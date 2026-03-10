Hatalmasat nyert Putyin az iráni háborún: az oroszoktól korábban elforduló indiai vevők mindent megvesznek, de ezt már csak felárral tehetik

Alig kapták meg az ideiglenes mentességet az amerikai szankciók alól az iráni háború árnyékában, az indiai finomítók rögtön felvásároltak minden orosz olajat, amire csak rátehették a kezüket. Vlagyimir Putyin orosz elnök dörzsölheti a tenyerét, hiszen mintegy 30 millió hordónyi orosz olaj talált gazdára, ami korábban az amerikai szankciók miatt kényszerűen rostokolt a tengereken, nemegyszer közel az indiai partokhoz.

Az orosz olajat szállító tankerek már távolodtak Indiától / Fotó: Photo Magistr / Shutterstock

Az orosz olajon már nincs diszkont, India örülhet, hogy egyáltalán megveheti

A Hormuzi-szoros lezárása miatt ráadásul ez az olaj most jóval drágábban kelt el, mint ha azt a háború előtt adták volna el, de a Bloomberg információi szerint még ezt is megfejelte, hogy a szankciómentességet élvező indiai finomítók nem a korábbi időszakot jellemző diszkonttal, hanem

a Brent árához képest hordónként 2-8 dolláros prémium mellett vették meg az orosz olajat.

Az indiai finomítók mindenféle orosz olajat felvásároltak, legyen szó, Ural, ESPO vagy épp Varandey fajtáról. A fő vevők az állami Indian Oil és a Reliance Industries voltak, melyek külön-külön mintegy 10 millió hordóval vehettek az oroszok olajából.

Az amerikaiak felmentést adtak a szankciók alól, rengeteg olaj talált így gazdára

Az amerikaiak olyan orosz olajra és olajtermékre adtak mentességet, amelyet még március 5. előtt rakodtak tankerekre, és amelyek Indiába érkeztek, egy indiai vállalathoz. Így aztán

számos tanker, mely korábban nem talált vevőt a dél-ázsiai országban, és már másfelé vette az irányt, most mégis visszafordult a szubkontinens felé.

India hagyományosan nem vásárolt jelentős mennyiségű olajat, ám ez megváltozott az orosz–ukrán háború kitörése az oroszok által kényszerűségből kínált diszkont mellett. Tavaly azonban ez már kiváltotta Donald Trump amerikai elnök haragját, aki ugyan az orosz olajat nem sújtotta szankciókkal, de a két legnagyobb orosz olajvállalatot, a Rosznyeftyet és a Lukoilt igen.

India 2024 nyarán vásárolta a legtöbb orosz olajat, ami akkor a napi 2 millió hordót is meghaladta. Februárra azonban az amerikai nyomás eredményeképp ez napi 1,06 millió hordóra csökkent a Kpler adatai szerint.