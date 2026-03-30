Erre mindenki emlékezni fog: hétfő reggel azonnal kilőtt az olaj ára, új szakaszba lépett az iráni háború – az utolsó kikötő is blokád alá kerülhet

Hétfő hajnalban tovább emelkedett a kőolaj ára, miután a hétvégén újabb fordulatot vett az iráni konfliktus: a jemeni húszik először hajtottak végre támadást Izrael ellen. A piac azonnal reagált: a Brent típusú olaj ára hordónként 115,66 dollárig (mintegy 41 600 forint) ugrott, ami 2,74 százalékos napi emelkedést jelent, míg az amerikai WTI 102,56 dollárra (körülbelül 36 900 forint) erősödött.

A Brent jegyzése márciusban összesen 59 százalékkal emelkedett, ami történelmi léptékű havi növekedésnek számít, még az 1990-es öbölháború idején látott áremelkedést is meghaladja. Az iráni konfliktus gyakorlatilag megbénította a Hormuzi-szorost, melyen keresztül a világ olaj- és gázellátásának mintegy ötöde halad át, de a hétvégi történések csak tovább rontottak a helyzeten:

a húszik Izrael elleni támadásai miatt a konfliktus már nemcsak a Perzsa-öböl térségére korlátozódik,

hanem a Vörös-tengerre és a Bab el-Mandeb szorosra is átterjedt. Ez utóbbi a globális energiaszállítás egyik kulcsfontosságú szűk keresztmetszete – írja a Reuters.

Szombaton Izrael arról számolt be, hogy Jemen felől lőttek ki rakétát az ország irányába, órákkal azután, hogy az Irán támogatását élvező húszik jelezték, hogy beléphetnek a háborúba, ha folytatódik az Irán elleni támadások eszkalációja. A támadást később a húszik is megerősítették, és közölték, hogy a csapások folytatódni fognak, amíg minden fronton véget nem ér az agresszió. A csoport egyebek mellett a libanoni, a palesztin területek elleni és iraki támadásokkal indokolta a támadást.

A befektetők aggodalmát tovább növeli, hogy a térség tengeri útvonalai egyre nagyobb veszélybe kerülnek. Elemzők szerint a konfliktus mostanra több kritikus szállítási folyosót is érint, ami súlyos fennakadásokat okozhat az olajpiacon. A JP Morgan szakértői úgy látják, hogy a helyzet már túlmutat a Hormuzi-szoroson, és a Vörös-tengeri útvonalak biztonsága is kérdésessé vált.

Egy kikötőn múlik, hogy az olaj ára teljesen elszabaduljon

Az ellátási kockázatok miatt Szaúd-Arábia már megkezdte exportjának átterelését: a Hormuzi-szoros helyett a Vörös-tengeri Janbu kikötőjén keresztül napi 4,658 millió hordónyi nyersolajat szállított a múlt héten. Ez azonban csak részleges megoldás.

Amennyiben a Janbu kikötő működése is akadályba ütközik, a szaúdi olajnak az egyiptomi Szuezi–Mediterrán vezetéken keresztül kellene eljutnia a Földközi-tengerhez,

ami további logisztikai kihívásokat vet fel.