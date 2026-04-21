Karácsony Gergelynek óriási szerencséje van a kormányváltással – az államkincstár megkegyelmezett a főpolgármesternek

A Magyar Államkincstár elfogadta a főváros érveit, és hatvan nap haladékot adott Budapestnek a szolidaritási hozzájárulás áprilisi részletének befizetésére. A döntés időt biztosít a városnak arra, hogy megállapodjon az új kormánnyal a pénzügyi kérdésekről.
2026.04.21, 07:55
Frissítve: 2026.04.21, 08:40

A Magyar Államkincstár (MÁK) hatvannapos halasztást engedélyezett Budapestnek a szolidaritási hozzájárulás áprilisi részletének befizetésére. A döntés szerint a Fővárosi Önkormányzat meggyőzően igazolta, hogy a 37,1 milliárd forintos összeg azonnali levonása veszélyeztette volna a munkabérek, illetmények és ellátások kifizetését – írja a Népszava.

Budapest pénzügyi helyzete a hozzájárulás megfizetésének halasztásával együtt is feszített / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

Karácsony Gergely főpolgármester múlt kedden kérte a halasztást. Levelében arra hivatkozott, hogy a szolidaritási hozzájárulás részletei – külön-külön is – veszélyeztetik a főváros működését és a közfeladatok ellátását. A kéréshez csatolták a bankszámlakivonatot, amely szerint a város számlája már akkor 6,5 milliárd forintos mínuszban volt.

„A halasztás nem jelent megoldást, de időt ad arra, hogy a főváros meg tudjon állapodni Magyar Péter kormányával a szolidaritási hozzájárulásról, illetve megszülethessenek a Budapest pénzügyi helyzetét rendező döntések” – mondta a Népszavának Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója.

Hozzátette: a MÁK határozata nélkül már az áprilisi béreket sem tudták volna kifizetni, és minden beérkező adóforint azonnal a kincstárhoz került volna.

A főváros abban bízik, hogy június 16-ig sikerül megállapodni az új kormánnyal a 2026-os szolidaritási hozzájárulás mértékéről, valamint peren kívüli egyezséget kötni a korábbi évekre vonatkozó perekben. Ez utóbbi önmagában több mint 100 milliárd forintos bevételt jelenthetne Budapestnek. Ha nem születik megállapodás, júliusban automatikusan levonják a most felfüggesztett összeget, majd a következő 11,7 milliárd forintos részletet is.

Budapest pénzügyi helyzete halasztás nélkül is feszített. A januári 11,7 milliárd forintos szolidaritási adó levonása után a város 10 milliárd forinttal emelte a folyószámla-hitelkeretét, hogy ki tudja fizetni a februári béreket. A Budapesti Közlekedési Központ ugyancsak újabb hitelt vett fel, mert a kormány a közösségi közlekedésre járó 12 milliárd forintos normatívát sem utalta át.

Az önkormányzatnak ráadásul idén egyelőre egyetlen fillér állami támogatás sem érkezett a kötelező feladatokra – sem az idősotthonokra, sem a hajléktalanellátásra, sem a közterületek karbantartására. A MÁK ezekből az összegekből is visszatartott több mint 5 milliárd forintot a tavalyi, per alatt álló szolidaritási hozzájárulás miatt.

Karácsony Gergely szerint az új kormány gyorsan megalakul, és teljesíti a választási ígéretét az önkormányzati finanszírozás átalakításáról. Kiss Ambrus hozzátette: „Azt ígértük, hogy az országgyűlési választásig elvisszük Budapestet. Ezt megtettük. A továbbiak nagyban függnek a Tisza döntéseitől.”

