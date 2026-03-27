Ukrán kényszersorozás: az Amerikából kitoloncolt férfiakat már a határon elviszik, sokan haza sem jutnak

Az Egyesült Államokból kitoloncolt ukrán férfiak egy része szinte azonnal a frontra kerül. A beszámolók szerint több esetben a határátlépést követően már meg is kezdődik az ukrán sorozás, így az érintetteknek nincs lehetőségük hazatérni vagy találkozni családjukkal.

A beszámolók alapján Volodimir Dudnikot közvetlenül Ukrajnába érkezése után vették őrizetbe, majd katonai kiképzésre vitték. A 28 éves férfi végül drónkezelőként került a kelet-ukrajnai frontra, miután 51 napos alapkiképzésen vett részt. Elmondása szerint

számított a besorozásra, de abban bízott, hogy legalább rövid időre hazatérhet családjához.

Az amerikai bevándorlási politika szigorítása jelentősen növelte a kitoloncolások számát. Ez az ukrán állampolgárokat is érinti, különösen a hadköteles korú férfiakat, akik Ukrajnában 25 és 60 év között mozgósíthatók – írja a Kárpáti Igaz Szó a CNN beszámolója alapján.

Egy novemberi deportálási járaton például 45 ukrán férfit szállítottak vissza, akik közül 24-et a hatóságok a mozgósítás elkerülése miatt köröztek. Őket közvetlenül a hadkiegészítő szervekhez irányították. Több érintett arról számolt be, hogy az ellenőrzések gyorsak és formálisak voltak:

egyes esetekben az orvosi vizsgálat mindössze néhány percig tartott, mielőtt szolgálatra alkalmasnak minősítették őket.

A több mint négy éve tartó háború jelentős emberállományt köt le, miközben a hatóságok becslése szerint mintegy kétmillió férfit köröznek a sorozás elkerülése miatt, és körülbelül 200 ezer katona engedély nélkül hiányzik az állományból.

A kitoloncolások ugyanakkor bizonytalanságot keltenek az Egyesült Államokban élő ukránok körében is: az Egység Ukrajnáért program keretében több százezer ember kapott ideiglenes védelmet, azonban a jogi helyzetük egyre kiszámíthatatlanabbá vált. Az amerikai hatóságok szélesebb jogköröket kaptak a kitoloncolások végrehajtására, és egyes esetekben olyanokat is érint a döntés, akik kisebb szabálysértéseket követtek el, vagy nem rendelkeznek büntetett előélettel.

A megszólaltatott érintettek véleménye megoszlik: többen igazságtalannak tartják a helyzetüket, míg mások úgy vélik, hogy a háborús körülmények között kötelességük részt venni az ország védelmében. A folyamat mindenesetre újabb kihívás elé állítja Ukrajnát, ahol a katonai utánpótlás biztosítása egyre nagyobb nyomás alá helyezi a társadalmat.