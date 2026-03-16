Még egy olyan szövetséges is nemet mondott az amerikai elnöknek, aki az olaja több mint 90 százalékát a Közel-Keletről importálja – Európa és Ázsia se küldene hajókat Hormuzhoz

Mivel az elmúlt hetekben veszélybe került a globális olajkereskedelem egyik legfontosabb területe, a Hormuzi-szoros, ezért az Egyesült Államok nemzetközi katonai együttműködést sürget a tengeri útvonal biztosítására. Az amerikai terv szerint, ha a szövetségesek összefognak, és hadihajókkal kísérik a tankereket, akkor helyreállhat a rend. A szövetséges országok viszont visszautasították Trump tervét.