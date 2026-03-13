Tévedés volt: mégse tudja megmenteni a világot az egyik legnagyobb olajexportőr, se vezeték, se tartalék – "Legyünk reálisak, nem tehet semmit"

Az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása az egekbe emelte a kőolaj és a cseppfolyósított földgáz árát. Előbbiből elsősorban a Perzsa-öböl térségén kívüli nagy exportőrök profitálhatnának – legalábbis elméletileg, de nem tudják rövid távon annyira felpörgetni a termelést, mint kellene.

Égő tanker a Hormuzi-szorosban. Nem jön a kőolaj a Perzsa-öbölből a világpiacra / Fotó: AFP

A Chatham House független agytröszt kutatása szerint a magasabb energiaárak haszonélvezője Norvégia, Oroszország és Kanada lehet. A Seair adatai szerint 2024–2025-ben közülük

Oroszország volt a 2.,

Kanada az 5.,

Norvégia pedig a 7.

legnagyobb olajexportőr a világon.

A lehetőség azonban legalább kettő esetében inkább csak elméleti. A kivétel Oroszország, amely a Hormuzi-szoros lezárása után azonnal elkezdte ismét szállítani az olajat Indiába, az indiai finomítók felárral is vásárolják az orosz olajat.

Teljes kapacitáson a kőolaj termelése Kanadában

A másik két ország esetében már nem ilyen egyszerű a helyzet. Kanada a világ 4. legnagyobb olajtermelője, de az ágazati szervezet szerdán közölte, hogy már most is rekordmagas az olaj- és földgázkitermelés és az export, így rövid távon csak minimális lehetőség van annak további növelésére.

Egyetlen olajvezeték van csak Kanadában / Fotó: Trans Mountain

A helyzetet nehezíti, hogy az országban mindössze egyetlen olajvezeték van, ami közvetlenül összeköti a mezőket a nemzetközi piacokkal.

A Trans Mountain vezeték Alberta tartományból szállítja az energiahordozót a nyugati partra, és jelenleg 90 százalékos kapacitással működik.

„Bármilyen jelentősebb új termelésnövekedéshez további csővezeték- és további exportkapacitásra lenne szükség, ami jelenleg Kanadában nem áll rendelkezésre” – idézte a Reuters Lisa Baitont, a Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP) vezérigazgatóját.

Mark Carney miniszterelnök kormánya azonban kijelentette, hogy támogatja az energiabiztonsággal kapcsolatos nemzetközi fellépést, és együttműködik az ágazattal, hogy sürgősen felmérje, mennyiben és milyen gyorsan tud az ország hozzájárulni az energiaválság enyhítéséhez.

Elhalaszthatják a karbantartást

Az egyik lehetőség a tervezett karbantartási munkálatok elhalasztása az olajhomok-létesítményekben a termelés ideiglenes növelés érdekében – erről az ottawai kormány már tárgyalásokat folytat a cégekkel.