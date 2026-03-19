Senki se figyelt rá: rejtélyes katonai repülőgépek jelentek meg a térképen, fegyvereket vihetnek az iráni háborúból Ukrajnába – Putyin egyre idegesebb

Ukrajna több mint 200 küldött a Közel-Keletre, hogy segítsenek az iráni kamikaze drónok elleni védekezésben. A háttérben egy lehetséges fegyvercsere körvonalazódik.
2026.03.19, 19:51
Frissítve: 2026.03.19, 20:01

Az ukrán elnök  elnök nemrég arról számolt be, hogy már több mint 200 ukrán szakember tartózkodik a Közel-Keleten, akiket azért küldtek oda, hogy segítsenek az iráni gyártmányú kamikaze drónok elleni védekezésben. 

Rejtélyes katonai repülőgépek jelentek meg a térképen, fegyvereket vihetnek az iráni háborúból Ukrajnába / Fotó: MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred / Facebook (illusztráció) 

A lengyel Onet Wiadomsci cikke szerint Ukrajna évek óta küzd ezzel a fenyegetéssel, így nem túlzás azt állítani, hogy jelenleg az egyik legnagyobb tapasztalattal rendelkezik a Shahed típusú drónok és más pilóta nélküli légi eszközök megsemmisítésében.

Nem kizárt, hogy Ukrajna már most is profitál az együttműködésből, amelyet Kuvaittal, az Egyesült Arab Emírségekkel, Katarral és Szaúd-Arábiával alakított ki. Erre utalnak azok a kuvaiti C-17-es szállítógépek, amelyeket a Flightradar24 adatai szerint az elmúlt napokban a Közel-Kelet és a lengyelországi Rzeszów között észleltek. Ez a város kulcsfontosságú logisztikai központ, ahonnan a katonai felszereléseket továbbítják Ukrajnába.

Patriot rakéták érkeztek Ukrajnába?

Egyelőre nem tudni, pontosan mi volt a repülőgépek fedélzetén, azonban az interneten már megjelentek olyan találgatások, hogy 

Patriot légvédelmi rendszerekhez tartozó elfogórakétákat szállíthattak. 

Kuvait hadereje rendelkezik PAC-2 és PAC-3 típusú rakétákkal, amelyeket a Patriot rendszerek használnak, így elképzelhető, hogy az együttműködés részeként ilyen eszközöket adtak át Ukrajnának.

Hasonló fegyverarzenállal rendelkezik Katar, az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia is – vagyis mindazon országok, amelyek érdekeltek lehetnek az ukrán szakértelem hasznosításában. 

Mivel Ukrajnának a Patriot rakéták gyakorlatilag felbecsülhetetlen értékűek – különösen az orosz ballisztikus rakéták elleni védekezésben –, jogos feltételezés, hogy Kijev elsősorban ezek megszerzésére törekszik. 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu