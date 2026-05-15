Deviza
EUR/HUF360,1 +0,61% USD/HUF309,31 +0,8% GBP/HUF413,22 +0,54% CHF/HUF393,86 +0,67% PLN/HUF84,78 +0,53% RON/HUF69,21 +0,58% CZK/HUF14,79 +0,51% EUR/HUF360,1 +0,61% USD/HUF309,31 +0,8% GBP/HUF413,22 +0,54% CHF/HUF393,86 +0,67% PLN/HUF84,78 +0,53% RON/HUF69,21 +0,58% CZK/HUF14,79 +0,51%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Oroszország
rakéta
hadiipar

Már bevethető Putyinék új gyilkosa: 35 ezer kilométeres hatótávolsággal bír Sátán, városnyi pusztításokra tervezték – Amerika most van komoly bajban

Sikeres teszten van túl az orosz hadsereg legújabb ballisztikus rakétája, így a fegyver hamarosan rendszeresítésre kerül. Az új fejlesztés képes minden, modern rakétavédelmi rendszert kijátszani, de Putyinnak ez sem elég, az orosz elnök folytatja a nukleáris csapásmérő eszközök modernizációját.
VG
2026.05.15, 07:40
Frissítve: 2026.05.15, 08:08

A világ legerősebb interkontinentális ballisztikus rakétája akár már az év végén aktív szolgálatba léphet, ez pedig fejfájást okozhat a transzatlanti szövetségi rendszer tagjainak, mivel orosz források szerint a fegyver képes kijátszani a legmodernebb elhárító rendszereket is.

Hamarosan aktív szolgálatba lép az orosz csodarakéta
Hamarosan aktív szolgálatba lép az orosz csodarakéta / Fotó: AFP PHOTO / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY

Az új RSz–28 Szarmat, vagy NATO-kódnéven csak Sátán-2 a mára elavultnak számító, szovjet R–36M Vojevodat (Sátán-1) váltja majd.

A Sátán-2 rakétáról

A fejlesztések a 2000-es években kezdődtek, a tervezést pedig a Makejev Állami Rakétaközpont mérnökei végezték. Az iroda 2011-ben nyerte el a tendert, melynek célja a Sátán-1 leváltása, és a rendszer modernizálása volt. A hamarosan nyugdíjba vonuló rakéta:

  • tömege 211 tonna, 
  • hossza 34 méter,
  • míg gyorsítófokozata 250 tonnás tolóerőt biztosít
  • és egy maximálisan 9 tonna tömegű robbanófej szállítására képes.

A szovjet időkből származó technika legújabb variánsának hatótávolsága 11 000 kilométer, pontossága pedig 500 méter, ami stratégiai nukleáris fegyverek esetében elfogadhatónak számít.

A Sátán-1 gyártása a Szovjetunió felbomlása előtt az ukrajnai Dnyipropetrovszkban folyt, így 1991 után a rakéták és az indítóállomások Oroszországban, míg a szakemberek és műszaki dokumentáció Ukrajnában maradtak.

A politikai átalakulást követően a technika továbbfejlesztése ellehetetlenült, így az orosz mérnökök egy új, az elődjénél sokkal modernebb rakéta tervein kezdtek dolgozni. Az új fegyverről szóló bejelentések 2013-ban érkeztek, az első tesztre pedig 2017-ben került sor, míg 2022 áprilisában megtörtént az első indítás. 2026-ra a Sátán-2 bevethetővé vált, így orosz jelentések szerint akár már év végére aktív szolgálatba állhat.

Az új rakéta:

  • Hatótávolsága 35 000 kilométer,
  • nem orbitális, hanem szuborbitális pályán mozog,
  • pontossága pedig 10 méter, ami a cirkálórakéták teljesítményével vetekszik.

Orosz szakértők szerint habár az Egyesült Államok jelenleg is a nukleáris arzenáljának fejlesztésén dolgozik, lemaradásban lehetnek:

Abban az országban, amely elsőként fejlesztett ki nukleáris fegyvert, bármilyen furcsán hangzik is, elvesztek a nukleáris kompetenciák. Nincsenek fejlesztések, nincsenek szakemberek, nincsenek rendhagyó megoldások. Csak pénz van, de azzal nem lehet rakétákat indítani, tesztindításokat pedig nem látunk

− mondta Viktor Litovkin, katonai szakértő, majd hozzátette, hogy a Sátán-2 ereje tíz megatonna, ezért teljes városok elpusztítására is képes lehet.

A fegyver fejlesztésénél szempont volt, hogy képes legyen áttörni az Egyesült Államok Aranykupola nevű rakétavédelmi rendszerét, amit Alekszej Leonokov, katonai szakértő szerint a mérnökök elértek:

Biztosan képes áttörni bármilyen rakétavédelmet, bármilyen kupolát. Legyen az arany, vagy akár platina

− fogalmazott, majd arról is beszámolt, hogy az orosz rakéta számos eszközzel felszerelhető. Képes célba juttatni 10 nagy-, vagy 16 kisméretű robbanófejet, elhárító eszközöket, vagy akár hiperszonikus siklógépet is. Emellett olyan modern repülésirányító berendezésekkel van szerelve, amit először az Oresnyik kapott meg.

Vlagyimir Putyin további fejlesztéseket sürget

A Moszkvai Hőtechnikai Intézet május 13-án ünnepelte fennállásának 80. évfordulóját, a rendezvényen pedig Vlagyimir Putyin is részt vett. 

Az intézet az orosz hadiipar egyik kulcsfontosságú központja, melyet 1946-ban a Szovjetunió mezőgazdasági gépgyártási minisztériuma alapított. Kutatói az 1950-es évek óta foglalkoznak olyan rakéták fejlesztésével, melyek nukleáris robbanófejek hordozására képesek.

Az orosz elnök beszédet is tartott, amelyben felvázolta terveit, illetve kiemelte, hogy az intézet fejlesztései világszínvonalat képviselnek:

Hatalmas technológiai tudás halmozódott fel az évtizedek folyamán. Mindmáig használjuk azokat a fejlesztéseket, melyeket elődeink hagytak ránk

− fogalmazott Putyin, majd hozzátette, hogy a nukleáris csapásmérő eszközök fejlesztése továbbra is napirenden van és Oroszország olyan rakétákat tervez, melyek minden védelmi rendszert képesek áttörni.

A hőtechnikai intézet nem csupán fegyverekkel foglalkozik, fejlesztéseik jelen vannak az olajiparban és a közlekedési ágazatokban is.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu