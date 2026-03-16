Barátság kőolajvezeték: elképesztő hangfelvétel szivárgott ki Brüsszelből – az EU-nak esze ágában sincs sürgetni Ukrajnát, ha rajtuk múlik, zárva marad

Napvilágra került egy ismeretlen eredetű hangfelvétel a szlovák sajtóban, melyen állítólag egy magas rangú európai uniós tisztviselő és egy a Politico című laphoz köthető újságíró beszélget informálisan a Barátság-vezeték ügyéről, az Európai Bizottság kommunikációjáról, valamint Orbán Viktor és Robert Fico szerepéről. A felvételen elhangzó állítások éles ellentmondásra utalnak a nyilvános és a háttérben zajló uniós kommunikáció között. A hangfelvétel hitelességét egyelőre sem független forrás, sem hivatalos szerv nem erősítette meg – szögezte le az Index.

Ha az EU-n múlik, a Barátság-vezeték zárva marad

A beszélgetésben az egyik fél arról beszél, hogy

az Európai Bizottság nem kíván nyilvánosan javaslatot tenni vagy nyomást gyakorolni Kijevre a Barátság kőolajvezeték újranyitása érdekében, mert a helyzet „kényes egyensúlyt” igényel.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke korábban kijevi látogatásán nyilvánosan sürgette az ukrán vezetést a javítási munkálatok felgyorsítására – a hangfelvétel alapján úgy tűnik, ez csak színjáték volt.

A beszélgetésben Orbán Viktor szerepe is szóba kerül. Az egyik megszólaló szerint a magyar miniszterelnök „teljes választási üzemmódban” van, és a vezeték körüli vita részben belpolitikai célokat szolgálhat. A felvételen Robert Fico szlovák miniszterelnök neve is elhangzik, egy rövid, félresikerült kiejtési kísérlet kíséretében (először „Picót” mond, majd rögtön korrigál, de majdnem Fiko lesz belőle), miközben a beszélgetésben utalnak arra is, hogy Horvátország egyre aktívabban próbálja alternatívaként pozicionálni az Adria-vezetéket.

Ukrajna még Brüsszelben sem hajlandó tárgyalni a magyarokkal és a szlovákokkal

A Barátság-vezeték január 27. óta nem üzemel. Az ukrán kormány szerint az infrastruktúrát orosz támadás érte, ezért állt le a szállítás. Magyar és szlovák részről ugyanakkor többször is felvetették, hogy a javítás elhúzódása mögött politikai megfontolások is állhatnak, különösen az ukrán EU-csatlakozásról zajló viták fényében. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán arról számolt be, hogy

a tervezett háromoldalú egyeztetés a szlovák és az ukrán energiaminiszterrel végül elmaradt, mert az ukrán fél nem volt hajlandó részt venni rajta Brüsszelben.

A tárcavezető szerint a magyar energiaminisztériumi delegáció korábban három és fél napot töltött Kijevben a tárgyalások előkészítésével, de minden találkozási kérelmet visszautasítottak.