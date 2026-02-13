Deviza
Félelmetes tervet árultak el: jöhet az európai atombomba-program, a németek és a franciák már szövetkeznek – új szintre ért az uniós fegyverkezés

Irányt váltott Németország, tudjuk, a német kancellár pénteki beszéde azonban Európa-szerte aggodalmakat kelthet. Német fegyverek, önmagában rossz emlékeket pattinthat az emlegetésük, ha azonban atomfegyverről van szó, az már szintlépés, ráadásul Friedrich Merz Donald Trump Amerikájának is nekiment az éves müncheni biztonsági konferencián.
Pető Sándor
2026.02.13, 19:24
Frissítve: 2026.02.13, 19:24

Már ismert és szinte megszokott az évtizedekig horrornak számító gondolat, hogy Németország a kontinens legerősebb konvencionális hadseregét építené fel. Friedrich Merz kancellár csütörtökön ehhez képest is szintet lépett az éves müncheni biztonsági konferencián, az atomfegyvereket felemlítve. Egyben nekiment a Donald Trump irányította Egyesült Államoknak, visszavágva  az amerikai alelnök egy évvel ezelőtt ugyanitt elmondott általános megrökönyödést okozó beszédéért. Beszéde témája érdekfeszítő, Európa körbeért: manapság mindenki újra kíváncsi rá, mire mennek a német fegyverek. 

Német fegyverek: Merz szerint Európának globális erővé kell válnia – Ukrajna csak a kezdet?
Német fegyverek: Merz szerint Európának globális erővé kell válnia – Ukrajna csak a kezdet? Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

J. D. Vance tavaly, hetekkel hivatalba kerülése után a szólásszabadság és a népakarat eltiprását és a migráció támogatását vetette az uniós vezetők szemére, és azt hangoztatta, hogy lassan nagyobb veszélyt jelentenek a kontinensre, mint Oroszország vagy Kína.

Afféle új határozottságra gondolt-e, amilyent a német kormányfő egy évre rá tanúsít Münchenben, talán majd megtudjuk.

Mindenesetre azóta

  • hatalomra került Friedrich Merz, 
  • Trump sürgetésére katonai kiadásaik felpörgetését vállalták el az európai NATO-tagok,
  • és a németekkel az élen nagyszabású háborús készülődésbe fogtak.

Német fegyverek és Merz kancellár: ide nekünk az atomot is

Az idei konferencián Merz merőben más hangot ütött meg, mint a háborús vereségük után évtizedekig elképesztően jámbor  és bűntudatos németek. Folytatva, amit már tavaly elkezdett, ugyanakkor új szintre lépve.

A Spiegel beszámolója szerint megerősítette szándékát, hogy a Bundeswehrt „Európa legerősebb hagyományos hadseregévé” tegye „a lehető legrövidebb időn belül”, egy olyan hadsereggé, „amely szükség esetén megállja a helyét”. 

Ennek érdekében tömegével rendeltek haditechnikai eszközt, mint légvédelmi rendszereket, nagy hatótávolságú fegyvereket és műholdas technológiát. „Újjáélesztjük a védelmi iparunkat” – lelkesedett Merz, megemlítve az új, egyelőre önkéntes katonai szolgálatot is: „Szükség esetén ennek megfelelően módosítunk.”

Itt jött az újdonság, amibe sokan beleremeghetnek Európában még azok is, akiket a német újrafegyverkezés eddig nem rémített meg.

A kancellár a nukleáris elrettentés újragondolását is szóba hozza. Amit mondott – ez a sokat látott német lap értékelése – úgy hangzott, mintha nem akarna teljes mértékben az Európában tárolt amerikai atomfegyverekre támaszkodni. Merz így fogalmazott: 

Megkezdtem a tárgyalásokat Emmanuel Macron francia elnökkel az európai nukleáris elrettentésről.

Nukleáris elrettentés: nem tudtuk meg, mi készül

Ezt már mi tesszük hozzá: nehéz megfejteni, hogy ez mit jelent.

Annyit azonban biztosan, hogy valamiféle minőségi változásról kell, hogy legyen szó. Ami atomfegyverek előállítását, vagy/és ide-odahelyezgetésénél nagyon mást nem jelenthet. A létező francia atomfegyverek száma és helye adott, és tudjuk róla, hogy messze nem összemérhető a léptékkel nagyobb orosz haderővel. 

Valaminek tehát változnia kell.

Ha még mellétesszük, hogy Európa eddig amerikai atomvédernyő alatt állt, az amerikaiaknak azonban ugyanebben a beszédben Merz nekitámadt, még inkább gondolkodóba esünk.

Maga Merz is érezhette, hogy amerre indult, attól összeborzonghatnak a két világháborúra emlékező európaiak – ezt már megint a Spiegel mondja. A kancellár így próbálta megnyugtatni a partnereket:  

A nagyhatalmi politika Európában nem opció Németország számára. Partnerségen alapuló vezetés: igen. Hegemón törekvések: nem.

 Mindezzel egy nappal azután nyugtatott – ez megint saját hátterünk–, hogy kiderült: az Európai Parlament feljelentésére – ahol az európai szuperelnöki poszt létrehozását felvető német Manfred Weber a legerősebb párt vezetője – az Európai Unió Bírósága 10 milliárd eurót készül visszaszedni. Attól a Magyarországtól, amely többször szembekerült politikai döntések során Merzzel, Weberrel és a szintén német Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökkel, és még szavazati jogának megvonásával is fenyegetik.

Csak semmi hegemónia, de duma helyett erő kell – ezt fejtse meg Európa

Hegemón törekvések: nem – mondta Merz. Az erő felmutatása azonban több más vonatkozásban is előkerült beszédében. "Európának "globális politikai erővé" kell válnia" – sürgette. 

A Spiegel szerint beszédének ez a része láthatóan tetszik a kancellárnak. Kissé eltér a kéziratától, hozzátesz még néhány szót, mintha egy kicsit tovább akarná élvezni a pillanatot: 

Ha az erejéhez mérjük, Németország külpolitikájának az elmúlt évtizedekben – fogalmazzunk így – normatív többlete volt

– mondta, majd arról beszélt (és ezzel a résszel vélhetően sokan egyetértenek a világban, akiknek csak halvány emlékük van Annalena Baerbockról): elődei külpolitikájában túl sok volt a beszéd, túl sok a moralizálás.

A legjobb szándékkal bírálták a nemzetközi rend megsértését szerte a világon. Gyakran figyelmeztettek, követeltek és rendreutasítottak.

De a korábbi kormányokat aligha zavarta, hogy nem rendelkeztek a szükséges erőforrásokkal elképzeléseik globális érvényesítéséhez. Merz „a törekvések és a lehetőségek közötti szakadékról” beszél, amelyet be kíván zárni. Tiszta beszéd: ha nem elég a szidás, toldd meg egy kis erővel.

De akkor mit kezd Amerikával?

Vége már a közös értékeknek, most más alapon tárgyalunk

Merz az Egyesült Államokkal kapcsolatban is új lapot nyitna. Nem ellenséges viszonyról beszélt, hanem "újfajta transzatlanti partnerségről", ami kevésbé a közös értékekről szól, mint pragmatikusan a közös érdekekről. Előbbiekről Vance-nek visszavágva kifejtette többek közt – egyébként hosszasan moralizálva –, hogy Trump MAGA (tedd újra naggyá Amerikát) mozgalmának kulturális háborúja "nem mi vagyunk".

Az autokráciáknak követőik lehetnek, a demokráciáknak partnereik és szövetségeseik

– mondta. (Spiegel-jegyzet: Trump és én egyenlőkként találkozunk. VG-jegyzet: lehetne ezt magyar viszonylatban is?)

Miként pótolnák ki a moralizálást erővel a németek, ezt nem bontotta ki Merz a fegyverkezési tervek ecsetelésén felül (Európában pont attól tartanak, hogy megteszik). Szavainak első komoly tesztje az amerikai viszonylatban nincs is messze: március elején Washingtonba látogat.

 

