Közeleg Brüsszel rémálma: összeomló politikai közép, erősödő szélsőségek: új korszak jöhet Franciaországban

Brüsszel rémálom-forgatókönyve egyre közelebb kerül a realitásokhoz: a jövő évi francia elnökválasztás második fordulójába két olyan jelölt juthat be, akik a politikai spektrum két szélső végéről érkeznek, és egyaránt mély szkepticizmussal viszonyulnak az Európai Unióhoz és a NATO-hoz.

A radikális jobboldali Joran Bardella toronymagasan vezeti a francia elnökválasztás esélyeseinek listáját / Fotó: AFP

A radikális jobboldali Nemzeti Tömörülés (Rassemblement National) politikusa, Jordan Bardella – Marine Le Pen bevándorlásellenes pártjának vezető alakja – régóta a 2027-es elnökválasztás favoritja. A mérsékelt centrista pártok azonban abban reménykedtek, hogy találnak egy olyan jelöltet, aki a második fordulóban képes lehet legyőzni őt.

Mélenchon és a szélsőbal egyre jobban megerősödik

Ez a remény azonban komoly akadályba ütközhet, mivel egyre nagyobb lendületet kap Jean-Luc Mélenchon, a radikális baloldali Engedetlen Franciaország (La France Insoumise) vezetőjének kampánya. A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint reális esélye van arra, hogy bejusson a második fordulóba, ami azt jelentené, hogy a versenyből kiesne egy olyan centrista jelölt, aki képes lehetne összefogni a választókat a szélsőjobboldal ellen az EU második legnagyobb gazdaságában.

Mélenchon támogatói elsősorban a munkásosztályból és a bevándorló hátterű közösségekből kerülnek ki. Kritikusai antiszemitizmussal és a politika „eldurvításával” vádolják. Bár számára komoly siker lenne a második fordulóba jutás, a legtöbb felmérés szerint ott súlyos vereséget szenvedne Bardellától. Ez a politikai helyzet már most hideg verejtéket csal a francia politikai közép homlokára.

Sokan úgy gondolják, hogy ha az Engedetlen Franciaország és a Nemzeti Tömörülés között kellene választaniuk, az rémálom lenne. Egyetértek velük

– idézi a Politico Édouard Philippe konzervatív politikust, akit a főáramú politika legerősebb elnökjelöltjének tartanak.

Gérald Darmanin, Emmanuel Macron elnök igazságügyminisztere szintén arra figyelmeztetett, hogy Mélenchon lehet a radikális jobboldal első számú kihívója. „Csak az nem látja ezt, aki szándékosan becsukja a szemét” – fogalmazott.