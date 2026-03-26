Európa egyszerre két új szupertankot épít, uralni fogják a háborúkat: a MARTE és az MGCS kenterbe veri a német Leopardot – videó

Európa saját szuperharckocsit fejleszt: a MARTE projekt 11 ország összefogásával teremtene új generációs fegyvert a jövő háborúira.
2026.03.26, 07:22
Frissítve: 2026.03.26, 11:23

Európa védelmi ipara és több védelmi minisztériuma összefogott, hogy közösen fejlessze ki a harckocsik következő generációját – számolt be a Frankfurter Rundschau.

A MARTE és az MGCS kenterbe veri a német Leopardot / Fotó: Karolis Kavolelis / Shutterstock

A kezdeményezés középpontjában a MARTE (Main ARmoured Tank of Europe) nevű projekt áll, amelyet az Európai Védelmi Alap (EDF) támogat. A kezdetben technológiai tanulmányként indult program mára egyre inkább az európai stratégiai autonómia és a nagy intenzitású szárazföldi hadviselés egyik kulcsfontosságú pillérévé válhat.

A megváltozott geopolitikai környezetben különösen felértékelődött az igény arra, hogy Európa megőrizze saját kulcstechnológiáit és ipari kapacitásait. 

A MARTE projekt ennek jegyében tizenegy tagállamot fog össze egy nagyszabású együttműködésben, amely a jelenlegi konfliktusok tapasztalatait is beépíti a fejlesztésbe. A cél nem csupán egy új harckocsi megalkotása, hanem az is, hogy csökkenjen a függőség a nem európai – elsősorban amerikai – beszállítóktól, miközben erősödik a kontinens védelmi iparának innovációs képessége.

A projektet a MARTE ARGE GbR koordinálja, amely a Rheinmetall Landsysteme GmbH és a KNDS Deutschland GmbH & Co. KG közös vállalata. 

A konzorciumot tovább erősíti az olasz Leonardo, a spanyol Indra Sistemas, valamint a svéd SAAB részvétele. Ez az ipari együttműködés adja az alapját annak az ambiciózus fejlesztésnek, amely a résztvevők szerint a jövő harctereit is meghatározhatja.

A 2024 decemberében indult program azóta több technikai munkacsomagot is sikeresen teljesített, amelyeket határidőre benyújtottak az Európai Bizottságnak. 

A projektben részt vevő vállalatok és védelmi minisztériumok szerint a szoros együttműködés és az aktív politikai támogatás a MARTE-t stratégiai jelentőségű beruházássá teszi, amely az európai technológiai szuverenitást és innovációt szolgálja.

A cél egy közös követelményrendszer kialakítása egy új, ötödik generációs európai harckocsirendszer számára. 

A kezdeményezésben 

  • Németország mellett 
  • Belgium, 
  • Észtország, 
  • Finnország, 
  • Görögország, 
  • Olaszország, 
  • Hollandia, 
  • Norvégia, 
  • Románia, 
  • Spanyolország 
  • és Svédország vesz részt. 

A projekt egyik fontos eredménye egy átfogó alkalmazási koncepció (CONOPS), amely már figyelembe veszi a digitalizáció, a hálózatos hadviselés és az új technológiák szerepét a modern harctéren.

A fejlesztést egy, az Indra által vezetett piaci elemzés is támogatja, amely folyamatosan értékeli az európai hadiipar technológiai szintjét, és alapot biztosít a további lépésekhez. 

A tavaly év végén, San Sebastiánban tartott félidős közgyűlésen a résztvevők megerősítették: a projekt jó ütemben halad, és már elérte azokat a mérföldköveket, amelyek lehetővé teszik az áttérést a konkrét tervezési és architekturális szakaszba.

A MARTE így nemcsak egy új harckocsi fejlesztését jelenti, hanem egy olyan európai védelmi együttműködés szimbóluma is, amely hosszú távon meghatározhatja a kontinens katonai képességeit és függetlenségét.

