EUR/HUF385,06 -0,69% USD/HUF330,8 -0,89% GBP/HUF445,04 -0,67% CHF/HUF426,44 -0,6% PLN/HUF90,39 -0,96% RON/HUF75,6 -0,6% CZK/HUF15,78 -0,82%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX123 626,76 +2,64% MTELEKOM2 085 +0,24% MOL3 724 -0,43% OTP37 400 +4,55% RICHTER11 640 +2,15% OPUS519 +0,39% ANY7 460 +5,09% AUTOWALLIS157,5 +2,22% WABERERS4 920 0% BUMIX9 534,47 +1,77% CETOP4 023,92 -0,75% CETOP NTR2 593,84 +2,88%
Árfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Hatalmasat nyert Putyin az iráni háborún: az oroszoktól korábban elforduló indiai vevők mindent megvesznek, de ezt már csak felárral tehetik

Amerika mentességet adott Indiának a szankciók alól, amit Moszkva könyörtelenül ki is használt. Az orosz olaj már nem diszkontáron kapható, hanem csak súlyos felárral, de az energiaválságtól rettegő India most mindent hajlandó megvenni.
K. B. G.
2026.03.10, 13:16
Frissítve: 2026.03.10, 13:28

Alig kapták meg az ideiglenes mentességet az amerikai szankciók alól az iráni háború árnyékában, az indiai finomítók rögtön felvásároltak minden orosz olajat, amire csak rátehették a kezüket. Vlagyimir Putyin orosz elnök dörzsölheti a tenyerét, hiszen mintegy 30 millió hordónyi orosz olaj talált gazdára, ami korábban az amerikai szankciók miatt kényszerűen rostokolt a tengereken, nemegyszer közel az indiai partokhoz.

Oil,Tanker,Of,Russia,Shadow,Fleet,Used,For,Transportation,Oil
Az orosz olajat szállító tankerek már távolodtak Indiától / Fotó: Photo Magistr / Shutterstock

Az orosz olajon már nincs diszkont, India örülhet, hogy egyáltalán megveheti

A Hormuzi-szoros lezárása miatt ráadásul ez az olaj most jóval drágábban kelt el, mint ha azt a háború előtt adták volna el, de a Bloomberg információi szerint még ezt is megfejelte, hogy a szankciómentességet élvező indiai finomítók nem a korábbi időszakot jellemző diszkonttal, hanem

a Brent árához képest hordónként 2-8 dolláros prémium mellett vették meg az orosz olajat.

Az indiai finomítók mindenféle orosz olajat felvásároltak, legyen szó, Ural, ESPO vagy épp Varandey fajtáról. A fő vevők az állami Indian Oil és a Reliance Industries voltak, melyek külön-külön mintegy 10 millió hordóval vehettek az oroszok olajából.

Az amerikaiak felmentést adtak a szankciók alól, rengeteg olaj talált így gazdára

Az amerikaiak olyan orosz olajra és olajtermékre adtak mentességet, amelyet még március 5. előtt rakodtak tankerekre, és amelyek Indiába érkeztek, egy indiai vállalathoz. Így aztán 

számos tanker, mely korábban nem talált vevőt a dél-ázsiai országban, és már másfelé vette az irányt, most mégis visszafordult a szubkontinens felé.

India hagyományosan nem vásárolt jelentős mennyiségű olajat, ám ez megváltozott az orosz–ukrán háború kitörése az oroszok által kényszerűségből kínált diszkont mellett. Tavaly azonban ez már kiváltotta Donald Trump amerikai elnök haragját, aki ugyan az orosz olajat nem sújtotta szankciókkal, de a két legnagyobb orosz olajvállalatot, a Rosznyeftyet és a Lukoilt igen.

India 2024 nyarán vásárolta a legtöbb orosz olajat, ami akkor a napi 2 millió hordót is meghaladta. Februárra azonban az amerikai nyomás eredményeképp ez napi 1,06 millió hordóra csökkent a Kpler adatai szerint.

181 cikk

 

