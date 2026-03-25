Orbán Viktor előre szólt: április 12-én olyasmi fog történni Magyarországon, amin az egész világ elámul – Zelenszkij kőkemény üzenetet kapott

"Soha nem fordulhat elő, hogy egy ezeréves magyar államot bárki megzsaroljon, ezt sosem fogjuk megengedni" – ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök, országjárásának legújabb állomásán, Esztergomban, ahol a térség országgyűlési képviselőjelöltének, Erőss Gábornak a támogatására bíztatta a híveit.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A kormányfő elmondta, mindenhol ahol edig járt, kivétel nélkül azt tapasztalta, hogy "mi vagyunk többen és győzni fogunk". Ugyanakkor "fenyegetnek bennünket a tiszások, fenyegetnek benünket az ukránok, fenyegetnek Brüsszelből, mert azt akarják, hogy Magyarországon kormányváltás legyen és ne nemzeti kormánya legyen az országnak".

Azért járom az országot, hogy ezt ne hagyjuk

– mondta a kormányő, ak szerint bennünket nem lehet megzsarolni, Magyaroroszág jövőjéről csak a magyarok dönthethek.

A miniszterlenök szerint jó, hogy eljönnek a tiszások a rendezvényeikre, mert így el tudják mondani nekik, hogy micsoda különbség van közöttük, itt ugyanis szeretetet és összefogást látnak. Lehet, hogy nem értenek együtt, de "mi nem ócsárolunk senki, mert tudjuk, hogy a végén mindannyian magyarok vagyunk". Hangúlyozta, nemzeti egységre van szükség, de nem azt kéri a tiszásoktól, hogy szavazzanak a Fideszre, csak annyit, hogy harcban ne keményítsék meg a szívüket, mert a választás után megint beszélniük kell egymással.

Igazságtalan évek vannak mögöttünk

A miniszterelnök szerint az elmúlt négy évben végig az volt az érzése, hogy igazságtalan ami történik, csupa olyan válságot kellett elhárítani, amit nem mi okoztunk. Az orosz-ukrán háború nem ami felelősségünk, mégis négy évet a háború árnyékában kellett kormányozni.

Micsoda igazságtalanság, keccsölünk egész nap, úgy érezzük, hogy haladnunk kellene, mégis valami blokkol minket

– mondott, hozzátéve, hogy haladni, fejlődni, erősödni akarunk, ezt meg is érdemelnénk. Orbán szerint azonban a háború árnyékában nem megijedtünk, nem feladtuk a céljainkat, hanem azt mondtuk, hogy jó, ezt mérte ránk a Jóisten.