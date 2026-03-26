A német katonák szerint bármikor megkezdődhet a háború Oroszország ellen – ez nem 1914-es hír, hanem mai

Németországnak gyorsítania kell katonai felkészültségét és "eszkaláció esetén egyfajta hadigazdaságra” kell felkészülnie – hívta fel a figyelmet a Német Bundeswehr Szövetség (DBwV, Deutscher Bundeswehrverband) vezetője.

A német hadsereg érdekvédelmi szervezetének vezetője szerint Berlinnek sürgősen fel kell gyorsítania katonai felkészülését

Németországnak erősítenie kell védelmi képességeit

André Wüstner a Rheinische Post című lapnak nyilatkozva kijelentette: a német hadiiparnak bővítenie kell kapacitásait, és át kell térnie a több műszakos termelésre. Szerinte nemcsak Kelet-Európában beszélnek már „háború előtti fázisról”, hanem Németországnak is haladéktalanul erősítenie kell védelmi képességeit.

Wüstner úgy vélte, „hiú ábránd” az a feltételezés, hogy Oroszország csak 2029-re lenne kész egy NATO-val való konfrontációra. „A veszély már most fennáll, és napról napra nő” – fogalmazott. Hozzátette:

az Egyesült Államok politikájának kiszámíthatatlansága, különösen Donald Trump elnök szerepe, valamint Európa katonai gyengesége „elrettentési rést” hozott létre, amelyet gyorsan be kell zárni.

A BDwV vezetője szerint a három hete zajló amerikai–izraeli háború Irán ellen kedvező lehetőséget kínálhat Vlagyimir Putyin számára. Az orosz elnök az olajbevételek növekedése és az Ukrajnának szállított légvédelmi rendszerek csökkenése nyomán fokozhatja az infrastruktúra és a civil lakosság elleni támadásokat.

Wüstner arra is figyelmeztetett, hogy az európai szövetségesek bizonytalansága ösztönözheti Moszkvát hibrid támadások erősítésére, és nem zárható ki a NATO keleti szárnyán történő határsértések lehetősége sem.

Már ismert és szinte megszokott az évtizedekig horrornak számító gondolat, hogy Németország a kontinens legerősebb konvencionális hadseregét építené fel. Friedrich Merz kancellár csütörtökön ehhez képest is szintet lépett az éves müncheni biztonsági konferencián, az atomfegyvereket felemlítve. Egyben nekiment a Donald Trump irányította Egyesült Államoknak, visszavágva az amerikai alelnök egy évvel ezelőtt ugyanitt elmondott, általános megrökönyödést okozó beszédéért. Beszéde témája érdekfeszítő, Európa körbeért: manapság mindenki újra kíváncsi rá, mire mennek a német fegyverek – mutatott rá a Világgazdaság korábban.