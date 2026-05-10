IMF: megvan a friss adóslista, rutinos versenyzőket is találni az országnevek között

Argentína jelenleg messze a világ legnagyobb IMF-adósa: fennálló hitelállománya közel négyszerese a második helyezett Ukrajnáénak – írja az Origo az IMF 2026 áprilisi adataira hivatkozva. Az ország évtizedek óta visszatérő gazdasági problémákkal küzd, amelyeket hiperinfláció, devizaválságok és ismétlődő IMF-programok kísérnek. A több mint 60 milliárd dolláros hitelállomány mögött hosszú évekre visszanyúló gazdasági instabilitás húzódik meg. lista élén tehát toronymagasan Argentína áll, de a GDP-arányos eladósodottság alapján egészen más országok kerülnek előtérbe.

Jelenleg Argentínának van a legnagyobb összegű IMF-adóssága

Fotó: Skorzewiak

Ezek a legnagyobb IMF-hitellel rendelkező országok

Az alábbi táblázat a 15 legnagyobb IMF-adóst mutatja be a teljes, 83 országot tartalmazó listából:

Helyezés Ország IMF-tartozás (millió USD) 1 Argentína 60 176 2 Ukrajna 15 481 3 Egyiptom 10 669 4 Pakisztán 10 500 5 Ecuador 10 082 6 Elefántcsontpart 5 189 7 Kenya 4 216 8 Banglades 4 157 9 Ghána 3 947 10 Angola 3 510 11 Kongói Demokratikus Köztársaság 3 201 12 Costa Rica 2 555 13 Etiópia 2 541 14 Srí Lanka 2 537 15 Jordánia 2 371

A lista alapján jól látszik, hogy a nagyobb gazdaságok mellett számos fejlődő ország is jelentős IMF-finanszírozásra szorul. Eközben több tucat ország 1 milliárd dollárnál kisebb hitelállománnyal rendelkezik – hívja fel a figyelmet összeállításában a lap.

GDP-arányosan Suriname a legeladósodottabb

Nemcsak a hitel összege számít: az is kulcsfontosságú mutató, hogy az IMF-tartozás mekkora terhet jelent az adott ország gazdaságához képest. Ebben az összevetésben Suriname áll az első helyen.

Helyezés Ország IMF-tartozás a GDP arányában (%) 1. Suriname 10,5 2. Argentína 8,7 3. Közép-afrikai Köztársaság 8,6 4. Gambia 7,8 5. Ecuador 7,3 6. Ukrajna 6,9 7. Barbados 6,8 8. Seychelle-szigetek 6,6 9. Dél-Szudán 6,2 10. Sierra Leone 6,1 11. Jamaica 5,6 12. Elefántcsontpart 5,3 13. Ruanda 4,8 14. Libéria 4,7 15. Madagaszkár 4,7

Suriname példája jól mutatja, hogy egy kisebb gazdaság számára az IMF-hitel jóval nagyobb terhet jelenthet, mint egy fejlettebb ország esetében. A dél-amerikai állam a 2020-as évek elején súlyos gazdasági válságba került. Az évekig tartó költségvetési fegyelmezetlenség, az olajbevételek visszaesése és a növekvő külső adósság végül államcsődhöz vezetett. Az IMF támogatásával elindított reformprogram célja az infláció megfékezése és az államháztartás stabilizálása volt, azonban ez komoly megszorításokkal és valuta-leértékeléssel járt.

Mi az az SDR, amiben az IMF nyilvántartja a hiteleket?

Az IMF nem hagyományos valutában tartja nyilván a hiteleket, hanem úgynevezett SDR-ben (Special Drawing Rights – különleges lehívási jog). Ez egy nemzetközi tartalékeszköz, amelyet 1969-ben hoztak létre.