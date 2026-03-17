Barátság-vezeték: azonnal reagált a magyar kormány Ursula von der Leyen bejelentésére, valami nagyon nem stimmel – „Fejezze be Zelenszkijjel a színházat”

Látszólag felébredtek Ursula von der Leyenék az ukrán olajblokád ügyében, de ez csak színjáték – mondja legújabb Facebook-videójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető úgy fogalmazott: meglepő, hogy Brüsszel csak most ébred rá arra, hogy Magyarország és Szlovákia közel 50 napja olajellátási korlátozással szembesül. Szerinte a mostani nyilatkozat azt a látszatot kelti, mintha az Európai Bizottság most kezdene el foglalkozni az üggyel, miközben a háttérben már korábban is tisztában lehettek a fejleményekkel.

Ukrán olajblokád: Brüsszel látszólag felébredt 50 nap után, de ez csak színjáték – „Kijev mindent leegyeztet Brüsszellel és Berlinnel” – Fotó: Mol

A tárcavezető úgy fogalmazott: „Guten Morgen, ideje volt, hogy Brüsszel is észrevegye a problémát”, ugyanakkor szerinte félrevezető azt sugallni, hogy ez egy új felismerés. Állítása szerint az ukrán döntéseket Brüsszellel és más európai szereplőkkel egyeztetve hozták meg, így az Európai Bizottság pontosan tudott a kialakuló helyzetről. Szijjártó Péter értelmezése szerint ezért

a mostani kommunikáció inkább politikai színjáték, mintsem valódi fordulat.

A miniszter arról is beszélt, hogy az olajszállítás korlátozásáról szóló döntés egy biztonságpolitikai fórumon született meg, ahol ukrán és nyugat-európai szereplők közösen egyeztettek. Szerinte a lépés mögött politikai szándék áll, és az intézkedés következményeivel – így egy esetleges ellátási válsággal – is tisztában voltak a döntéshozók.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: a Barátság kőolajvezeték műszaki állapotával kapcsolatban nincs probléma, az szerinte alkalmas lenne az azonnali szállításra. Ennek ellenére a vezeték továbbra sem működik, amit a magyar kormány politikai döntés következményének tart. A külügyminiszter felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és Ursula von der Leyent, hogy

fejezzék be a színházat, és haladéktalanul indítsák újra az olajszállítást.

A külügyminiszter kitért arra is, hogy Magyarország felkészült a kialakult helyzet kezelésére. Elmondása szerint a kormány alternatív szállítási útvonalakat szervezett, tengeri importot rendelt meg, valamint feltöltötte a stratégiai tartalékokat. Emellett Szlovákiával közös vezetéki fejlesztéseken is dolgoznak, hogy csökkentsék a jövőbeni kitettséget.