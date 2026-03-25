Orbán Viktor előre szólt: április 12-én olyasmi fog történni Magyarországon, amin az egész világ elámul – Zelenszkij kőkemény üzenetet kapott
"Soha nem fordulhat elő, hogy egy ezeréves magyar államot bárki megzsaroljon, ezt sosem fogjuk megengedni" – ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök, országjárásának legújabb állomásán, Esztergomban, ahol a térség országgyűlési képviselőjelöltének, Erőss Gábornak a támogatására bíztatta a híveit.
Orbán Viktor előre szólt: április 12-én olyasmi fog történni Magyarországon, amin az egész világ elámul – Zelenszkij kőkemény üzenetet kapott
A kormányfő elmondta, mindenhol ahol edig járt, kivétel nélkül azt tapasztalta, hogy "mi vagyunk többen és győzni fogunk". Ugyanakkor "fenyegetnek bennünket a tiszások, fenyegetnek benünket az ukránok, fenyegetnek Brüsszelből, mert azt akarják, hogy Magyarországon kormányváltás legyen és ne nemzeti kormánya legyen az országnak".
Azért járom az országot, hogy ezt ne hagyjuk
– mondta a kormányő, ak szerint bennünket nem lehet megzsarolni, Magyaroroszág jövőjéről csak a magyarok dönthethek.
A miniszterlenök szerint jó, hogy eljönnek a tiszások a rendezvényeikre, mert így el tudják mondani nekik, hogy micsoda különbség van közöttük, itt ugyanis szeretetet és összefogást látnak. Lehet, hogy nem értenek együtt, de "mi nem ócsárolunk senki, mert tudjuk, hogy a végén mindannyian magyarok vagyunk". Hangúlyozta, nemzeti egységre van szükség, de nem azt kéri a tiszásoktól, hogy szavazzanak a Fideszre, csak annyit, hogy harcban ne keményítsék meg a szívüket, mert a választás után megint beszélniük kell egymással.
Igazságtalan évek vannak mögöttünk
A miniszterelnök szerint az elmúlt négy évben végig az volt az érzése, hogy igazságtalan ami történik, csupa olyan válságot kellett elhárítani, amit nem mi okoztunk. Az orosz-ukrán háború nem ami felelősségünk, mégis négy évet a háború árnyékában kellett kormányozni.
Micsoda igazságtalanság, keccsölünk egész nap, úgy érezzük, hogy haladnunk kellene, mégis valami blokkol minket
– mondott, hozzátéve, hogy haladni, fejlődni, erősödni akarunk, ezt meg is érdemelnénk. Orbán szerint azonban a háború árnyékában nem megijedtünk, nem feladtuk a céljainkat, hanem azt mondtuk, hogy jó, ezt mérte ránk a Jóisten.
A kormányfő szerint mi vagyunk az egyetlen ország, ahol egy szazlékos gazdasági növekedés melett még növelni is tudtuk a minimálbért 11 százalékkal, otthonteremtési rendszert dolgoztak ki, aminek nincs párja egész Európában. Ma a magyar fiatalok tudnak a legkönnyebben lakáshoz jutni. Emlékeztett arra is, hogy visszaadták a 13. havi nyugdíjat és a háború ellenére elkezdték felépíteni a 14. havi nyugdíjat. Míg 2010-ben 3,6 millióan dolgoztak ebben az orzságban, ma 4,7 milió és vállalja a kormányfő. Ha megapja a bizalmat, a következő ciklus végére 5 millióan dolgoznak és eléri az átlagbér az egy millió forintot Magyarországon.
Hiába háború, amit vállaltak, hogy a családok a legfontosabbak, megtartották. Szerinte még a tiszások is egyetértenek azzal, hogy a család a legfontosabb, mert "ha van egy gyerek, van jövő, ha nincs gyerek, nincs jövő".
Orbán szerint olyat tettek a háború árnyékában, aminek csodájára jár az egész világ, ugyanis sehol nem történt olyan, hogy a két gyermekes anyák életük végéig szja-mentesek legyenek.
Hangsúlyozta, ha olyan Magyarországot akarunk, ahol a család a legfontosabb, akkor a családokat meg kell erősíteni. Igaz, hogy nem csak kenyérrel él az ember, de kenyér nélkül sem tud, ezért a családokat anyagilag meg kell erősíteni. Vállalja, hogy a következő négy évben, ha megkapják a bizalmat, folytatják a családokat erősítő politikát.
Csakhogy valami jusson a tiszásoknak is, el kell mondanom, hogy a magyar nemzeti közvagyont megkétszereztük
– szólt ki a tiszásoknak Orbán, hozzátéve, soha nem volt ilyen magas a devizatartalék és az aranytartalék is 3 tonnáról 110 tonnára emelkedett 16 év alatt.
Nem tartozunk semmivel az ukránoknak
A kormányfő szerint a legfontosabb vállalása négy évvel ezelőtt az volt, hogy a háborúból kimaradjunk, ezt sikerült teljesíteni. Bár ez nem a mi háborúnk, ami két szláv nép háborúja, ennek ellenére minden korlátozás nélkül beengedtük az ukránokat, fedelet adtunk nekik, enni adtunk nekik és elrendeltük urkán anyanyelvű iskolák fenntartását, dacára annak, hogy csúnyán bánnak a magyarokkal a saját hazájukban. A magyarok mindent megtettek, amit a keresztény lelkiismeret megkövetel.
Nem tartozunk nekik semmivel
– szögezte le Orbán, aki szerint inkább ők tartoznak nekünk, de a magyar nem egy uzsorás fajta, ezért nem nyújtuk be a számlát nekik. A kormányfő szerint a kérdés, hogy sikerül -e megújítani azt a szövetséget, amit 2022-ben megkötöttek a választókkal.
Mivel történelmi kihívás előtt állunk, még annál is több szavazatra lesz szükség Orbán szerint, mint négy évvel ezelőtt, mivel kimaradni a háborúból csak nemzet egységgel lehet.
Tudja, hogy ép elméjű magyar nem akar háborút, a magyarok a háborún veszíteni szoktak, de emlékeztetett rá, hogy sem Tisza István, sem Horthy Mikós nem akart beléni a háborúba mégis belepréselték őket. Ezért nem elég nem akarni, hanem tudni kell kimaradni, és olyan kormány kell, ami mögött nemzeti egység van, ezért van szükség minél nagyobb támogatásra.
Ha sikerül, akkor vállalom, hogy kívül tartom Magyarországot a háborún
– monta a kormányfő.
Nemzetközi tétje van a magyar választásnak
A miniszterelnök szerint különleges ez a választási kampány, mert teljes nemzetközi figyelem övezi. Sőt, számos ország titkosszolgálata itt dolgozik, a ukránok kész műveleti területként kezelik a hazánkat.
Orbán szerint ez azt mutatja, hogy van a választásnak tétje, ami túl mutat rajtunk.
Pontosan tudják, hogy két erő feszül egymásnak, egy háborúellenes és háborúpárti. Úgy látja, Magyarország már nem szálka, vagy bot a küllők között, azon túl vagyunk. Magyarország egy megkerülhetetlen akadály a háborúpártiak számára, mivel az élő példa, hogy ki lehet maradni háborúból.
Ukrajna egy terrorállam
A miniszterelnök szerint az ukránok nem válogatnak az eszközökben, egy veszélyes ország, amely felrobbantotta az Északi Áramlatot, illetve 2022 decemberében lezárták azt a gázvezetéket, ami Oroszországból idehozta az olcsó orosz gázt. Csak azért nem szenvedtük meg, mert Szijjártó Péternek időben leesett a tantusz, és megépítettük a Déli Áramlatot, aminek Oroszországban lévő szakaszát ugyanakkor minden nap lövik.
Szerinte Ukrajna egy terrorállam, így az a kérdés, hogy engedünk-e a terrornak. A válasz erre, hogy nem.
Hangsúlyozta, soha nem fordulhat elő, hogy egy ezer éves magyar államot bárki megzsaroljon, ezt sosem fogjuk megengedni. Ezért döntöttek úgy, hogy mivel olajblokádot vezettek az ukránok, a szerződéseket betartva fokozatosan leállítják azt a gázmenyiséget, ami hazánkon keresztül Ukrajnába áramlik.
Míg nem kapuk meg az olajunkat, egy köbméter gázt sem fognak kapni
– tette hozzá, Orbán szerint mindenki biztos lehet abban, hogy a Barátság vezetéket ha törik, ha szakad, újra kell indítaniuk.
A tiszásoknak is üzent a kormányfő
A tiszásosokhoz is szólt, a kormányfő szerint a egész konfliktus mögött a pénz húzódik. Ukrajnának nincsen pénze, de az EU-nak. Miközben mi itt bevezettük az anyák adómentességet, nyugaton csak megszorítások vannak, miután elvitték a pénzt Ukrajnába, ezért kifogytak belőle. Most a terv az, hogy az EU hitelt vesz fel, majd kölcsön formájában odaadja az ukránoknak. Ő látta ezt a szerződést, ami arról szól, hogy akkor fizetik vissza, ha Oroszországot legyőzik, így az majd kártételt fizet.
Ép elméjű bankár nem ad hitelt, csak úgy, hogy a tagállamok biztosítják a fedezetet. Ezért amikor a bankároknak vissza kell majd fizetni, a tagállamoknak kell helytállniuk. Ez azt jelenti, hogy hosszú éveken keresztül kell törleszteni.
Kedves tiszások, Kedves fiatalok! Ha ukránbarát kormányt választunk, akkor még a gyerekeink, meg a ti gyerekeitek is törleszteni fogják azt a hitelt, aminek semmi hasznát nem láttátok
– mondta Orbán, aki ezért arra kérte a tiszásokat, hogy ébredjenek fel, és szavazzanak a biztonságra. Ugyanis olyan idő van, amikor a legfontosabb érték a biztonság, ennek az országnak pedig biztonságot csak a Fidesz és "szerény személyem tud biztosítani".
A miniszterelnök szerint tapasztalat a legkeményebb valuta az európai politikában. Ahhoz pedig, hogy kívül tudjunk maradni a háborúnm tisza fej, biztos kéz és hideg fej kell, ezt csak a Fidesz tudja megadni.
A miniszterelnök szerint az a szakma, amit ő képisel, ami nagyon nehéz munkának a felelőssége, rengeteg pénz és érdek, mindig vannak a magyarokétől eltérő idegen érdekek, amelyek keresik, hogyan tudnak utat törni.
"Midenhol, ahol járok azt látom, hogy mi vagyunk többen"
Jó érzéseim vannak
– mondta Orbán a választásokkal kapcsolatban, ezt nem csak a kora miatt állítja, hanem azért mert ismeri a polgári, keresztény értékrendű embereket. "A mi fajtánk olyan, hogy az adót az utolsó pillanatban fizeti". Szerinte jöhetnek felmérésékkel, de a "mieink rájöttek, hogy választás lesz, a végén mindenki kiáll".
" Olyan többséggel fogunk nyerni, hogy az egész világot meg fogja lepni"
– mondta a kormányfő, hozzátéve, mindenhol, hogy mi vagyunk többen. Azt ígérte, hogy fantasztikus évek állnak előttünk, ha megújítják azt a szerződést, amit 2022-ben kötöttek.