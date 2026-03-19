Az ukrán elnök elnök nemrég arról számolt be, hogy már több mint 200 ukrán szakember tartózkodik a Közel-Keleten, akiket azért küldtek oda, hogy segítsenek az iráni gyártmányú kamikaze drónok elleni védekezésben.

A lengyel Onet Wiadomsci cikke szerint Ukrajna évek óta küzd ezzel a fenyegetéssel, így nem túlzás azt állítani, hogy jelenleg az egyik legnagyobb tapasztalattal rendelkezik a Shahed típusú drónok és más pilóta nélküli légi eszközök megsemmisítésében.

Nem kizárt, hogy Ukrajna már most is profitál az együttműködésből, amelyet Kuvaittal, az Egyesült Arab Emírségekkel, Katarral és Szaúd-Arábiával alakított ki. Erre utalnak azok a kuvaiti C-17-es szállítógépek, amelyeket a Flightradar24 adatai szerint az elmúlt napokban a Közel-Kelet és a lengyelországi Rzeszów között észleltek. Ez a város kulcsfontosságú logisztikai központ, ahonnan a katonai felszereléseket továbbítják Ukrajnába.

Patriot rakéták érkeztek Ukrajnába?

Egyelőre nem tudni, pontosan mi volt a repülőgépek fedélzetén, azonban az interneten már megjelentek olyan találgatások, hogy

Patriot légvédelmi rendszerekhez tartozó elfogórakétákat szállíthattak.

Kuvait hadereje rendelkezik PAC-2 és PAC-3 típusú rakétákkal, amelyeket a Patriot rendszerek használnak, így elképzelhető, hogy az együttműködés részeként ilyen eszközöket adtak át Ukrajnának.

Hasonló fegyverarzenállal rendelkezik Katar, az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia is – vagyis mindazon országok, amelyek érdekeltek lehetnek az ukrán szakértelem hasznosításában.

Mivel Ukrajnának a Patriot rakéták gyakorlatilag felbecsülhetetlen értékűek – különösen az orosz ballisztikus rakéták elleni védekezésben –, jogos feltételezés, hogy Kijev elsősorban ezek megszerzésére törekszik.