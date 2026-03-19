Óriási bejelentésre készül Trump az olajról: rögtön beszakadt az ára – 140 millió hordó indulhat meg egyik pillanatról a másikra

Tekintettel a nemzetközi olajpiacon kialakult feszült helyzetre, Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter kilátásba helyezte az iráni olajra vonatkozó kereskedelmi korlátok részleges feloldását csütörtökön.

Óriási bejelentésre készül Trump az olajról / Fotó: AFP

„Az elkövetkezendő napokban lehet, hogy fel fogjuk oldani a jelenleg már a tengeren lévő iráni olajszállítmányok elleni szankciókat” – jelentette ki az amerikai tárcavezető a Fox Business gazdasági hírtelevíziónak nyilatkozva.

Mint mondta, nagyjából 140 millió hordó olajról van szó. (Egy hordó 159 liter.)

Bessent szerint a tengeri szállítás alatt lévő olajmennyiség mintegy 10-14 napi készletnek felel meg, és egyébként Kínába ment volna. Hangsúlyozta, hogy iráni olaj továbbra is eljut Indiába és Kínába a Perzsa-öbölből; ez a két ország az iráni olaj legfőbb vásárlója.

Óriási bejelentésre készül Trump az olajról

Az olaj jócskán megdrágult az elmúlt hetekben, tekintettel arra, hogy a hajóforgalom szinte teljesen leállt a globális olajkereskedelem egyik ütőerének számító Hormuzi-szorosban az iráni fegyveres konfliktus következményeként. Az Egyesült Államok ideiglenesen már engedélyezte a jelenleg hajóval szállított orosz olaj vásárlását is, hogy javítsa a világpiaci kínálatot.

Brent típusú kőolaj ára csökkent a csütörtöki kereskedés során, a 110 dollár körüli jegyzés rövid időn belül szakadt be. Most

hordónként 105,02 dolláron jegyezték, ami 2,36 dolláros, azaz 2,2 százalékos esés.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy az Egyesült Államok 30 napos felmentést adott az országoknak arra, hogy megvásárolhassák a szankcionált orosz olajat és kőolajtermékeket, amelyek a tengeren rekedtek. Scott Bessent szerint ez a lépés azért kell, hogy az iráni háború miatt megingott globális energiapiacokat stabilizálják.

Miután az elmúlt napokban az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni csapásai, illetve a perzsa állam válasza az egész olajtermelő Közel-Keletre kiterjedtek, az olajárak meredek emelkedésnek indultak, miután pedig a harcok átterjedtek a Hormuzi-szorosra, felrobbantak. Az Arab-öböl szájaként ismert tengeri szoroson megy át a világ olajszállítmányainak ötöde, és az LNG jó része.