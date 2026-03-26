Európa egyszerre két új szupertankot épít, uralni fogják a háborúkat: a MARTE és az MGCS kenterbe veri a német Leopardot – videó
Európa védelmi ipara és több védelmi minisztériuma összefogott, hogy közösen fejlessze ki a harckocsik következő generációját – számolt be a Frankfurter Rundschau.
A kezdeményezés középpontjában a MARTE (Main ARmoured Tank of Europe) nevű projekt áll, amelyet az Európai Védelmi Alap (EDF) támogat. A kezdetben technológiai tanulmányként indult program mára egyre inkább az európai stratégiai autonómia és a nagy intenzitású szárazföldi hadviselés egyik kulcsfontosságú pillérévé válhat.
A megváltozott geopolitikai környezetben különösen felértékelődött az igény arra, hogy Európa megőrizze saját kulcstechnológiáit és ipari kapacitásait.
A MARTE projekt ennek jegyében tizenegy tagállamot fog össze egy nagyszabású együttműködésben, amely a jelenlegi konfliktusok tapasztalatait is beépíti a fejlesztésbe. A cél nem csupán egy új harckocsi megalkotása, hanem az is, hogy csökkenjen a függőség a nem európai – elsősorban amerikai – beszállítóktól, miközben erősödik a kontinens védelmi iparának innovációs képessége.
A projektet a MARTE ARGE GbR koordinálja, amely a Rheinmetall Landsysteme GmbH és a KNDS Deutschland GmbH & Co. KG közös vállalata.
A konzorciumot tovább erősíti az olasz Leonardo, a spanyol Indra Sistemas, valamint a svéd SAAB részvétele. Ez az ipari együttműködés adja az alapját annak az ambiciózus fejlesztésnek, amely a résztvevők szerint a jövő harctereit is meghatározhatja.
A 2024 decemberében indult program azóta több technikai munkacsomagot is sikeresen teljesített, amelyeket határidőre benyújtottak az Európai Bizottságnak.
A projektben részt vevő vállalatok és védelmi minisztériumok szerint a szoros együttműködés és az aktív politikai támogatás a MARTE-t stratégiai jelentőségű beruházássá teszi, amely az európai technológiai szuverenitást és innovációt szolgálja.
A cél egy közös követelményrendszer kialakítása egy új, ötödik generációs európai harckocsirendszer számára.
A kezdeményezésben
- Németország mellett
- Belgium,
- Észtország,
- Finnország,
- Görögország,
- Olaszország,
- Hollandia,
- Norvégia,
- Románia,
- Spanyolország
- és Svédország vesz részt.
A projekt egyik fontos eredménye egy átfogó alkalmazási koncepció (CONOPS), amely már figyelembe veszi a digitalizáció, a hálózatos hadviselés és az új technológiák szerepét a modern harctéren.
A fejlesztést egy, az Indra által vezetett piaci elemzés is támogatja, amely folyamatosan értékeli az európai hadiipar technológiai szintjét, és alapot biztosít a további lépésekhez.
A tavaly év végén, San Sebastiánban tartott félidős közgyűlésen a résztvevők megerősítették: a projekt jó ütemben halad, és már elérte azokat a mérföldköveket, amelyek lehetővé teszik az áttérést a konkrét tervezési és architekturális szakaszba.
A MARTE így nemcsak egy új harckocsi fejlesztését jelenti, hanem egy olyan európai védelmi együttműködés szimbóluma is, amely hosszú távon meghatározhatja a kontinens katonai képességeit és függetlenségét.