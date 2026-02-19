Újabb fordulat Trump budapesti látogatásában: Orbán Viktor beszámolt a legfrissebb fejleményekről – valami nagy dolog készül, ez biztos

Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonban beszélt Donald Trump amerikai elnök budapesti látogatásának lehetőségéről, ahol bár elmondta, hogy a kérdés továbbra is nyitott, az egyeztetések már folynak a részletekről.

A budapesti látogatás időpontja egyelőre még nem dőlt el, de Orbán Viktor szerint Trump elkötelezett a további tárgyalások mellett / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán

A miniszterelnök a Béketanács első ülését követő sajtótájékoztatón reagált arra a kérdésre, hogy lesz-e lehetőség Donald Trump amerikai elnökkel egyeztetni a budapesti látogatásról. A kormányfő elmondta, hogy a téma felmerült a kétoldalú beszélgetés során, és mindkét fél naptárát figyelembe véve keresik a megfelelő megoldást.

Beszéltem az elnök úrral a budapesti látogatás kérdéséről is, néztük a naptárat, elég sűrű. Az elnök úr naptára, az enyém sem olyan nyaralásos jellegű, de keresgéljük a megoldást

– fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a látogatás kérdése egyelőre nyitott, de a két vezető közötti kapcsolat és az eddigi hagyományok alapján biztos, hogy lesz valamilyen támogatói gesztus Trump részéről. „Biztosan, valamilyen támogatást még fog adni az elnök úr, hiszen ez, mondjuk úgy, hogy régi szokás. Mondhatom azt is, kölcsönös, csak az erőviszonyok miatt ennek nem sok értelme van” – tette hozzá.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a budapesti látogatás nemcsak a két ország kapcsolatát erősítené, hanem jelzésértékű lenne a nemzetközi politikában is. Orbán Viktor kiemelte, hogy a tárgyalások folyamatosan zajlanak, és a megfelelő időpont megtalálása mindkét fél számára prioritás. A látogatásról szóló döntés az amerikai és a magyar vezetés naptárának összehangolásán múlik, így a konkrét dátum még nyitott marad.

Ez kőbe vésné a Trump–Orbán-szövetséget

A háttérből kiemelhető, hogy a Trump-elnökség alatt a magyar–amerikai kapcsolatok soha nem látott szintre emelkedtek, a látogatás pedig tovább erősítené a kétoldalú politikai és gazdasági együttműködést, valamint új lendületet adhat a stratégiai partnerségnek. A sajtótájékoztatón elhangzottak szerint a tárgyalások célja, hogy a találkozás mindkét fél számára előnyös és szimbolikus legyen, különösen a régióbeli geopolitikai kihívások közepette.