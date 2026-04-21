Bombafenyegetési hullám söpört végig Magyarországtól délre
Elsősorban iskolákat és bevásárlóközpontokat célzó bombafenyegetési hullám söpört végig a hetekben a Nyugat-Balkánon, a legutóbb Bosznia-Hercegovinában, Montenegróban és Horvátországban kaptak fenyegető üzeneteket – derül ki az érintett hatóságok közléseiből.
Március vége óta Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában, Montenegróban, Észak-Macedóniában és Horvátországban is sorra érkeznek e-mailben küldött pokolgépes fenyegetések, amelyek miatt több tucat iskolát, bevásárlóközpontot, szállodát és más intézményt kellett kiüríteni.
Az első ilyen esetet ebben az évben március 30-án jegyezték fel, amely miatt Banja Lukában kiürítettek több általános iskolát, és felfüggesztették a tanítást. Már másnap Belgrádban és Nisben ürítették ki a bevásárlóközpontokat hasonló fenyegetések miatt.
Április közepére a bombariadók szállodákat, bevásárlóközpontokat és iskolákat egyaránt érintettek. Április 16-án Szarajevóban bevásárlóközpontokat ért fenyegetés, a belügyminisztérium közlése szerint az egyik e-mailben halálos fenyegetés is szerepelt Denis Becirovic, a boszniai államelnökség bosnyák tagja ellen. Ugyanezen a napon a szerbiai Pancsován ki kellett üríteni egy hotelt, ahol éppen szeminárium zajlott.
Egy nappal később montenegrói bevásárlóközpontokat ürítettek ki Budván és Podgoricában. Ezzel egy időben Niksicben, valamint a boszniai Zenicában oktatási intézmények kaptak fenyegetéseket. Néhány napja pedig Szkopje két nagy bevásárlóközpontjában volt bombariadó.
Hétfőn a montenegrói Bar két középiskoláját, valamint több boszniai általános és középiskolát ért fenyegetés, így a tanítást felfüggesztették. Kedden a boszniai Tuzla kanton iskoláihoz és rendőri szerveihez érkeztek bombafenyegetések, ami ismét az oktatás szüneteltetéséhez vezetett. Ezzel egy időben bombafenyegetést kapott több zágrábi középiskola, ami miatt az érintett intézményeket kiürítették, és a tanítás nem kezdődött meg.
A Bosznia-hercegovinai Föderáció terrorizmus elleni küzdelemmel foglalkozó osztályának vezetője az N1 regionális hírtelevízióban közölte: a rendőrség a legtöbb esetben azonosította a hamis fenyegetések küldőit. Srdjan Micic úgy fogalmazott, a korábbi hasonló esetekben az elkövetők többnyire diákok, gyakran kiskorúak voltak, akik eredetileg az iskolák működésének megbénítását tűzték ki célul, később azonban „túllőttek a célon”, és bevásárlóközpontokat, valamint különböző állami intézményeket is fenyegettek.
Egy sor vidéki iskolában volt bombariadó januárban – átnyúlnak a határon a drámai történések
Hajdú-Bihar vármegye több iskolájában bombariadó volt, miután fenyegető levelek érkeztek az intézményekbe – számolt be januárban a Haon vármegyei hírportál. Ki kellett üríteni többek közt a hajdúdorogi Nagy Szent Bazil Görögkatolikus Oktatási Központot, ahol általános és középiskolai oktatás is folyik, de bombafenyegetés miatt átvizsgálják a berettyóújfalui Arany János Gimnáziumot, valamint a debreceni Szent József Általános Iskolát és a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumát is.
A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-Főkapitányság tájékoztatott: a jelenlegi adatok szerint valószínűleg egy helyről származó, fenyegető elektronikus levelek érkeztek több hajdú-bihari oktatási intézménybe. A rendőrség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt nyomozást rendelt el, az érintett épületeket alaposan átvizsgálják. Mindeddig nem találtak robbanószert, illetve robbantásra alkalmas eszközt az iskolák területén.