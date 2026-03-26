Európa egyszerre két új szupertankot épít, uralni fogják a háborúkat: a MARTE és az MGCS kenterbe veri a német Leopardot – videó

Európa védelmi ipara és több védelmi minisztériuma összefogott, hogy közösen fejlessze ki a harckocsik következő generációját – számolt be a Frankfurter Rundschau.

A MARTE és az MGCS kenterbe veri a német Leopardot / Fotó: Karolis Kavolelis / Shutterstock

A kezdeményezés középpontjában a MARTE (Main ARmoured Tank of Europe) nevű projekt áll, amelyet az Európai Védelmi Alap (EDF) támogat. A kezdetben technológiai tanulmányként indult program mára egyre inkább az európai stratégiai autonómia és a nagy intenzitású szárazföldi hadviselés egyik kulcsfontosságú pillérévé válhat.

A megváltozott geopolitikai környezetben különösen felértékelődött az igény arra, hogy Európa megőrizze saját kulcstechnológiáit és ipari kapacitásait.

A MARTE projekt ennek jegyében tizenegy tagállamot fog össze egy nagyszabású együttműködésben, amely a jelenlegi konfliktusok tapasztalatait is beépíti a fejlesztésbe. A cél nem csupán egy új harckocsi megalkotása, hanem az is, hogy csökkenjen a függőség a nem európai – elsősorban amerikai – beszállítóktól, miközben erősödik a kontinens védelmi iparának innovációs képessége.

A projektet a MARTE ARGE GbR koordinálja, amely a Rheinmetall Landsysteme GmbH és a KNDS Deutschland GmbH & Co. KG közös vállalata.

A konzorciumot tovább erősíti az olasz Leonardo, a spanyol Indra Sistemas, valamint a svéd SAAB részvétele. Ez az ipari együttműködés adja az alapját annak az ambiciózus fejlesztésnek, amely a résztvevők szerint a jövő harctereit is meghatározhatja.

A 2024 decemberében indult program azóta több technikai munkacsomagot is sikeresen teljesített, amelyeket határidőre benyújtottak az Európai Bizottságnak.

A projektben részt vevő vállalatok és védelmi minisztériumok szerint a szoros együttműködés és az aktív politikai támogatás a MARTE-t stratégiai jelentőségű beruházássá teszi, amely az európai technológiai szuverenitást és innovációt szolgálja.

A cél egy közös követelményrendszer kialakítása egy új, ötödik generációs európai harckocsirendszer számára.

A kezdeményezésben

Németország mellett

Belgium,

Észtország,

Finnország,

Görögország,

Olaszország,

Hollandia,

Norvégia,

Románia,

Spanyolország

és Svédország vesz részt.

A projekt egyik fontos eredménye egy átfogó alkalmazási koncepció (CONOPS), amely már figyelembe veszi a digitalizáció, a hálózatos hadviselés és az új technológiák szerepét a modern harctéren.