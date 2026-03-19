Orbán Viktor kifakadt Brüsszelben: „Zelenszkij értse meg, ez nem játék! Mind csődbe fogunk menni!”

Magyarország számára az energiaellátás kérdése nem politikai vita, hanem létkérdés – hangsúlyozta a miniszterelnök Brüsszelben. A nemzetközi sajtónak nyilatkozva Orbán Viktor leszögezte, hogy a magyarok számára nem játék az energiaellátás kérdése, és Volodimir Zelenszkijnek is meg kell ezt értenie.
2026.03.19, 15:26
Frissítve: 2026.03.19, 15:45

Orbán Viktor miniszterelnök nem kertelt, nyíltan megmondta a külföldi sajtónak: szerinte az ukrán félnek meg kell értenie, hogy az olajszállítások leállítása (nevezetesen a Barátság kőolajvezeték) olyan helyzetet teremtett, mely közvetlenül veszélyezteti a magyar gazdaság működését és a lakosság mindennapjait.

Orbán Viktor a videóban hangsúlyozta: „ez nem játék”, és nem is politikai kérdés, hanem egzisztenciális ügy a magyarok számára. Kiemelte, hogy Magyarország várja az olajszállítások helyreállítását, mert enélkül a háztartások és a vállalatok működése is veszélybe kerülhet. A miniszterelnök szerint minden más szempont másodlagos, amíg az energiaellátás biztonsága nincs garantálva.

A kormány álláspontja továbbra is a következő: 

a Barátság kőolajvezetéken érkező nyersanyag kulcsszerepet játszik abban, hogy Magyarországon fenntarthatók maradjanak a rezsiköltségek, és működőképes legyen a gazdaság. 

A jelenlegi helyzetben, amikor a globális energiapiac egyébként is feszültségekkel terhelt, különösen nagy jelentősége van minden kieső forrásnak.

A brüsszeli csúcstalálkozón nemcsak diplomáciai, hanem gazdasági értelemben is komoly tétek forognak kockán. Miközben egyes tagállamok további támogatásokat (Ukrajna számára) és szankciókat szorgalmaznak (Oroszország felé), a magyar kormány világossá tette: addig nem hajlandó engedni ezekben a kérdésekben, amíg az ország energiaellátása nincs biztonságban.

Kemény vita várható Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij között

Brutális drágulással és éles politikai vitákkal indul a csütörtöki EU-csúcs Brüsszelben: miközben az európai gázárak egy nap alatt több mint 35 százalékkal kilőttek, a tárgyalóasztalnál komoly összecsapás körvonalazódik Orbán Viktor miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között . Eredetileg a csütörtöki találkozó azt a célt szolgálta volna, hogy a vezetők irányba állítsák az Európai Unió versenyképességét, ezt viszont most felülírja a globális energiaválság és a még tovább feszülő háborús helyzet.

A korábban tervezett versenyképességi tárgyalások helyett az energiaellátás biztonsága, az orosz–ukrán háború következményei és az ezekhez kapcsolódó politikai viták kerültek előtérbe.

Orbán Viktor miniszterelnök már a csúcstalálkozó előtt világossá tette álláspontját:

Magyarország nem hajlandó feladni az olcsó orosz energiaforrásokhoz való hozzáférést.

A kormányfő szerint elfogadhatatlan, hogy Ukrajna – a Barátság kőolajvezeték lezárásán keresztül – nyomást gyakoroljon Magyarországra, és ezzel közvetlenül veszélyeztesse a hazai rezsiköltségek alakulását.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

