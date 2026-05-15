Fordított agyelszívás: lesben állnak Amerikában, fejvadászok mennek rá a „tengeri teknősökre" – visznek mindenkit, akit csak tudnak

A kínai tehetségek számára évtizedeken keresztül az jelentette a sikert, ha az Egyesült Államok technológiai szektorában tudtak karriert befutni. Ez a helyzet most megváltozott, egyre többen térnek haza, hogy támogassák Peking erőfeszítéseit saját Szilícium-völgy fejlesztésében. A fordított agyelszívás egyre több olyan fiatalt is visszacsábít, aki külföldön szerzett diplomát.

A fordított agyelszívás most hazacsábítja a kínaiakat az Egyesül Államokból / Fotó: Xinhua via AFP

A trend egyre nyilvánvalóbb, és a kínai kormányzat szerint nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a világ második legnagyobb gazdasága megelőzze az elsőt egy sor, a jövőben egyre fontosabb területen, mint például a mesterséges intelligencia (MI), a robotika és az orvosi kutatás.

A már bizonyított szakembereket keresőknek van miből válogatniuk, mert a nagy amerikai cégek, például

a Meta,

a Google,

a Microsoft,

az Amazon

jelentős létszámleépítésekbe kezdett, több ezer embertől válnak meg – akik szabad prédát jelentenek a kínai konkurensek számára, amelyet utóbbiak ki is használnak.

Vezető szakembereket csábít haza a fordított agyelszívás

A Meta létszámleépítésének hírére azonnal a kaliforniai Menlo Parkba utazott a The Wall Street Journal tudósítása szerint Allen Szun pekingi fejvadász is, hogy hazacsábítsa a legnagyobb kínai tech cégekhez a honfitársait.

Nagyon versenyképes kompenzációt ajánlanak

– vallotta be az amerikai gazdasági napilapnak, ami egyébként abból is nyilvánvaló, hogy ki mindenkit sikerült az elmúlt időben megszerezniük.

Ösztönzőkkel csábítják a fiatalokat / Fotó: Xinhua via AFP

Ma már kínai cégnél dolgozik Vu Jong-huj, a Google korábbi kutatásokért felelős alelnöke, aki segített a Gemini kifejlesztésében, most pedig ugyanezt a posztot tölti be a TikTok anyacégénél, a ByteDance-nél.

Hazatért Jao Sun-ju, az OpenAI korábbi kutatója is, aki most a Tencent Holding vezető MI-kutatója.

Fájni fog a „tengeri teknősök” távozása az amerikai gazdaságnak

Kínában külön nevet is adtak a hazatérőknek: „tengeri teknősöknek” (hajkuj) hívják őket, mert ennek a fajtának a nőstényei évekig bolyonganak az óceánban, de aztán visszatérnek a születési helyükre.

A trendnek komoly hatása lesz az amerikai gazdaság versenyképességére a jövőt illetően is, mert elveszítenek sok kiemelkedő tehetséget:

tavaly 12 százalékkal több Egyesült Államokban diplomát szerzett kínai ért haza, mint egy évvel korábban,

2018-hoz képest pedig több mint duplájára nőtt a számuk.