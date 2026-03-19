Óriási bejelentésre készül Trump az olajról: rögtön beszakadt az ára – 140 millió hordó indulhat meg egyik pillanatról a másikra

Az Egyesült Államok az olajpiaci feszültségek enyhítése érdekében mérlegeli az iráni olajszállítmányokra vonatkozó egyes szankciók ideiglenes feloldását. Trump lépésének célja a kínálat növelése, miután a Hormuzi-szorosban kialakult konfliktus jelentősen megdrágította a nyersolajat.
2026.03.19, 20:40
Frissítve: 2026.03.19, 20:50

Tekintettel a nemzetközi olajpiacon kialakult feszült helyzetre, Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter kilátásba helyezte az iráni olajra vonatkozó kereskedelmi korlátok részleges feloldását csütörtökön.

Óriási bejelentésre készül Trump az olajról / Fotó: AFP

„Az elkövetkezendő napokban lehet, hogy fel fogjuk oldani a jelenleg már a tengeren lévő iráni olajszállítmányok elleni szankciókat” – jelentette ki az amerikai tárcavezető a Fox Business gazdasági hírtelevíziónak nyilatkozva. 

Mint mondta, nagyjából 140 millió hordó olajról van szó. (Egy hordó 159 liter.)

Bessent szerint a tengeri szállítás alatt lévő olajmennyiség mintegy 10-14 napi készletnek felel meg, és egyébként Kínába ment volna. Hangsúlyozta, hogy iráni olaj továbbra is eljut Indiába és Kínába a Perzsa-öbölből; ez a két ország az iráni olaj legfőbb vásárlója.

Óriási bejelentésre készül Trump az olajról

Az olaj jócskán megdrágult az elmúlt hetekben, tekintettel arra, hogy a hajóforgalom szinte teljesen leállt a globális olajkereskedelem egyik ütőerének számító Hormuzi-szorosban az iráni fegyveres konfliktus következményeként. Az Egyesült Államok ideiglenesen már engedélyezte a jelenleg hajóval szállított orosz olaj vásárlását is, hogy javítsa a világpiaci kínálatot.

Brent típusú kőolaj ára csökkent a csütörtöki kereskedés során, a 110 dollár körüli jegyzés rövid időn belül szakadt be. Most 

hordónként 105,02 dolláron jegyezték, ami 2,36 dolláros, azaz 2,2 százalékos esés.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy az Egyesült Államok 30 napos felmentést adott az országoknak arra, hogy megvásárolhassák a szankcionált orosz olajat és kőolajtermékeket, amelyek a tengeren rekedtek. Scott Bessent szerint ez a lépés azért kell, hogy az iráni háború miatt megingott globális energiapiacokat stabilizálják.

Miután az elmúlt napokban az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni csapásai, illetve a perzsa állam válasza az egész olajtermelő Közel-Keletre kiterjedtek, az olajárak meredek emelkedésnek indultak, miután pedig a harcok átterjedtek a Hormuzi-szorosra, felrobbantak. Az Arab-öböl szájaként ismert tengeri szoroson megy át a világ olajszállítmányainak ötöde, és az LNG jó része.

Az amerikai pénzügyminisztérium korábban már kiadott egy 30 napos felmentést, kifejezetten Indiának, amely lehetővé tette Újdelhi számára, hogy megvásárolja a tengeren rekedt orosz olajat.

Trump emellett utasította az Egyesült Államok illetékes szervét, hogy nyújtson politikai kockázati biztosítást és pénzügyi garanciákat az Arab-öbölben zajló tengeri kereskedelemhez, és amerikai hadihajók kíséretét adja az átmenő tankerforgalom biztosítására.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu