Félelmetes tervet árultak el: jöhet az európai atombomba-program, a németek és a franciák már szövetkeznek – új szintre ért az uniós fegyverkezés

Már ismert és szinte megszokott az évtizedekig horrornak számító gondolat, hogy Németország a kontinens legerősebb konvencionális hadseregét építené fel. Friedrich Merz kancellár csütörtökön ehhez képest is szintet lépett az éves müncheni biztonsági konferencián, az atomfegyvereket felemlítve. Egyben nekiment a Donald Trump irányította Egyesült Államoknak, visszavágva az amerikai alelnök egy évvel ezelőtt ugyanitt elmondott általános megrökönyödést okozó beszédéért. Beszéde témája érdekfeszítő, Európa körbeért: manapság mindenki újra kíváncsi rá, mire mennek a német fegyverek.

Német fegyverek: Merz szerint Európának globális erővé kell válnia – Ukrajna csak a kezdet? Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

J. D. Vance tavaly, hetekkel hivatalba kerülése után a szólásszabadság és a népakarat eltiprását és a migráció támogatását vetette az uniós vezetők szemére, és azt hangoztatta, hogy lassan nagyobb veszélyt jelentenek a kontinensre, mint Oroszország vagy Kína.

Afféle új határozottságra gondolt-e, amilyent a német kormányfő egy évre rá tanúsít Münchenben, talán majd megtudjuk.

Mindenesetre azóta

hatalomra került Friedrich Merz,

Trump sürgetésére katonai kiadásaik felpörgetését vállalták el az európai NATO-tagok,

és a németekkel az élen nagyszabású háborús készülődésbe fogtak.

Német fegyverek és Merz kancellár: ide nekünk az atomot is

Az idei konferencián Merz merőben más hangot ütött meg, mint a háborús vereségük után évtizedekig elképesztően jámbor és bűntudatos németek. Folytatva, amit már tavaly elkezdett, ugyanakkor új szintre lépve.

A Spiegel beszámolója szerint megerősítette szándékát, hogy a Bundeswehrt „Európa legerősebb hagyományos hadseregévé” tegye „a lehető legrövidebb időn belül”, egy olyan hadsereggé, „amely szükség esetén megállja a helyét”.

Ennek érdekében tömegével rendeltek haditechnikai eszközt, mint légvédelmi rendszereket, nagy hatótávolságú fegyvereket és műholdas technológiát. „Újjáélesztjük a védelmi iparunkat” – lelkesedett Merz, megemlítve az új, egyelőre önkéntes katonai szolgálatot is: „Szükség esetén ennek megfelelően módosítunk.”

Itt jött az újdonság, amibe sokan beleremeghetnek Európában még azok is, akiket a német újrafegyverkezés eddig nem rémített meg.