítót a Black Sea Petroleum üzemelteti, tulajdonosa, Maka Asatiani szoros kapcsolatban áll a kormányzó Georgiai Álom párttal. Családja egyébként oroszországi olajterminálokban és vállalatokban is érdekelt, köztük egy magas rangú GRU-tiszt fiával közös cégekben. 

Georgia tisztára mosta az orosz olajat?

A TI-Georgia szerint Georgia gyorsan növekvő olajexportja azt veti fel, hogy az ország közvetve segíthet Oroszországnak az illegális vagy féllegális olajértékesítésekben.

A szervezet hangsúlyozza: a Kulevi finomító lehetővé teszi, hogy az orosz olajat valós vagy látszólagos feldolgozás után georgiai termékként exportálják, ami nyugati országok számára a szankciók kijátszásának eszközeként jelenhet meg. A szállítmány és az érintett szereplők átláthatatlan kapcsolatai komoly aggályokat vetnek fel Georgia szerepéről az orosz olaj kereskedelmében, miközben az Ukrajna elleni háború zajlik.

