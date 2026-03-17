Deviza
Barátság kőolajvezeték
energia
Ursula von der Leyen

Rendkívüli: Ursula von der Leyen bejelentést tett a Barátság vezetékről, megvan a megállapodás az ukránokkal – baljós mondat hangzott el az orosz olajról

Az EU azonnali lépéseket tett a Barátság vezeték helyreállítására. Zelenszkij korábban kijelentette: nem támogatja a vezeték újraindítását.
VG
2026.03.17, 12:33
Frissítve: 2026.03.17, 13:13

Azonnali egyeztetéseket indítottak el a megtámadott a Barátság vezeték újraindítása érdekébe – olvasható az Európai Tanács állásfoglalásában.

Ursula von der Leyen bejelentést tett a Barátság vezetékről / Fotó: Kenzo Tribouillard / AFP

Ursula von der Leyen az X-en megosztott állásfoglalásban emlékeztetett , hogy a január 27-i orosz támadások miatt megszakadt a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába érkező kőolajszállítás. Az Európai Unió ezért a tagállamokkal és Ukrajnával együttműködve intenzív tárgyalásokat folytat annak érdekében, hogy mielőbb helyreálljon az ellátás.

Az Európai Unió technikai támogatást és finanszírozást ajánlott fel Ukrajnának. Az ukrán fél üdvözölte és elfogadta ezt az ajánlatot

– olvasható az Európai Bizottság elnökének posztjában.

Hozzátette a közlemény, hogy az európai szakértők azonnal rendelkezésre állnak. 

„Elsődleges célunk az, hogy biztosítsuk minden európai polgár energiabiztonságát. Ennek jegyében továbbra is együttműködünk az érintett felekkel annak érdekében, hogy alternatív útvonalakat találjunk a nem orosz eredetű nyersolaj Közép- és Kelet-Európába történő szállítására” – olvasható a közleményben.

Kedden az Európai Tanács elnöke, Antonio Costa közölte, hogy 

Ukrajna elfogadta az Európai Unió technikai támogatásra és finanszírozásra vonatkozó ajánlatát.

Az EU-nak küldött levelében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt írta, hogy a vezeték helyreállítási munkálatai a végéhez közelednek, és a szivattyúállomás várhatóan másfél hónapon belül újra működhet – feltéve, hogy nem történnek újabb orosz támadások.

„Azok a vádak, amelyek szerint Ukrajna szándékosan akadályozza a kőolaj szállítását a Barátság vezetéken, alaptalanok. A fennakadások a közelmúltban történt orosz terrorista támadások következményei, amelyek a vezetéket és a környező infrastruktúrát érték” – írta Zelenszkij.

Hangsúlyozta, hogy Ukrajna megbízható energetikai partner az Európai Unió számára, és teljes mértékben eleget tesz az EU felé vállalt kötelezettségeinek.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Volodimir Zelenszkij szerint a orosz légi csapásban megrongált vezeték műszaki helyreállítása két hónapon belül lenne lehetséges.

Zelenszkij arról is beszélt, hogy a 90 milliárd eurós finanszírozásról szóló döntést mind a 27 európai uniós tagállam elfogadta, azt azonban egyetlen személy blokkolta, akinek szerinte erre nem lett volna joga, mégis megtette. Az ukrán elnök ezzel Orbán Viktorra utalt. Magyarország és Ukrajna viszonya az elmúlt hetekben tovább romlott a Barátság kőolajvezeték leállása és blokkolása miatt.

„Nem én robbantottam fel a Barátságot. Ez tény, és ezt senki nem vitathatja. A Barátságot olyan légi csapások rongálták meg, amelyek Oroszország felől érkeztek. Ez több alkalommal is megtörtént. És mindegyikről létezik dokumentáció” – emelte ki Zelenszkij. A vezeték újraindítása kapcsán azonban hozzátette:

Nyíltan kimondom, ellene vagyok.

Az ukrán elnök hozzátette, hogy a Barátság kőolajvezeték javításának ügye egy szélesebb tárgyalási folyamat része, amely Ukrajna pénzügyi támogatásáról és EU-tagságáról szól.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
