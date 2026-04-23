Kimondta a volt NATO-tábornok, aki ma cseh államfő: az Európai Egyesült Államok létrejötte elkerülhetetlen – „Sokan most valószínűleg haragudni fognak rám”

Csehország államfője, Petr Pavel szerint az Európai Egyesült Államok létrejötte szinte elkerülhetetlen forgatókönyv. „Most valószínűleg sokan meg fognak rám haragudni, de az Európai Egyesült Államok gondolatát már többször hangsúlyoztam, mint valószínűleg az egyetlen megoldást Európa számára, ha meg akarja őrizni jelentőségét a világtérképen. Egyre inkább látszik, hogy a következő időszak – ami nem lesz rövid – a globális nagyhatalmak korszaka lesz. Európa pedig csak akkor lehet globális nagyhatalom, ha egy hangon szólal meg” – magyarázta a cseh elnök.

Habár az Európai Unió számos tagállamában – még a legmagasabb politikai körökben is – erősödnek a nacionalista hangulatok, Pavel szerint a racionális megközelítés kerekedik felül – írta a Denik cseh hírportál.

„Egyre több európai állam ismeri fel a valóságot: a biztonságuk kapcsán már nem nézhetünk a végtelenségig az óceán túloldalára. Ugyanígy nem tekinthetünk kelet felé sem az energiabiztonság kérdésében, hanem végre a saját lábunkra kell állnunk, és nekünk kell gondoskodnunk magunkról. Ez pedig azt jelenti, hogy itt, Európában meg kell egyeznünk egymással. Mindenekelőtt az alapvető kérdésekben: hogy meg akarjuk őrizni azt, amit európai kulturális identitásnak nevezhetünk, valamint azt az örökséget, amely nagyrészt azokra az értékekre épül, amelyeket már Masaryk is hangsúlyozott. És bár ma azt halljuk, hogy fel kellene hagynunk az értékalapú, idealista politikával, amely állítólag semmit sem hozott nekünk, én ennek éppen az ellenkezőjét gondolom” – fejtette ki a politikus.

A cseh elnök a nukleáris fegyverekről is beszélt

Kitért a nézők kérdéseire is az egész Európára kiterjedő védelmi stratégia és a nukleáris elrettentő arzenál esetleges további bővítése kapcsán. Elmondása szerint nincs tudomása arról, hogy további európai országok újonnan nukleáris fegyverekhez jutnának.

„Amikor az esetleges francia nukleáris ernyőről beszélünk, az pusztán Franciaország együttműködésének kiterjesztését jelenti azokkal az országokkal, amelyek igényt tartanak erre a védelemre. Ez semmiképpen sem jelenti a nukleáris fegyverek vagy hordozóeszközeik bővítését. Csupán arról van szó, hogy megállapodás születik: Franciaország a legrosszabb forgatókönyv esetén nukleáris fegyvereivel azokat az országokat is megvédi, amelyekkel ilyen megállapodást köt” – fejtette ki.