Barátság-vezeték: azonnal reagált a magyar kormány Ursula von der Leyen bejelentésére, valami nagyon nem stimmel – „Fejezze be Zelenszkijjel a színházat”

Közel két hónapja tart a vita Magyarország és Ukrajna között az olajszállítások körül, Brüsszel most látszólag lépéseket ígér. Az ukrán olajblokád ügyében Ursula von der Leyen most végre megszólalt, Szijjártó Péter szerint azonban nem valódi fordulatról, hanem tudatos politikai kommunikációról van szó, és színjáték az egész.
2026.03.17, 14:26
Frissítve: 2026.03.17, 15:11

Látszólag felébredtek Ursula von der Leyenék az ukrán olajblokád ügyében, de ez csak színjáték – mondja legújabb Facebook-videójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető úgy fogalmazott: meglepő, hogy Brüsszel csak most ébred rá arra, hogy Magyarország és Szlovákia közel 50 napja olajellátási korlátozással szembesül. Szerinte a mostani nyilatkozat azt a látszatot kelti, mintha az Európai Bizottság most kezdene el foglalkozni az üggyel, miközben a háttérben már korábban is tisztában lehettek a fejleményekkel.

Fotó: Mol

A tárcavezető úgy fogalmazott: „Guten Morgen, ideje volt, hogy Brüsszel is észrevegye a problémát”, ugyanakkor szerinte félrevezető azt sugallni, hogy ez egy új felismerés. Állítása szerint az ukrán döntéseket Brüsszellel és más európai szereplőkkel egyeztetve hozták meg, így az Európai Bizottság pontosan tudott a kialakuló helyzetről. Szijjártó Péter értelmezése szerint ezért 

a mostani kommunikáció inkább politikai színjáték, mintsem valódi fordulat.

A miniszter arról is beszélt, hogy az olajszállítás korlátozásáról szóló döntés egy biztonságpolitikai fórumon született meg, ahol ukrán és nyugat-európai szereplők közösen egyeztettek. Szerinte a lépés mögött politikai szándék áll, és az intézkedés következményeivel – így egy esetleges ellátási válsággal – is tisztában voltak a döntéshozók.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: a Barátság kőolajvezeték műszaki állapotával kapcsolatban nincs probléma, az szerinte alkalmas lenne az azonnali szállításra. Ennek ellenére a vezeték továbbra sem működik, amit a magyar kormány politikai döntés következményének tart. A külügyminiszter felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és Ursula von der Leyent, hogy 

fejezzék be a színházat, és haladéktalanul indítsák újra az olajszállítást.

A külügyminiszter kitért arra is, hogy Magyarország felkészült a kialakult helyzet kezelésére. Elmondása szerint a kormány alternatív szállítási útvonalakat szervezett, tengeri importot rendelt meg, valamint feltöltötte a stratégiai tartalékokat. Emellett Szlovákiával közös vezetéki fejlesztéseken is dolgoznak, hogy csökkentsék a jövőbeni kitettséget.

Szijjártó Péter szerint mindezek ellenére világos, hogy az olajkorlátozás mögött nem technikai, hanem politikai megfontolások állnak, és a mostani brüsszeli kommunikáció ezt próbálja elfedni.

 

Ursula von der Leyen bejelentést tett a Barátság-vezetékről, megvan a megállapodás az ukránokkal

Az Európai Tanács állásfoglalása szerint kedden azonnali egyeztetéseket indítottak el a megtámadott Barátság-vezeték újraindítása érdekében. Ursula von der Leyen X-en megosztott állásfoglalásban emlékeztetett , hogy a január 27-i orosz támadások miatt megszakadt a Barátság-vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába érkező kőolajszállítás. 

Az Európai Unió ezért a tagállamokkal és Ukrajnával együttműködve intenzív tárgyalásokat folytat annak érdekében, hogy mielőbb helyreálljon az ellátás.

Az Európai Unió technikai támogatást és finanszírozást ajánlott fel Ukrajnának. Az ukrán fél üdvözölte és elfogadta ezt az ajánlatot – olvasható az Európai Bizottság elnökének posztjában. „Elsődleges célunk az, hogy biztosítsuk minden európai polgár energiabiztonságát. Ennek jegyében továbbra is együttműködünk az érintett felekkel annak érdekében, hogy alternatív útvonalakat találjunk a nem orosz eredetű nyersolaj Közép- és Kelet-Európába történő szállítására” – olvasható a közleményben.

