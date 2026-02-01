Kiderült, mennyi pénze van Magyar Péternek, nyilvánosságra hozták a vagyonnyilatkozatát: hirtelen feltűnt 20 millió forint a számláján

Ahogy minden évben, úgy február 1-jén éjjel megjelentek az arra kötelezett közéleti szereplők 2026-os vagyonnyilatkozatai, így Magyar Péter saját bevalláson alapuló pénzügyi helyzete is ismert.

Magyar Péter: kiderült, mennyi pénze van, hirtelen feltűnt 20 millió forint / Fotó: Krizsán Csaba

A Telex emlékeztetett rá, hogy a Tisza Párt elnökének másodszor kellett vagyonnyilatkozatot tennie, mióta európai parlamenti képviselői mandátumot szerzett még 2024-ben.

Magyar Péter: kiderült, mennyi pénze van a Tisza elnökének

Fontos az elején leszögezni, hogy a 2026-os vagyonnyilatkozat a 2025. december 31-én fennálló vagyoni helyzetet tükrözi, vagyis az esetleges 2026-os januári gazdagodás már nincs benne. Az a jövő évi bevallásokból derülhet ki.

A Magyar Péter által megadott pénzügyi információkból az állapítható meg, hogy a Tisza Párt elnökének nem volt rossz éve: a bankszámlája szépen gyarapodott, egyetlen év leforgása alatt

a 10,5 millió (devizában és forintban) megtakarítás 31,7 millióra nőtt.

Ezen felül

van 61,9 milliója értékpapírokban, befektetési jegyekben és kötvényekben (ugyanez tavaly 62,9 milliót ért el),

hárommillió forintja áll készpénzben,

négy ingatlan szerepel nevén: két lakás (216 és 49 négyzetméter), valamint egy garázs a XII. kerületben, illetve egy balatonhenyei telek.

A 4iG részvénye viszont mostanra eltűnt.

Egyébként a Tisza Párt elnökének esete a 4iG papírjaival jól dokumentált a magyar sajtóban, részletesen erről itt írtunk.

Visszatérve a 2026-os vagyonnyilatkozatára, Magyar Péter állítása szerint az EP-képviselőség mellett nincs más fizetős állása. Ez a Magyar Nemzet korábbi számítása szerint havonta nettó 5-6 millió forintra tehető. Ugyanakkor 100 százalékos tulajdonosa egy 2025-ben megszerzett LLM Zrt. nevű tanácsadó cégnek.

A mostani vagyonnyilatkozatából az is látszik, hogy az EP-képviselői mandátuma előtti években milyen állásai voltak és mennyit pénzt, fizetést vett fel ezek után.

2022 áprilisa és 2024 márciusa között a Hodler Alapkezelő jogi igazgatójaként havonta bruttó hárommillió forintot kapott, a Diákhitel Központ igazgatójaként pedig 2019 júniusa és 2022 februárja között havi bruttó 3,5 milliót keresett,

de ezeken kívül is voltak más állami cégeknél (MÁV csoport, Magyar Közút stb.) pozíciói.