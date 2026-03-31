Ursula von der Leyent így még nem alázták meg, elege lett belőle az uniós ország miniszterelnökének: "Már tényleg senki sem veszi önt komolyan"

Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint az Európai Bizottság kettős mércét alkalmaz, és Ukrajna érdekeit helyezi előtérbe Szlovákia és más uniós tagállamok kárára. Pozsonyban tartott sajtótájékoztatóján élesen bírálta Ursula von der Leyent, amiért állítása szerint megegyezett Volodimir Zelenszkijjel abban, hogy nem engedik az uniós szakértőknek a Barátság kőolajvezeték helyszíni vizsgálatát.
2026.03.31, 06:40
Frissítve: 2026.03.31, 06:40

Az Európai Bizottság kettős mércét alkalmaz, Ukrajnát részesíti előnyben az európai uniós tagállamok kárára, Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök pedig megegyezhetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel abban, hogy az uniós vizsgálócsoportnak nem engedik meg a Barátság kőolajvezeték állapotának helyszíni vizsgálatát – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök Pozsonyban hétfőn.

European Council Summit In Brussels - March 2026 Robert Fico: Ursula von der Leyen összejátszik Volodimir Zelenszkijjel a Barátság kőolajvezeték ügyében
Robert Fico ezekkel a szavakkal az Európai Bizottság Pozsonynak küldött hivatalos levelére reagált, amelyben a Szlovákia által a dízelüzemanyagra bevezetett korlátozások, konkrétan a külföldiek számára érvényesített külön árszabás visszavonását követeli.

A szlovák miniszterelnök azt, hogy a brüsszeli bizottság magának tulajdonítja a jogot, hogy Pozsony intézkedését visszájára fordítsa, felháborítónak nevezte és rámutatott: a bizottság kettős mércét alkalmaz, és egyértelmű példáját adta annak, hogy Ukrajna érdekeit részesíti előnyben egy uniós tagállam kárára.

Ez Szlovákia és Magyarország, de egész Közép-Európa gazdasági érdekeinek megkárosítása, mert ha a Barátság kőolajvezeték működne, nem lennének ilyen problémáink

 – emelte ki Robert Fico, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség is idézte.

A szlovák miniszterelnök bírálta Ursula von der Leyent amiatt is, hogy nem képes rákényszeríteni Zelenszkijt arra, hogy megengedje az uniós vizsgálócsoportnak, hogy helyszínen vizsgálja meg a Barátság kőolajvezeték állapotát.

"Már tényleg senki sem veszi önt komolyan, hogyhogy nem képes elintézni azt sem, hogy a vizsgálócsoport három vagy négy embere odamehessen megnézni a kőolajvezetéket? Vagy szándékosan, Zelenszkij elnökkel való megegyezés alapján csinálja ezt? Én kimondom: meggyőződésem, hogy megegyezett Zelenszkij elnökkel ebben az eljárásban" – hangsúlyozta Robert Fico.

Szlovákia és Magyarország sincs képviselve

A kormányfő bírálta azt is, hogy az Ukrajnába küldött uniós vizsgálócsoportban nincs képviselve sem Szlovákia, sem Magyarország, tehát a fennálló helyzetben leginkább érintett tagállamok. 

A szlovák miniszterelnök hangot adott azon nézetének is, hogy az Európai Bizottság az ügyben tanúsított hozzáállásával a szlovákiai politikai küzdelmet is befolyásolni igyekszik, arra számítva, hogy egy olyan helyzetet teremthet, amely árthat a jelenlegi kormánynak a jövőre esedékes választások előtt.

A Barátság kőolajvezeték leállítása miatt Szlovákiában februárban kőolaj-szükséghelyzetet, illetve néhány hete a dízelüzemanyagra vonatkozó korlátozásokat is be kellett bevezetni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu