Nagy győzelem ez Izraelnek: megölték az iráni parancsnokot, aki kulcsszerepet játszott a Hormuzi-szoros lezárásában

Az iráni Forradalmi Gárda hivatalos közleményben erősítette meg haditengerészete parancsnokának, Alireza Tangszirinek a halálát, akivel egy izraeli légi csapás végzett múlt csütörtöki izraeli bejelentés szerint – jelentették állami és félhivatalos iráni médiumok hétfőn. A közlemény szerint Tangsziri „mártírhalált halt”, és „az isteni út harcosaként” méltatták. Az iráni tájékoztatás alapján a parancsnok a támadásban szerzett sebesülésébe halt bele, és kulcsszerepet játszott a Hormuzi-szoros lezárásában.

Fotó: AFP

Az izraeli védelmi miniszter, Jiszráel Kac március 26-án jelentette be, hogy az izraeli hadsereg precíz és halálos műveletben likvidálta Tangszirit és több magas rangú haditengerészeti tisztet.

Tangsziri kulcsszerepet játszott a Hormuzi-szoros ellenőrzésében és lezárásának irányításában.

A Tangsziri elleni támadás egy szélesebb, amerikai–izraeli csapássorozat része, amely az iráni politikai és katonai vezetés felső szintjét célozta. Az elmúlt hetekben több meghatározó iráni vezető is életét vesztette ilyen támadásokban, köztük Ali Hamenei legfelsőbb vezető, aki több mint három évtizeden át irányította Iránt, Ali Laridzsáni, a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkára és Eszmail Hatib hírszerzési miniszter.

Hétfő reggel azonnal kilőtt az olaj ára, új szakaszba lépett az iráni háború

Hétfő hajnalban tovább emelkedett a kőolaj ára, miután a hétvégén újabb fordulatot vett az iráni konfliktus: a jemeni húszik először hajtottak végre támadást Izrael ellen. A piac azonnal reagált: a Brent típusú olaj ára hordónként 115,66 dollárig (mintegy 41 600 forint) ugrott, ami 2,74 százalékos napi emelkedést jelent, míg az amerikai WTI 102,56 dollárra (körülbelül 36 900 forint) erősödött.

A Brent jegyzése márciusban összesen 59 százalékkal emelkedett, ami történelmi léptékű havi növekedésnek számít, még az 1990-es öbölháború idején látott áremelkedést is meghaladja. Az iráni konfliktus gyakorlatilag megbénította a Hormuzi-szorost, melyen keresztül a világ olaj- és gázellátásának mintegy ötöde halad át, de a hétvégi történések csak tovább rontottak a helyzeten:

a húszik Izrael elleni támadásai miatt a konfliktus már nemcsak a Perzsa-öböl térségére korlátozódik,

hanem a Vörös-tengerre és a Bab el-Mandeb szorosra is átterjedt. Ez utóbbi a globális energiaszállítás egyik kulcsfontosságú szűk keresztmetszete.