A Huawei-őrület után itt a Palantir-őrület: kínai cég után amerikaitól félti adatait a világ

Egyre erősödnek az adatvédelmi aggályok a kettős felhasználású amerikai vállalat, a Palantir globális térnyerése miatt, miután a katonai, rendfenntartó vagy épp hírszerző szervekkel is együttműködő vállalat világszerte kínálja kormányzatok és mások számára is platformját, mely segíti a különböző, egymással nem feltétlenül kompatibilis adatbázisok integrációját, azok architektúrájának megváltoztatása nélkül.

Peter Thiel Palantir-elnök és Szanae Takaicsi japán miniszterelnök / Fotó: AFP

A Palantir segíthet Japánnak, de ennek árát az adatbiztonsággal fizeti meg a szigetország

A Peter Thiel által alapított és elnökölt vállalkozás körül Japánban most azért áll a bál, mert a cég szerepet játszhat Szanae Takaicsi miniszterelnök adójóváírási politikájának végrehajtásában, miután a milliárdos márciusban találkozott a kormányfővel. A japán kormánypárt egyelőre a terv egyszerűbb változata mellett foglal állást, mely a munkajövedelem alapján adná a juttatásokat.

A terv átfogóbb változata a Nikkei írása szerint azonban szükség lenne több információra, például az emberek megtakarításairól és vagyonáról, hogy a segítség a ténylegesen rászorulókat érje el.

Ehhez azonban különböző jövedelmi és vagyoni információk integrációjára lenne szükség, melyek kormányzati, pénzügyi, nyugdíj vagy épp vállalati adatbázisokban hevernek.

A kormányzati információk központosítása a megfigyelés új szintjéhez vezet

Tavaly áprilisban pedig egy olyan javaslat is született a szigetországban, ami egy kormányzati adatközpontot hozna létre, márpedig a különböző rendszerekben tanyázó adatok összefésülése pont az olyan cégek specialitása, mint a Palantir. Azonban az egy célból összegyűjtött adatok felhasználása más célból aggodalomra adhat okot, miután

a Palantir segítségével az amerikai kormányzat egészségügyi adatokat használt az illegális bevándorlás elleni fellépés céljára.

Az amerikai cég által összegyűjtött adatok miatt Európában is kongatják a vészharangot, miután a Palantir rendszereit több német tartomány rendőrsége, a francia belföldi hírszerzés vagy épp a brit egészségbiztosítás is használja. Ennek ellenére a Nikkei szerint az Európai Unió adatvédelmi szabálya, a GDPR lehet a követendő példa a japán aggályok orvosolására.