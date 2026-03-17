Rendkívüli: Ursula von der Leyen bejelentést tett a Barátság vezetékről, megvan a megállapodás az ukránokkal – baljós mondat hangzott el az orosz olajról

Azonnali egyeztetéseket indítottak el a megtámadott a Barátság vezeték újraindítása érdekébe – olvasható az Európai Tanács állásfoglalásában.

Ursula von der Leyen bejelentést tett a Barátság vezetékről / Fotó: Kenzo Tribouillard / AFP

Ursula von der Leyen az X-en megosztott állásfoglalásban emlékeztetett , hogy a január 27-i orosz támadások miatt megszakadt a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába érkező kőolajszállítás. Az Európai Unió ezért a tagállamokkal és Ukrajnával együttműködve intenzív tárgyalásokat folytat annak érdekében, hogy mielőbb helyreálljon az ellátás.

Az Európai Unió technikai támogatást és finanszírozást ajánlott fel Ukrajnának. Az ukrán fél üdvözölte és elfogadta ezt az ajánlatot

– olvasható az Európai Bizottság elnökének posztjában.

Hozzátette a közlemény, hogy az európai szakértők azonnal rendelkezésre állnak.

„Elsődleges célunk az, hogy biztosítsuk minden európai polgár energiabiztonságát. Ennek jegyében továbbra is együttműködünk az érintett felekkel annak érdekében, hogy alternatív útvonalakat találjunk a nem orosz eredetű nyersolaj Közép- és Kelet-Európába történő szállítására” – olvasható a közleményben.

Kedden az Európai Tanács elnöke, Antonio Costa közölte, hogy

Az EU-nak küldött levelében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt írta, hogy a vezeték helyreállítási munkálatai a végéhez közelednek, és a szivattyúállomás várhatóan másfél hónapon belül újra működhet – feltéve, hogy nem történnek újabb orosz támadások.

„Azok a vádak, amelyek szerint Ukrajna szándékosan akadályozza a kőolaj szállítását a Barátság vezetéken, alaptalanok. A fennakadások a közelmúltban történt orosz terrorista támadások következményei, amelyek a vezetéket és a környező infrastruktúrát érték” – írta Zelenszkij.

Hangsúlyozta, hogy Ukrajna megbízható energetikai partner az Európai Unió számára, és teljes mértékben eleget tesz az EU felé vállalt kötelezettségeinek.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Volodimir Zelenszkij szerint a orosz légi csapásban megrongált vezeték műszaki helyreállítása két hónapon belül lenne lehetséges.