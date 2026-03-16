Barátság kőolajvezeték: elképesztő hangfelvétel szivárgott ki Brüsszelből – az EU-nak esze ágában sincs sürgetni Ukrajnát, ha rajtuk múlik, zárva marad
Napvilágra került egy ismeretlen eredetű hangfelvétel a szlovák sajtóban, melyen állítólag egy magas rangú európai uniós tisztviselő és egy a Politico című laphoz köthető újságíró beszélget informálisan a Barátság-vezeték ügyéről, az Európai Bizottság kommunikációjáról, valamint Orbán Viktor és Robert Fico szerepéről. A felvételen elhangzó állítások éles ellentmondásra utalnak a nyilvános és a háttérben zajló uniós kommunikáció között. A hangfelvétel hitelességét egyelőre sem független forrás, sem hivatalos szerv nem erősítette meg – szögezte le az Index.
Ha az EU-n múlik, a Barátság-vezeték zárva marad
A beszélgetésben az egyik fél arról beszél, hogy
az Európai Bizottság nem kíván nyilvánosan javaslatot tenni vagy nyomást gyakorolni Kijevre a Barátság kőolajvezeték újranyitása érdekében, mert a helyzet „kényes egyensúlyt” igényel.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke korábban kijevi látogatásán nyilvánosan sürgette az ukrán vezetést a javítási munkálatok felgyorsítására – a hangfelvétel alapján úgy tűnik, ez csak színjáték volt.
A beszélgetésben Orbán Viktor szerepe is szóba kerül. Az egyik megszólaló szerint a magyar miniszterelnök „teljes választási üzemmódban” van, és a vezeték körüli vita részben belpolitikai célokat szolgálhat. A felvételen Robert Fico szlovák miniszterelnök neve is elhangzik, egy rövid, félresikerült kiejtési kísérlet kíséretében (először „Picót” mond, majd rögtön korrigál, de majdnem Fiko lesz belőle), miközben a beszélgetésben utalnak arra is, hogy Horvátország egyre aktívabban próbálja alternatívaként pozicionálni az Adria-vezetéket.
Ukrajna még Brüsszelben sem hajlandó tárgyalni a magyarokkal és a szlovákokkal
A Barátság-vezeték január 27. óta nem üzemel. Az ukrán kormány szerint az infrastruktúrát orosz támadás érte, ezért állt le a szállítás. Magyar és szlovák részről ugyanakkor többször is felvetették, hogy a javítás elhúzódása mögött politikai megfontolások is állhatnak, különösen az ukrán EU-csatlakozásról zajló viták fényében. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán arról számolt be, hogy
a tervezett háromoldalú egyeztetés a szlovák és az ukrán energiaminiszterrel végül elmaradt, mert az ukrán fél nem volt hajlandó részt venni rajta Brüsszelben.
A tárcavezető szerint a magyar energiaminisztériumi delegáció korábban három és fél napot töltött Kijevben a tárgyalások előkészítésével, de minden találkozási kérelmet visszautasítottak.
Szijjártó Péter azt is állította, hogy Ukrajna az Európai Unió ellenőreinek helyszíni vizsgálatát sem engedélyezi. A miniszter szerint mindez azt jelzi, hogy a vezeték újraindításának elmaradása politikai okokra vezethető vissza, miközben – állítása szerint – az infrastruktúra műszakilag készen állna a működésre. Hozzátette: Magyarország jelenleg 86 napra elegendő tartalékkal rendelkezik.
Zelenszkij: egyetlen nap alatt egy teljes hónapot csúszott az újraindítás – „Nyíltan kimondom, ellene vagyok”
Időközben újabb időpont hangzott el a Barátság kőolajvezeték várható újraindítása kapcsán. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a 90 milliárd eurós finanszírozásról szóló döntést mind a 27 európai uniós tagállam elfogadta, azt azonban egyetlen személy blokkolta, akinek szerinte erre nem lett volna joga, mégis megtette. Az ukrán elnök ezzel Orbán Viktorra utalt. Magyarország és Ukrajna viszonya az elmúlt hetekben tovább romlott a Barátság kőolajvezeték leállása és blokkolása miatt.
„Nem én robbantottam fel a Barátságot. Ez tény, és ezt senki nem vitathatja. A Barátságot olyan légi csapások rongálták meg, amelyek Oroszország felől érkeztek. Ez több alkalommal is megtörtént. És mindegyikről létezik dokumentáció” – emelte ki Zelenszkij. A vezeték újraindítása kapcsán azonban hozzátette:
Nyíltan kimondom, ellene vagyok.
Az ukrán elnök hozzátette, hogy a Barátság kőolajvezeték javításának ügye egy szélesebb tárgyalási folyamat része, amely Ukrajna pénzügyi támogatásáról és EU-tagságáról szól.
„Ha a Barátságról beszélünk, akkor ez a második pont. Az első az, hogy Ukrajnát ne blokkolják, és állapodjanak meg a feltételekről. Ezzel kellene kezdeni, de ehelyett átugrottak a javítás kérdésére, és egyből azt kérdezik: mikor fogják megjavítani? Először azt kell eldönteni, hogy egyáltalán akarnak-e orosz olajat vásárolni. Ezután születhet egy összehangolt döntés az Amerikai Egyesült Államokkal és más országokkal, amelyek nem mindig tartják be az olajszankciókat – például Kínával, Brazíliával és Indiával” – emelte ki Zelenszkij.
„Biztos, ami biztos, megneveztük a Barátság kőolajvezeték lehetséges műszaki helyreállításának időpontját: legfeljebb két hónap. A fő kérdés azonban az, Európában van-e joga orosz olajat vásárolni és Ukrajnán keresztül tranzitálni” – összegezte az ukrán elnök.
A rezsicsökkentést támadják
A kormányváltást sürgető brüsszeli vezetők, illetve Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének cinkosságával országunk ellen végrehajtott ukrán zsarolással nem csak az orosz olajat támadják, hanem valójában a rezsivédelem motorját aknázzák alá. A Barátság kőolajvezeték blokkolásával ugyanis a rezsivédelmi alap forrásait szüntetnék meg, vagyis amennyiben elvágnak minket az orosz olajtól nem csak a benzin ára ugorhat literenként ezer forint főlé, hanem többszörösére nőne a lakosság havi áram és gázszámlája is. A rezsivédelmi alap forrása ugyanis az orosz nyersolaj és a nyugaton irányadó Brent olaj árkülönbözetéből származik. Ugyanis a kormány extraprofitadót és további különadókat (két évig az árbevétel-alapú különadó, folyamatosan az energiaszektort terhelő Robin Hood-adó címén) vetett ki erre. Az elmúlt négy évben a mintegy 650 milliárd forintos extraprofitból, ami az olcsóbb orosz forrásból származna a Mol-nak, 500 milliárd forint landolt a költségvetésbe, és – itt a lényeges pont – azon belül is a rezsivédelmi alapba került. Ezért lehetséges az, hogy Magyarországon a legalacsonyabb a lakossági rezsi Európai Uniós szinten. A Tisza Párt vezérének beavatásával kitalált terv célja tehát az, hogy energiakáosz alakuljon ki hazánkban, dráguljon az üzemanyag, dőljön össze a rezsivédelmi alap, így váltva ki a szavazók elégedetlenségét a kormánnyal szemben. Azonban a terv nyilvánosságra került, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök lebukott, hiszen ma már egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes és az is kiderült, hogy a müncheni védelmi konferencián a tervről a brüsszeli vezetők egyeztettek Magyar Péterrel. Vagyis ha sikerülne tervük, úgy a magyar családok többszörös energiaszámlákat lennének kénytelenek fizetni, és a magyar gazdaság versenyképessége pedig drasztikusan csökkenne.