Deviza
EUR/HUF360,1 +0,61% USD/HUF309,31 +0,8% GBP/HUF413,22 +0,54% CHF/HUF393,86 +0,67% PLN/HUF84,78 +0,53% RON/HUF69,21 +0,58% CZK/HUF14,79 +0,51% EUR/HUF360,1 +0,61% USD/HUF309,31 +0,8% GBP/HUF413,22 +0,54% CHF/HUF393,86 +0,67% PLN/HUF84,78 +0,53% RON/HUF69,21 +0,58% CZK/HUF14,79 +0,51%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipar
dongfeng
Stellantis

Döntött Európa egyik legnagyobb autógyártója: Kínába költözik, ott gyártja az új modelljeit – elkeserítő a magyarázat

A Stellantis jelentős kínai befektetéssel erősítené pozícióit a világ legnagyobb autópiacán. A francia–amerikai–olasz csoport a Dongfenggel közösen új Peugeot- és Jeep-modelleket gyárt majd Kínában, részben exportra is.
VG
2026.05.15, 07:51
Frissítve: 2026.05.15, 07:58

A Stellantis véglegesítette az egymilliárd eurós megállapodást a kínai állami tulajdonú Dongfenggel, amelynek keretében Peugeot és Jeep márkájú járműveket gyártanak majd Kínában. Az európai autókonszern ezzel próbálja jobban megvetni a lábát a világ legnagyobb autópiacán, miközben az iparág jelentős átalakuláson megy keresztül – írja a Financial Times.

A Stellantis egymilliárd eurós megállapodást kötött a Dongfenggel Peugeot és Jeep modellek gyártására
A Stellantis egymilliárd eurós kínai megállapodást kötött a Dongfenggel / Fotó: AFP

A Fiat, Peugeot és Jeep márkákat tulajdonló csoport pénteki bejelentése szerint a wuhani székhelyű Dongfenggel létrehozott közös vállalatban új modelleket készítenek elsősorban a kínai piacra, de exportra is. A projektben az összbefektetés meghaladja a nyolcmilliárd jüant (kb. egymilliárd eurót), ebből a Stellantis 130 millió euróval járul hozzá.

A Dongfeng wuhani üzemében 2027-től két új Peugeot márkájú új energiajárművet (NEV) és két Jeep off-road hibridet gyártanak majd. A megállapodás jól illusztrálja, hogy a nyugati autógyártók egyre inkább rászorulnak a kínai partnerekkel való együttműködésre, ha lépést akarnak tartani a szoftverek, akkumulátorok és az önvezető technológiák területén tapasztalható gyors kínai fejlődéssel.

Egyúttal ez is példázza, hogy a külföldi cégek egyre gyakrabban terveznek Kínában gyártott elektromos járműveket exportálni, kihasználva az alacsonyabb költségeket és a fejlettebb technológiát, bár ez hosszú távon veszélyeztetheti a más régiókban lévő gyáraik versenyképességét. A Stellantis szerint a projektet a Hubei tartomány kedvező iparpolitikája is támogatja. 

Ez rámutat arra, hogy a külföldi gyártók gyakran profitálnak azokból az állami intézkedésekből, amelyeket ugyanakkor európai és amerikai politikusok élesen bírálnak.

A kínai terjeszkedés azonban kihívásokkal teli. Az idei évben lassult az autóeladások növekedése Kínában, a benzines modellek eladásai összeomlottak, az elektromos járművek iránti robbanásszerű kereslet pedig mérséklődött. A túlkínálat és a brutális árverseny mellett a kínai vevők egyre kevésbé preferálják a külföldi márkákat: piaci részesedésük 2020-as 64 százalékról tavalyra mintegy 30 százalékra csökkent.

A megállapodás egyben a Stellantis és a Dongfeng korábbi kapcsolatának újjáélesztését jelenti. A Dongfeng továbbra is rendelkezik részesedéssel az európai vállalatban. Mindez mindössze egy héttel azután történt, hogy a Stellantis bejelentette partnerségének bővítését a Leapmotorral, amelynek keretében átadja egyik spanyol gyárát a kínai vállalatnak. Emellett tárgyalások folynak a Dongfenggel az európai gyártásba való bővítésről is.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu