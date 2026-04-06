Készüljön fel: napokra megbénul Budapest közlekedése az amerikai alelnök látogatása miatt

Alig erősítette meg mindkét fél az amerikai alelnök Budapestre érkezését, a rendőrség máris bejelentette az emiatt várható forgalomváltozásokat a fővárosban. A változások a taxizást is érintik, az autósoknak mindenképpen érdemes figyelni a további tájékoztatásokat arról, hol lesz tilos megállni.

Az amerikai alelnök látogatása miatt április 6. és 8. között megváltozik a forgalmi rend Budapesten. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon arról tájékoztatott, hogy a delegáció áthaladásának idején szakaszos, ideiglenes lezárások várhatók. A forgalmat csak addig korlátozzák, ameddig feltétlenül szükséges.

Napokra megbénul Budapest közlekedése az amerikai alelnök látogatása miatt / Fotó: AFP

A közlemény szerint szakaszosan lezárják április 7-én 9 órától 12 óráig az I., V., VI., XIV. és XV. kerületben a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2–M4–M0–M3 autópálya bevezető–Kacsóh Pongrác úti felüljáró–Kós Károly sétány–Hősök tere–Andrássy út–József Attila utca–Széchenyi István tér–Lánchíd–Clark Ádám tér–Lánchíd utca–Ybl Miklós tér–Apród utca–Szarvas tér–Attila út–Dózsa György tér–Palota út–Dísz tér–Szent György utca útvonalat.

Később, 13 órától 16 óráig az I., XI. és XII. kerületet érintően a Színház utca–Dísz tér–Palota út–Dózsa György tér–Attila út–Szarvas tér–Krisztina körút–Hegyalja út–BAH-csomópont–Jagelló út–Apor Vilmos tér–Stromfeld Aurél út–Orbánhegyi út–Szent Orbán tér–Istenhegyi út–Költő utca–Béla király út–Zugligeti út útvonalat.

Szintén aznap 16 órától 20 óráig az I., V., VI., VIII., XI., XII. és XIV. kerületben a Zugligeti út–Béla király út–Költő utca–Istenhegyi út–Szent Orbán tér–Orbánhegyi út–Stromfeld Aurél út–Apor Vilmos tér–Jagelló út–BAH-csomópont–Hegyalja út–Krisztina körút–Szarvas tér–Lánchíd utca–Lánchíd–Széchenyi tér–József Attila utca–Andrássy út–Hősök tere–Dózsa György út–Kerepesi út útvonalat.

Április 8-án 8 órától 11 óráig szakaszosan lezárják az I., V., XI. és XII. kerületben a Zugligeti út–Béla király út–Költő utca–Istenhegyi út–Szent Orbán tér–Orbánhegyi út–Stromfeld Aurél ú–Apor Vilmos tér–Jagelló út–BAH-csomópont–Hegyalja út–Krisztina körút–Szarvas tér–Apród utca–Ybl Miklós tér–Lánchíd utca–Clark Ádám tér–Lánchíd–Széchenyi István tér–Eötvös tér–Id. Antall József rakpart–Markó utcai felhajtó–Markó utca–Balassi Bálint utca–Kossuth tér útvonalat.