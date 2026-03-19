Brutális drágulással köszönti a gáz az EU-csúcsot, ahol összecsap Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij

Brutális drágulással és éles politikai vitákkal indul a csütörtöki EU-csúcs Brüsszelben: miközben az európai gázárak egy nap alatt több mint 20 százalékkal kilőttek, a tárgyalóasztalnál is komoly összecsapás körvonalazódik Orbán Viktor miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között. Eredetileg a csütörtöki találkozó azt a célt szolgálta volna, hogy a vezetők irányba állítsák az Európai Unió versenyképességét, ezt viszont most felülírja a globális energiaválság és a még tovább feszülő háborús helyzet.

Kilőtt európai gázárak nyitják az EU-csúcsot

Az európai gázárak drámai emelkedéssel reagáltak a Közel-Keleten kiéleződő helyzetre, ami az uniós versenyképességet tekintve az elmúlt évek előzményeit ismerve igen rossz ómen. Az olajár is felszökött, és egy ilyen helyzetben találták Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és brüsszeli és magyar fegyverhordozói alkalmasnak olajblokádot húzni Magyarország köré a választása előtti hetekben.

Ez a konfliktus kerül az EU-csúcs középpontjába a kezdődő energiaválság helyett, amire ez EU Kínától eltérően nem készült fel. Orbán Viktor magyar kormányfő a lényegét úgy fogalmazta meg: a magyarok a választáson ő maga, vagy Zelenszkij magyarországi hatalomra jutása közt dönthetnek, de utóbbi előbb fogy ki a pénzből, mint Magyarország az olajból. Ukrajna uniós segélyek nélkül villámgyorsan csődbe megy, és a Kijev számára előkészített 90 milliárd eurós EU-hitelfelvételt az Ukrajna által olajblokád alá vont Magyarország és Szlovákia megvétózza.

Belga miniszterelnök: Van B terv Orbán Viktor megkerülésére

Bart De Wever arra figyelmeztetett – írja a Magyar Nemzet –, hogy az energiaárak újabb megugrása komoly veszélyt jelent Európára, miközben a brüsszeli EU-csúcson az ukrajnai támogatás kérdése áll a középpontban, és a belga miniszterelnök szerint a magyar ellenállás ellenére is végre kell hajtani a 90 milliárd eurós hitelt. De Wever szerint létezik egy tartalékmegoldás arra az esetre, ha Orbán Viktor nem járul hozzá a hitelhez, ugyanakkor hozzátette: „nem lenne bölcs” erről nyilvánosan beszélni

A Bloomberg jelentése szerint a holland gáztőzsde irányadó jegyzése a csúcs kezdetére egyetlen nap alatt mintegy 35 százalékkal ugrott meg, és elérte a 67 euró/MWh szintet (mintegy 26 000 forint). Ez valójában nem meglepő, miután Irán támadásokat hajtott végre a Perzsa-öböl térségében található energetikai létesítmények ellen, melyek következtében súlyos károk keletkeztek a világ egyik legnagyobb cseppfolyósított földgáz-exportáló központjában, Katarban.

Ras Laffan ipari városa – mely a globális LNG-kínálat mintegy ötödét biztosítja – már korábban is leállásra kényszerült, most azonban újabb találatok érték,

melyek jelentős károkat és tüzeket okoztak. Bár a szállítások már a hónap elején akadozni kezdtek, a mostani fejlemények azt vetítik előre, hogy a kiesés tartós lehet, ami világszerte magasan tarthatja az árakat. Elemzők szerint akár hónapokig, sőt szélsőséges esetben évekig is eltarthat a helyreállítás.

Ez különösen érzékenyen érinti Európát, mely a tél végére lemerült gáztárolókkal néz szembe, és a következő hónapokban kénytelen lesz jelentős mennyiségű LNG-t beszerezni

– ráadásul az ázsiai vásárlókkal versenyezve, szűkülő kínálat mellett. A mostani áremelkedés így nemcsak átmeneti sokk, hanem tartósan magas rezsiköltségeket vetít előre.